Test Ivacy VPN : la solution VPN ultra-complète

De nos jours, le nombre des VPN a explosé. À un tel point qu’il s’avère très difficile de choisir parmi les fournisseurs présents sur le marché. Pour se démarquer, Ivacy VPN fait partie des plus abordables.

Du coup, à quoi s’attendre ? Il faut dire qu’avec ses fonctionnalités riches, son réseau de serveurs relativement dense répartis dans le monde entier et son excellent rapport qualité/prix, cette solution a tout pour plaire. Par ailleurs, comme les réseaux virtuels privés font aujourd’hui des outils incontournables pour sécuriser vos activités sur la toile, il faudra miser sur un logiciel de qualité et performant comme Ivacy. Mais, cette solution vaut-elle réellement un abonnement ? Pourquoi choisir ce fournisseur ? Plus de détails dans cet article.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter de leur sécurité et de leur confidentialité sur le Web, et à juste titre. À l’heure où les cyberattaques et les pirates informatiques sévissent sur la toile, sécuriser son adresse IP est devenu une véritable nécessité pour protéger ses informations personnelles. De plus, il faut savoir que les sites que vous visitez et votre FAI peuvent se servir de vos données de navigation pour vous proposer des publicités ciblées. Pour éviter tous ces désagréments, il est vivement conseillé d’utiliser un VPN.

Si vous êtes à la recherche d’un VPN avec tout un panel de fonctionnalités ultra-pratiques, une interface intuitive, un large choix d’options de streaming et un très bon choix de serveurs, Ivacy VPN est la solution qu’il vous faut. Dans ce test, nous allons nous focaliser sur Ivacy VPN pour voir ce qu’il vaut vraiment en 2022.

Quelques informations sur Ivacy VPN

Ivacy VPN a été créé en 2007 à Singapour. Pourtant, malgré son ancienneté et ses nombreuses années d’expérience, cette solution reste encore relativement méconnue en France. Opérant sous l’égide de PMG Private Limited, Ivacy est une entreprise ne faisant partie d’aucune alliance de surveillance internationale. Ce VPN propose ainsi une protection de la vie privée très stricte.

Entre autres, il est important de savoir que ce VPN intègre depuis 2010 l’option split tunneling. Il s’agit d’une technologie permettant aux internautes de décider quel trafic est envoyé via le réseau du FAI et quel trafic sera protégé par leur VPN. Aujourd’hui, elle est utilisée par les plus gros fournisseurs de service VPN sur le marché.

Par ailleurs, Ivacy VPN propose également plusieurs options pour vous couvrir lorsque vous vous connectez à Internet. En premier lieu, il crypte vos données de navigation, qu’il s’agisse de vos mots de passe ou encore vos coordonnées bancaires pour empêcher les pirates et les logiciels malveillants de les utiliser à des fins frauduleuses ou publicitaires.

Mais, cette solution propose également des services qui vont au-delà de la sécurité. En effet, le logiciel vous permet également de contourner les géo-blocages afin de vous permettre d’accéder à des contenus en streaming normalement bloqués dans votre zone géographique.

Enfin, Ivacy VPN se distingue par ses tarifs les plus compétitifs du marché.

Ivacy VPN : fonctionnalités et prise en main

Ivacy Vpn offre dans son ensemble de nombreux avantages pour les abonnés, notamment au niveau de ses fonctionnalités. De plus, le logiciel propose l’une des versions desktop et mobile les plus complètes du marché. Ainsi, que vous utilisiez un ordinateur sous Windows ou un appareil Android, vous pouvez être sûr de profiter de l’ensemble des fonctionnalités de ce VPN.

L’interface d’Ivacy VPN

L’interface d’Ivacy VPN se compose d’une fenêtre principale entourée d’une colonne de menus offrant un accès rapide aux principales caractéristiques du service. Sur le panneau supérieur, on retrouve le bouton Home qui vous permet de charger en quelques secondes la page d’accueil du logiciel. En général, l’outil a été conçu pour être le plus intuitif et ergonomique possible.

Côté esthétique, même si Ivacy VPN ne propose pas le design le plus moderne du marché, son interface reste soignée et dans l’air du temps. En outre, sa prise en main est particulièrement simple et agréable. À noter toutefois que le service n’est disponible qu’en anglais.

L’option smart connect

Depuis la page d’accueil d’Ivacy VPN, les utilisateurs peuvent sélectionner la ville ou le pays où ils souhaitent se connecter. Les endroits sont énumérés par ordre alphabétique dans le menu déroulant, et les favoris peuvent être épinglés en haut de la liste pour un accès rapide. Grâce au moteur de recherche intégré, les abonnés peuvent accélérer leur recherche.

Notez toutefois que vous pouvez opter pour une connexion automatique. Ainsi, vous pouvez laisser l’algorithme choisir le serveur le plus proche de votre emplacement géographique réel ou encore choisir le dernier serveur sur lequel vous étiez connecté.

La fonctionnalité Kill Switch

Lorsque vous naviguez sur le Web, il peut arriver que votre VPN se déconnecte et que vous ne soyez plus protégé. Dans ce cas-là, l’option Kill Switch met à votre disposition un interrupteur d’urgence qui interrompt momentanément la connexion lorsqu’il y a des dysfonctionnements au niveau du VPN pour ne pas exposer vos données et vous offrir une protection optimale contre les logiciels malveillants ou les pirates informatiques.

