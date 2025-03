J’ai testé le Realme 14x : le smartphone pas cher qui a tout d’un grand ?

Le Realme 14x est l’un des derniers modèles de la marque à se positionner sur le segment des smartphones abordables. Il mérite qu’on s’y attarde, car il semble avoir tout pour plaire.

À un prix attractif, il affiche des caractéristiques impressionnantes qui en font un sérieux prétendant au titre de meilleur rapport qualité-prix. Alors, une bonne surprise ou une grosse déception pour un téléphone Realme pas cher ? Après l’avoir testé en conditions réelles, voici mon avis détaillé sur ses performances, son autonomie et son expérience utilisateur.

Caractéristiques techniques

Batterie : 5 000 mAh

: 5 000 mAh Charge rapide : 45W SuperVOOC, adaptateur inclus

: 45W SuperVOOC, adaptateur inclus Écran : 6,67 pouces HD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: 6,67 pouces HD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Dimensity 6300 5G, gravé en 6nm, jusqu’à 2,4 GHz

: Dimensity 6300 5G, gravé en 6nm, jusqu’à 2,4 GHz Stockage et RAM : Jusqu’à 8GB RAM + 256GB ROM, extension dynamique jusqu’à 10GB

: Jusqu’à 8GB RAM + 256GB ROM, extension dynamique jusqu’à 10GB Appareil photo principal : 50 MP, ouverture f/1.8, vidéos en 1080P@30fps

: 50 MP, ouverture f/1.8, vidéos en 1080P@30fps Caméra frontale : 8 MP, mode beauté, vidéos en 1080P@30fps

: 8 MP, mode beauté, vidéos en 1080P@30fps Résistance : IP64, protection contre l’eau et les chocs (norme militaire)

: IP64, protection contre l’eau et les chocs (norme militaire) Connectivité : 5G Dual Mode, Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.3

: 5G Dual Mode, Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.3 Audio : Haut-parleur Super Linear, Hi-Res Audio, réduction du bruit à double micro

: Haut-parleur Super Linear, Hi-Res Audio, réduction du bruit à double micro Capteurs : Empreinte digitale latérale, capteur de proximité, accéléromètre…

: Empreinte digitale latérale, capteur de proximité, accéléromètre… Système : realme UI 5.0 basé sur Android 14

: realme UI 5.0 basé sur Android 14 Dimensions et poids : 165,7 x 76,22 x 7,94 mm, 197 g

: 165,7 x 76,22 x 7,94 mm, 197 g Coloris : Jewel Red, Crystal Black, Golden Glow

Un design qui en met plein la vue

Dès la prise en main, le Realme 14x surprend par son style assez somptueux. Son dos en plastique texturé est agréable au toucher. Et le modèle Golden Glow que j’ai testé affiche de superbes reflets métalliques qui lui donnent un look premium. Malgré son prix abordable, il ne fait pas du tout cheap. De plus, son revêtement antidérapant limite les traces de doigts et assure une bonne prise en main. Un vrai plus au quotidien.

Mais là où le Realme 14x se démarque vraiment, c’est par sa certification IP64, une rareté à ce tarif. Il résiste à l’eau, à la poussière. C’est parfait pour ceux qui, comme moi, vivent à cent à l’heure et ne veulent pas s’inquiéter du moindre éclaboussement.

D’ailleurs, avec son écran de 6,67 pouces, le Realme 14x fournit un espace généreux pour le multimédia. Les bords sont fins, sauf en bas où ils restent un peu larges. En outre, son poids léger le rend facile à manipuler, même à une main. Les boutons, eux, sont bien placés : volume à gauche, bouton d’alimentation à droite. Ainsi, l’ensemble est ergonomique et pensé pour une utilisation fluide.

Affichage fluide, mais perfectible

L’écran IPS LCD de 6,67 pouces du Realme 14x propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure une belle fluidité. La résolution HD+ est correcte, mais ceux habitués aux écrans Full HD+ pourraient être déçus. Concernant les couleurs, elles sont vives, mais le contraste reste en deçà d’un écran AMOLED.

Le principal défaut vient de la luminosité. Avec 625 nits en pic, l’écran reste lisible en intérieur, mais devient difficile à consulter en plein soleil. Lors de mes tests en extérieur, j’ai dû forcer la luminosité au maximum, ce qui impacte directement l’autonomie.

Des performances qui tiennent la route, mais pas pour tout le monde

Le Realme 14x embarque un MediaTek Dimensity 6300, un processeur d’entrée de gamme qui fait le job pour les tâches du quotidien. Navigation web, réseaux sociaux, vidéos… Tout tourne bien. Mais dès que j’ai voulu lancer des jeux un peu exigeants, j’ai senti les limites. Les titres gourmands subissent des ralentissements, et même certains jeux légers manquent parfois de fluidité.

Côté mémoire, le modèle testé dispose de 8 Go de RAM, extensibles virtuellement jusqu’à 10 Go. Il possède aussi 256 Go de stockage avec la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 2 To. Pour un usage classique, c’est suffisant, mais ceux qui stockent beaucoup de photos et vidéos risquent de vite remplir l’espace disponible.

Une interface agréable mais un peu encombrée

Le Realme 14x tourne sous Android 14 avec Realme UI 5.0, une surcouche qui apporte pas mal de personnalisation. J’ai apprécié les gestes dans l’air, le flash intelligent et les nombreuses options de personnalisation. En revanche, la présence d’applications préinstallées est un peu agaçante, même si elles sont désinstallables.

Un appareil photo efficace, mais sans surprise

Le capteur principal 50 MP du Realme 14x fait du bon travail en plein jour. Les clichés sont détaillés et bien exposés. En revanche, l‘absence de capteur ultra-grand-angle ou macro limite la polyvalence. D’ailleurs, de nuit, le bruit numérique se fait plus présent et la qualité baisse rapidement.

À l’avant, la caméra 8 MP capture des selfies corrects, mais sans plus. En vidéo, il se limite au 1080p à 30 fps, ce qui est un peu léger face à des concurrents qui proposent la 4K. Cela suffit pour les réseaux sociaux, mais ne conviendra pas aux créateurs de contenu exigeants.

Une autonomie XXL qui fait la différence

Là où le Realme 14x brille vraiment, c’est sur l’autonomie. Avec sa batterie de 5 000 mAh, j’ai tenu près de deux jours en usage modéré. Même avec du streaming vidéo et de la navigation intense, il tient facilement une journée et demie. De plus, la charge rapide 45W permet de récupérer 50 % en 30 minutes, ce qui est super pratique. Pas besoin d’attendre des heures pour repartir.

