Test du Neomouv Allegria 2 hydraulique : pour un confort optimal !

Si le confort est pour vous le premier élément indispensable chez un vélo électrique, alors ce test du Néomouv Allegria 2 hydraulique est fait pour vous. Il est ici question de vous fournir le maximum d'informations concernant ce modèle, afin de vous aider à savoir si ce dernier est adapté à vos besoins.

Un bon vélo électrique se doit principalement d'être confortable et maniable. Le test du Neoumouv Allegria 2 hydraulique, un modèle réputé pour son degré de confort, nous permettra de voir si les éloges concernant ce vélo sont fondées.

Caractéristiques techniques

Marque : Neomouv

Neomouv Poids : 26 kg

26 kg Vitesse maximale : 25 km/h

25 km/h Autonomie : 100 km

100 km Prix : 2499 €

Présentation du vélo électrique

Au premier coup d'œil, on remarque aisément le design du Neomouv Allegria 2 hydraulique de par ce côté moderne et urbain.

L'aspect de ce modèle se caractérise par un certain équilibre géométrique au niveau de la forme. C'est simple, l'Allegria 2 est agréable à regarder, car il reprend un design épuré, symétrique, qui plaît à l'œil humain. Plus que le plaisir des yeux, ce modèle de vélo électrique est surtout réputé pour plaire lors de l'utilisation. En effet, cet appareil de chez Neoumouv est l'un des modèles les plus ergonomiques de la marque, et ce, grâce à des composants de qualité.

Car oui, au-delà de son esthétique, le vélo profite de nombreux autres atouts dans sa manche, tous principalement liés à ses composants. Que ce soit la finition de base ou bien les accessoires utilisés, tout est susceptible d'impacter sur les capacités de l'appareil. Raison pour laquelle nous avons tenu à faire un test détaillé de ce vélo électrique.

Test du Neomouv Allegria 2 hydraulique : capacités globales

Le Neomouv Allegria 2 hydraulique n'est pas qu'un vélo au design attrayant, c'est aussi une machine riche en composants.

Dans cette partie, nous explorerons les pleines capacités de l'appareil à travers le test effectué, se concentrant sur chaque composant.

Composants de base

Le test du Neomouv Allegria 2 hydraulique a révélé un appareil avec des composants de très bonne qualité, comme l'atteste son cadre en aluminium.

Un cadre solide et léger, mais qui assure toutefois un niveau de confort optimal. Grâce à l'aluminium, le cadre est non seulement résistant à la corrosion, mais aussi suffisamment léger pour rendre le vélo maniable. Un atout de taille lors des déplacements urbains ou lors du transport du vélo dans les escaliers.

La fourche avant, une Zoom CH141 qui profite d'un débattement de 45 mm, joue un rôle crucial dans l'absorption des chocs. Cette suspension avant permet de lisser les irrégularités de la route, et ce, peu importe la nature du sol. De ce fait, que ce soit sur les pavés, les chemins de terre, ou les petites bordures que l'on peut rencontrer en ville, ne constituent aucunement un frein dans l'utilisation du vélo.

La selle de l'Allegria 2 arbore un design assez atypique comparé à ce que l'on peut voir sur le marché. Un choix bien plus que d'ordre esthétique, puisqu'il offre un confort optimal, surtout durant les longues sessions d'utilisation. Sans vous limiter à une posture précise, vous pouvez varier vos positions pour trouver le degré de confort adapté. En effet, la forme ergonomique est pensée pour s'adapter à une large gamme de morphologies, évitant les points de pression inconfortables.

Vitesse maximale

Sans surprise, le Neomouv Allegria 2 hydraulique possède une vitesse de pointe de 25 km/h, ce qui correspond parfaitement à une utilisation urbaine.

En effet, les 25 km/h constituent une limite conforme aux réglementations européennes pour les vélos électriques. Cette vitesse est rendue possible grâce au moteur central Neoassist 2. Ce dernier, avec un couple de 80 Nm, offre une assistance puissante et fluide. Ce moteur, situé au niveau du pédalier, permet une distribution équilibrée du poids, améliorant ainsi la stabilité et la maniabilité du vélo.

Il faut savoir que le vélo propose plusieurs modes d'assistance. Cela permet au cycliste de choisir le niveau d'aide électrique selon ses besoins et les conditions de la route. À cela s'ajoutent 7 différents modes de vitesses qui viennent vous offrir davantage de possibilités. Lors d'une utilisation prolongée, le Neomouv Allegria 2 Hydraulique parvient à maintenir une vitesse constante proche de sa limite de 25 km/h. Une performance élevée, mais surtout pratique pour les longs trajets.