L’adresse IP dédiée

Très pratique pour les entreprises, cette autre fonctionnalité d’Ivacy VPN permet de profiter d’une adresse IP exclusive que vous n’avez pas à partager avec plusieurs utilisateurs. Cette option permet de renforcer l’accès à votre serveur professionnel en vous permettant de spécifier une liste d’adresse IP.

Le Split Tunneling

Si Ivacy VPN fait aujourd’hui partie des solutions les plus conseillées dans les comparatifs des VPN gratuits ou payants, c’est en partie grâce à sa fonctionnalité split tunneling. Cette option permet de choisir les applications qui vont se servir ou non du tunnel VPN. Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de sélectionner par vous-même les applications qui peuvent utiliser la connexion VPN. Elle permet par exemple de regarder des contenus en streaming avec Ivacy VPN tout en continuant de naviguer sur un autre site sans cet outil.

Les vitesses de connexion avec Ivacy VPN

D’après nos tests, la vitesse de connexion sur un des serveurs de Ivacy VPN est généralement satisfaisante. De la même façon que les autres VPN sur le marché, l’utilisation de ce type de logiciel réduit les débits de connexion. Malgré cela, il est possible de diffuser des vidéos Full HD avec une résolution de 1080p en activant Ivacy VPN. Bien sûr, il est important de comprendre que les vitesses VPN sont assez subjectives.

En effet, elles dépendent de votre connexion, mais aussi de votre situation géographique. Par conséquent, il est tout à fait normal d’obtenir des résultats différents durant les tests de vitesse que vous effectuez.

Les serveurs d’Ivacy VPN

Ce prestataire de service VPN possède un parc de serveurs impressionnant. En effet, il dispose de plus de 3 500 serveurs répartis dans les 4 coins du monde. Actuellement, Ivacy VPN couvre 77 pays et ses serveurs se trouvent dans pas moins de 100 emplacements. Grâce à ce nombre élevé de serveurs, les utilisateurs ont ainsi moins de risque de tomber sur des serveurs surchargés.

La répartition géographique du réseau est également excellente puisqu’Ivacy VPN couvre 20 pays en Europe, 18 en Asie-Pacifique, 9 en Amérique et 5 en Afrique.

Sécurité de qualité militaire pour Windows et Android

Ivacy VPN fait partie des meilleurs vpn sur le marché non seulement grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées, mais aussi ses protocoles de tunneling robustesses et performantes. Entre autres, l’outil intègre les protocoles OpenVPN, IKEv2, SSTP et L2TP/IPSec afin de protéger vos échanges en ligne.

Comme protection additionnelle, Ivacy VPN utilise un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire. Dans le cas où une personne réussirait à pirater vos informations, il aurait seulement accès à des données cryptées qui seraient quasiment impossibles à déchiffrer.

Ivacy VPN et le streaming

Ivacy s’occupe de choisir le serveur le plus optimisé pour votre navigation. C’est d’ailleurs pour cette raison que cette solution fait partie des meilleurs VPN du marché. Dans les faits, en plus de vous permettre de surfer en toute sécurité sur la toile, Ivacy VPN vous permet également de contourner les restrictions géographiques de certains sites ou services. Grâce à lui, vous avez la possibilité d’accéder à des contenus normalement bloqués dans votre zone géographique.

De ce fait, avec Ivacy VPN, vous pouvez débloquer un bon nombre de services de streaming, comme HBO Max, Amazon Prime, Netflix, Hulu, Disney+ et même BBC iPlayer. Et cela, sans aucune restriction. Une fois activé, ce VPN pour streaming va déterminer facilement quels serveurs devront être utilisés pour regarder des contenus en streaming.

Le tarif d’Ivacy VPN

Ivacy VPN propose une tarification souple et abordable pour ses utilisateurs. De manière générale, vous pourrez choisir entre 3 types d’abonnement :

Offre 60 mois : 54 € (soit 0,9 €/mois)

Offre 12 mois : 38,93 €

Offre 1 mois : 8,99 €

Comme chez les autres fournisseurs VPN, le prix du forfait d’Ivacy VPN dépend de la durée de l’abonnement. Plus cette dernière est longue, plus vous avez la possibilité d’économiser de l’argent. Aujourd’hui, Ivacy est l’un des VPN les moins chers du marché.

Test Ivacy VPN : verdict

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, sa performance et sa qualité, Ivacy VPN commence progressivement à se faire un nom dans l’Hexagone. Pour les internautes qui souhaitent surfer en tout anonymat et confidentialité sur la toile, Ivacy VPN se présente comme la meilleure solution. Il s’agit également d’une excellente option pour accéder aux contenus géobloqués des sites de streaming. Bien sûr, si le service offre des avantages non négligeables à ses utilisateurs, il n’est pas non plus exempt d’inconvénients. Son principal point faible se trouve dans son interface uniquement en anglais.

Les points positifs

Prise en main facile

Des fonctionnalités riches

Multidispositif

Possibilité d’avoir une adresse IP dédiée

Des serveurs dédiés pour le streaming

Les points négatifs

Interface en anglais

Absence de quelques fonctionnalités avancées comme le double VPN

Peu connu sur le marché