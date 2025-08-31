SUV Zeekr 9X : l’intérieur dévoilé d’un monstre hybride de 3 tonnes qui défie les lois de la physique !

Avec ses 3 tonnes et son allure de « yacht terrestre », le SUV Zeekr 9X cache un intérieur aussi luxueux que high-tech. Imaginez un écran flottant de 17,3 pouces, des sièges en Nappa leather et un système audio Naim 32 haut-parleurs.

Malgré sa masse, ce monstre hybride offre 100 km d’autonomie 100% électrique et recharge en 9 minutes. Prêt à dominer la route sans sacrifier le confort ?

Zeekr 9X : l’intérieur ultra-luxe qui rivalise avec Bentley

La marque premium de Geely dénommée Zeekr a dévoilé en avant-première l’intérieur somptueux de son futur SUV 9X. Il sera officiellement présenté au Salon de Chengdu. Le véhicule mise clairement sur l’opulence. Avec une attention particulière portée au confort des passagers arrière et à l’expérience audio, il y a de quoi être en admiration.

Parmi les révélations chocs sur cette auto, il s’avère qu’elle a un système sonore Naim, jusqu’ici réservé aux Bentley, fait son entrée dans un véhicule chinois. De quoi faire trembler le secteur de l’automobile luxe.

Des sièges arrière dignes d’un jet privé

Le SUV 9X n’y va pas de main morte. Les passagers arrière bénéficient de sièges zéro-gravity chauffants, ventilés et massants, avec supporte-jambes réglable et surtout… une rotation à 180 degrés !

C’est idéal pour discuter ou regarder l’écran de divertissement intégré. L’habitacle allie matériaux nobles (accoudoir en bois massif, inserts cristal) et technologie haut de gamme, le tout piloté par une puce Snapdragon 8295 ultra-rapide.

Naim : le système audio qui change la donne

C’est une première en Chine : avec une puissance de crête de 3868W et 32 haut-parleurs répartis en configuration 9.2.4.8 le SUV 9X de Geely envoie du lourd. La bande passante (20Hz-40kHz) et les 40 canaux de réglage indépendants promettent une fidélité sonore exceptionnelle.

Huit shakers intégrés aux sièges ajoutent une dimension tactile à l’écoute. Seuls deux véhicules au monde offrent cette expérience — le SUV 9X de chez Zeekr est l’un d’eux.

Une batterie record et une recharge ultra-rapide

Avec sa batterie Freevoy de CATL (70 kWh), la plus grande jamais installée dans un PHEV, le SUV 9X offre 302 km d’autonomie électrique (cycle CLTC). Construite sur une architecture 900V, elle supporte une charge 6C. La batterie peut passer de 20 à 80 % en seulement 9 minutes ! Néanmoins, cette performance est lourde à porter puisque le poids du véhicule dépasse les 3 tonnes.

Un prix qui se veut (relativement) accessible

Enfin, vu ce catalogue de technologies luxueuses, Zeekr viserait un prix de départ de 80 000 dollars soit 68 635€. C’est là une offensive normale pour un SUV premium de ce type pour le marché européen et américain.

Entre son intérieur révolutionnaire, son audio d’exception et ses performances électriques, le SUV 9X de chez Keekr n’est pas juste un nouveau modèle, c’est un bijou! Zeekr prouve que la Chine sait désormais rivaliser avec les plus grands noms du luxe automobile. Rendez-vous à Chengdu pour la suite !

