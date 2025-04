Streaming, archives, applis rétro : les nouvelles à essayer

Vous passez d’une appli à l’autre sans jamais trouver celle qui change vraiment votre quotidien numérique ? Cette semaine, on vous embarque dans un concentré d’outils malins, entre nostalgie et streaming intelligent.

Entre applis de streaming, outils de productivité dopés à l’IA, jeux rétro sur iPhone et nouvelles consoles en approche, le numérique ne manque pas de surprises. Que vous cherchiez à mieux organiser vos idées, revivre vos jeux préférés, gérer vos contenus multimédias, vous trouverez ici de quoi enrichir votre quotidien digital sans surcharge inutile. Ce panorama mêle découvertes enthousiasmantes, retours aux sources et regards critiques sur nos usages connectés.

L’appli Plex

L’écosystème du streaming continue de se transformer avec Plex, qui mise désormais sur une expérience fluide. La nouvelle version mobile permet de combiner votre bibliothèque personnelle avec des contenus en streaming. Un utilisateur enthousiaste déclare : « C’est comme si Netflix et mon disque dur faisaient enfin la paix. »

L’appli propose aussi des outils de découverte très bien pensés. Seul bémol : certaines fonctions intéressantes restent derrière un abonnement mensuel de 4,99 dollars. Cette approche hybride pourrait séduire ceux qui veulent tout au même endroit.

Retour vers les jeux de notre enfance

Delta 1.7 est perçu comme le meilleur émulateur de jeux sur iPhone. Il redonne vie aux jeux et applis rétro avec une fluidité impressionnante. Aujourd’hui, il propose le mode multijoueur en ligne, notamment pour les jeux Nintendo DS.

L’ajout du support des captures d’écran et les optimisations pour la Nintendo 64 raviront les nostalgiques. « J’ai rejoué à Mario Golf pendant des heures et c’est encore mieux qu’avant », partage un joueur passionné.

Skylight : un TikTok décentralisé ?

Skylight reprend l’apparence familière de TikTok et repose sur le protocole AT de Bluesky. Cela signifie que l’appli appartient déjà à un écosystème décentralisé, que certains comparent au futur du web social. Malgré sa jeunesse, Skylight affiche une interface soignée et une fluidité impressionnante. L’effet de curiosité combiné à l’esprit communautaire de Bluesky pourrait en faire une alternative sérieuse.

Un gestionnaire de pensées boosté par l’IA

De son côté, DEVONthink 4.0 revient en force avec de nouveaux outils d’IA. Cette application Mac permet d’organiser les notes, les documents et les archives personnelles avec efficacité. Tout comme l’appli Plex centralise vos contenus multimédias, DEVONthink rassemble vos idées et savoirs au même endroit.

Malgré un design daté, la richesse des fonctionnalités compense largement. La version bêta propose désormais des outils capables de résumer les contenus et de mener des recherches ciblées.

Microsoft se retourne sur son histoire, Nintendo prépare la suite

À l’occasion de son anniversaire, Microsoft a publié le code source d’Altair BASIC, son tout premier programme. L’équipe de l’enseigne a lancé un site rétro qui rappelle l’époque des disquettes informatiques pour lancer des applis. Bill Gates, de son côté, a mis en avant l’importance de ce langage dans l’histoire de l’entreprise. C’est une rare opportunité de revisiter les racines du numérique moderne.

Le lancement de la Switch 2 de Nintendo est prévu pour juin et les spéculations ne cessent de croître. Les dernières informations sur ses performances et les jeux à venir excitent déjà la communauté. Un fan déclare : « Je n’ai pas été aussi impatient depuis la GameCube. » Aucune précommande possible pour le moment, mais les passionnés scrutent les moindres fuites. Le rendez-vous est pris pour cet été.

Applis coup de cœur et curiosité à suivre

Koira, disponible sur Steam et console PS5 de Sony, s’inscrit dans la lignée des jeux contemplatifs. Il propose des puzzles simples, sans pression, accompagnés d’un petit chien fidèle. L’ambiance apaisante et le design délicat en font un titre parfait pour se détendre. Un joueur décrit l’expérience comme « une balade zen avec juste ce qu’il faut de réflexion ».

L’app Sofa, quant à lui, centralise vos envies culturelles. Sa nouvelle fonction de lecture de podcasts permet de tout regrouper dans une seule interface. Le développeur, Shawn Hickman, explique : « Je voulais une appli qui donne envie de consommer moins, mais mieux. »

