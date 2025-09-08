Skoda Epiq : le premier SUV électrique à adopter le langage design « Modern Solid »

Skoda révèle son nouveau-né : l’Epiq, un compact SUV électrique qui inaugure le langage « Modern Solid ». Avec ses phares LED en T et sa silhouette robuste, il affiche un caractère bien trempé.

Et le meilleur ? Son tarif démarrerait autour de 25 000 €, pour une autonomie allant jusqu’à 425 km. Prêt à conquérir la ville sans se ruiner ? Skoda relève le défi avec brio !

Skoda Epiq : Le Petit SUV Électrique qui Monte à l’Assaut de l’Europe

Skoda a dévoilé les premières images officielles de son nouveau-né électrique. C’est le SUV électrique Skoda Epiq. Ce véhicule est un compact SUV de 4,1 mètres qui incarne le nouveau langage design « Modern Solid » de la marque tchèque.

Robuste, fonctionnel et authentique, ce véhicule arbore des phares LED en T et une « Tech-Deck Face » intégrant les capteurs d’aide à la conduite. Premier modèle 100 % électrique de Skoda dans le segment des city cars, l’Epiq partage sa plateforme MEB Entry avec le Cupra Raval et le futur Volkswagen ID.Polo.

Une Concurrence Directe dans le Marché Abordable

Positionné à environ 25 000 euros, la Skoda Epiq vise clairement les rivaux européens comme la Citroën e-C3, la Renault 4 ou encore la BYD Atto 2. Même des concurrents plus premium comme le Mini Aceman et le Volvo EX30 pourraient trembler face à ce petit costaud. Skoda mise sur un rapport prix/performances imbattable pour séduire les urbains en quête de mobilité verte sans se ruiner.

Autonomie et Recharge : Les Atouts Techniques

Avec une autonomie annoncée de 425 km (264 miles) pour la version la plus efficiente, le SUV électrique Skoda Epiq se place dans le peloton de tête des véhicules électriques accessibles.

Il devrait embarquer les mêmes batteries que ses cousins Volkswagen et Cupra – 38 kWh et 56 kWh – et profiter d’une recharge rapide à 125 kW, permettant de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 20 minutes. De quoi dissiper toute anxiété de range !

Un Intérieur Malin et Connecté

Skoda applique sa philosophie « Mobile First » à l’habitacle du SUV électrique Skoda Epiq : minimaliste mais ultra-fonctionnel. Wireless charging, rangements Simply Clever, boutons physiques et molettes haptiques… Rien ne manque. Côté pratique, le coffre de 475 litres surclasse même certains modèles plus grands. Preuve que compacité rime avec génie spatial.

Disponibilité et Stratégie

La production débutera en 2025 pour des livraisons en Europe fin 2025 ou début 2026. En alignant son tarif sur celui du Kamiq thermique, Skoda envoie un message fort : l’électrique doit être accessible sans compromis. Affaire à suivre au salon de Munich !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn