Tesla dégaine le mode « Mad Max » pour sa conduite autonome : fini la lenteur, bonjour la vitesse

Tesla vient de lancer le mode « Mad Max » pour sa conduite autonome, une option qui promet des vitesses plus élevées et des changements de file plus fréquents que jamais.

Finie la prudente lenteur, place à une conduite résolument dynamique : le système FSD (Full Self-Driving) adopte désormais un style aussi audacieux que son nom l’évoque. Ashok Elluswamy, le patron de l’IA chez Tesla, avait d’ailleurs teasé la fonctionnalité avec des emojis on ne peut plus clairs : une voiture de course et un nuage de fumée . La route ne sera plus jamais aussi calme.

Tesla dégaine le mode « Mad Max » : l’autopiloté qui n’a pas froid aux yeux

Qui a dit que la conduite autonome devait être sage et posée ? Tesla vient de lancer une mise à jour logicielle qui va faire frémir les asphaltes. Baptisée V14.1.2, elle introduit un tout nouveau profil de conduite répondant au nom évocateur de « Mad Max ».

Une option qui dépasse désormais le mode « Hurry » en termes d’agressivité, promettant des vitesses plus élevées et des changements de file plus fréquents. De quoi secouer le quotidien des conducteurs… ou plutôt des passagers.

La surprise sous le capot

Mercredi soir, Ashok Elluswamy, le patron de l’IA chez Tesla, a mis la communauté en émoi en annonçant cette « fonctionnalité tant attendue ». Beaucoup, dont l’auteur de ces lignes, imaginaient l’arrivée du mode « Banish », capable de garer seul le véhicule.

C’était sans compter sur les emojis utilisés par Elluswamy : une voiture de course et de la fumée. Le ton était donné. Le suspense s’est levé avec la mise à jour : place à la folie douce sur quatre roues.

Tesla Self-Driving 14.1.2 drives on Mad Max mode on LA freeways pic.twitter.com/8moIdUIyp3 — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 18, 2025

« Hurry » ? Déjà de l’histoire ancienne

Jusqu’ici, le mode « Hurry » offrait un comportement déjà dynamique, jugé plutôt réaliste par rapport au flux normal de la circulation. Mais avec « Mad Max », Tesla pousse le curseur de l’audace encore plus loin. L’idée ? S’adapter au trafic le plus agressif, comme celui de Los Angeles. Une philosophie que Elon Musk évoquait déjà en 2018, évoquant ce mode pour son Semi, avant de le teaser à nouveau en 2019. Le voilà qui sort enfin de l’ombre, tel un phénix numérique.

Un retour de flamme

Ce n’est pas la première fois qu’un mode « Mad Max » fait parler de lui chez Tesla. Une version du même nom avait déjà fait une apparition remarquée à la fin des années 2010. Son retour dans la gamme FSD (Full Self-Driving) marque donc un achèvement, concrétisant une vision vieille de plusieurs années. Il incarne la volonté constante de Tesla de personnaliser l’expérience de conduite autonome, offrant un style résolument sportif à ceux qui le désirent.

Sur la route du testing

Maintenant que la bête est lâchée, place au test grandeur nature. Les membres du Programme d’Accès Anticipé vont pouvoir éprouver ce mode déchaîné sur les routes. Leurs retours seront cruciaux pour peaufiner le système avant un déploiement plus large dans les semaines à venir. Une chose est sûre : avec « Mad Max », Tesla assure le spectacle et prouve que l’intelligence artificielle peut aussi avoir un petit caractère. À quand le mode « Fury Road » ?