En terrain plat, le cycliste peut aisément maintenir cette vitesse maximale avec un effort minimal. Sur des routes vallonnées ou lors de montées, le moteur central fait toute la différence en fournissant une assistance supplémentaire. Sur les routes urbaines bien entretenues, la vitesse maximale est atteinte rapidement et se maintient sans difficulté. Il faut cependant faire attention sur les terrains moins réguliers, où la vitesse peut vite se transformer en élément à risque.

Autonomie

L'autonomie du Neomouv Allegria 2 hydraulique est un de ses principaux atouts, grâce à une batterie performante de 561 Wh.

Ainsi, cette batterie lithium-ion, discrètement intégrée dans le cadre du vélo, offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 100 km sur une seule charge. Bien sûr, cela varie grandement selon le degré d'utilisation de l'appareil, même si le résultat est globalement satisfaisant. La gestion de l'autonomie est optimisée par les différents modes d'assistance que le vélo propose. Cela en fait donc un choix idéal pour les trajets quotidiens, mais aussi pour les longues balades, que ce soit en ville ou en campagne.

Lors d'une utilisation de longue durée, le tableau de bord numérique joue un rôle crucial. Il fournit des informations en temps réel sur l'état de la batterie et l'autonomie restante. Cela permet au cycliste de planifier ses trajets en toute tranquillité, en sachant quand il est nécessaire de recharger la batterie. C'est d'autant plus important lorsqu'on regarde le temps de charge nécessaire à l'appareil. Car oui, l'Allegria 2 n'est pas parfait. Et se doit d'avoir quelques contreparties en raison de ses différents atouts. L'une de ces contreparties est justement son temps de charge de 5 à 6 heures. Une assez longue durée qui ne vous permettra pas de l'utiliser plusieurs fois de suite.

Heureusement, la batterie est amovible et il vous est parfaitement possible de la remplacer. Une alternative onéreuse, certes, mais qui peut se montrer plus pratique que d'attendre plusieurs heures avant de pouvoir utiliser à nouveau votre appareil.

Confort, maniabilité et expérience de conduite

Le confort est l'atout principal du Neomouv Allegria 2 hydraulique, notre test l'ayant d'autant plus confirmé.

Que ce soit la forme du cadre, le design particulier de la selle, ou encore la souplesse de la fourche, tout a été conçu pour offrir un confort maximal en tout temps. Un pari plus que réussi, car même sur des terrains irréguliers, l'ergonomie et le confort offerts restent au top. La position de conduite est naturellement droite. Cela réduit la pression sur le dos et les poignets, et assure une conduite agréable lors des trajets prolongés. Cette posture permet au cycliste de garder une vue dégagée sur la route tout en maintenant une position détendue.

Au niveau de l'expérience de conduite, les freins hydrauliques de l'appareil offrent une maniabilité intéressante. C'est simple, vous pouvez décélérer à tout moment, sans avoir à fournir un effort conséquent. Le contrôle est simple, rapide, et s'adapte aux débutants qui veulent commencer dans les meilleures conditions. Toutefois, il est clair que ce modèle s'adresse davantage aux professionnels qui recherchent un modèle équilibré sur tous les points.

Test du Neomouv Allegria 2 hydraulique : prix

Si le Neomouv impressionne de par ses différentes caractéristiques, qu'en est-il du prix ?

Modèle haut de gamme oblige, ce vélo électrique représente un investissement assez important, avec un prix de 2499 €. Il est cependant important de comparer ce prix avec les différents atouts de l'appareil, et plus précisément ses caractéristiques. Cela permettra de voir si ce prix est justifié ou non.

Ainsi, pour ce prix, vous profitez d'un vélo électrique dont l'atout central est son niveau de confort, mais qui est tout à fait capable de proposer des performances impressionnantes. Que ce soit son autonomie ou sa vitesse de pointe, ce modèle n'a rien à envier à ses concurrents. À cela s'ajoute sa finition très bien pensée. Aussi, les caractéristiques, combinées à des composants de qualité en font un vélo fiable.

Neomouv Allegria 2 Hydraulique se positionne favorablement en termes de rapport qualité-prix, suite à notre analyse et ce comparatif. Toutefois, il est vrai que de par son prix, ce modèle ne s'adresse pas à tout le monde. Ceux qui disposent du budget idéal pourront être rassurés, ce modèle est un investissement sûr.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn