Tesla rétropédale en ré-intégrant un accessoire clé de la conduite sur le Model 3

Après des années d’interface 100% tactile, Tesla écoute enfin ses clients et réinstalle un écran dédié devant le conducteur sur le Model 3.

Finies les frustrations des vitesses affichées sur l’écran central ! Ce revirement malin prouve que même les visionnaires savent parfois faire marche arrière… pour mieux avancer. Conduire une Model 3 n’a jamais été aussi intuitif – et c’est une victoire pour le bon sens !

Tesla réintègre le clignotant physique sur la Model 3 : la revanche du bon sens

C’est un mea-culpa en bonne et due forme : Tesla revient sur l’une de ses décisions les plus controversées en réintégrant un levier de clignotant physique sur la Model 3. Après près de deux années de plaintes utilisateurs, la marque annonce que toutes les Model 3 Highland produites en Chine seront désormais équipées d’un stalk traditionnel.

Cela met fin à l’expérience des boutons intégrés au volant. De quoi soulager les conducteurs qui n’avaient pas apprécié cette innovation minimaliste à outrance.

Un retour stratégique piloté par les clients

Lors du restylage de la Model 3 en 2023, Tesla avait supprimé les leviers de clignotant et de sélection de vitesse au nom du design épuré. Cela a donné des boutons peu intuitifs sur le volant, des manœuvres maladroites dans les ronds-points et un tollé général.

Face à la fronde des propriétaires, Tesla plie enfin. Le commodo fait son retour officiel dans les configurations chinoises. Et un kit de retrofit sera même proposé à partir de mi-septembre 2025 pour les propriétaires déçus, au prix de 349 dollars.

Un stalk nouvelle génération, mais toujours pratique

Attention, il ne s’agit pas d’un simple retour en arrière. Le nouveau levier s’inspire de celui de la Tesla Model Y Juniper, avec un design affiné et moderne. Cerise sur le cake : Tesla recyclera les volants et modules retirés lors de la mise à jour.

C’est une démarche éco-responsable typique que la marque veut mettre en avant. L’installation devra cependant être effectuée en centre agréé, preuve que même les corrections tech nécessitent un savoir-faire spécifique.

Une leçon d’humilité pour Tesla

Cette volte-face est rare de la part d’un constructeur souvent perçu comme arrogant. En reconnaissant que les clients avaient raison, Tesla montre qu’il peut écouter — même si cela prend du temps.

Cette décision pourrait bien s’étendre à d’autres marchés, comme l’Europe et l’Amérique du Nord. Là-bas, les critiques ont été tout aussi virulentes. C’est la preuve que même les visionnaires doivent parfois composer avec la réalité terrain.

La fin d’une époque… ou le début d’une nouvelle ?

Au-delà de l’anecdote, ce retour du clignotant physique symbolise un virage pragmatique pour Tesla. Entre innovation et ergonomie, il rappelle que la voiture doit rester un outil accessible, pas un gadget technologique.

Reste à voir si la marque appliquera cette logique à d’autres modèles — la Model S et la X utilisent également des boutons au volant. Une chose est sûre : les conducteurs traditionnels viennent de remporter une belle victoire.

