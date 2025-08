Skoda imagine le break électrique parfait : découvrez la Vision 0

Le concept Vision 0 donne un avant-goût de l’avenir des breaks électriques sous la marque Skoda.

Le nouveau break Skoda Vision 0 annonce une nouvelle ère pour le constructeur tchèque. Il se distingue par une silhouette élégante et une technologie pensée pour répondre aux enjeux actuels. Sa présentation officielle se fera par ailleurs en septembre 2025, d’après Skoda Storyboard.

Skoda Vision 0, un break électrique résolument moderne

Ce concept incarne la continuité avec l’histoire riche de la marque en matière de breaks. Il adopte en même temps une esthétique plus fluide et aérodynamique. La voiture dévoile d’abord un profil caractéristique avec un pare-brise très incliné et un toit légèrement en pente.

Le design évolue en outre autour du langage « Modern Solid », connu pour ses lignes épurées et son élégance intemporelle. Le nouveau Skoda Vision 0 s’inspire notamment d’anciens modèles emblématiques comme le Yeti ou le Roomster. On y retrouve aussi des influences architecturales tchèques modernes, qui renforcent son caractère unique.

Sous ce look futuriste, la voiture va très probablement adopter une motorisation 100% électrique. Le tout sur la base de la nouvelle plateforme SSP du groupe Volkswagen. Cette architecture innovante du Skoda Vision 0 annonce de meilleurs rendements énergétiques et une intégration optimisée des composants. Ajoutez à cela des composants recyclés et réutilisables qui réduisent l’impact environnemental.

Que représente ce concept pour le monde de l’automobile ?

Avec ce modèle, le constructeur cherche aussi à réinventer l’expérience utilisateur. Fonctionnalité et confort se marient avec une technologie intuitive. Ceci rend le concept Skoda Vision 0 agréable à conduire qu’à vivre au quotidien. On remarque également l’héritage de modèles iconiques comme l’Octavia Estate. Mais le véhicule signé Skoda ouvre la voie à une nouvelle génération de breaks, adaptés à la mobilité électrique et connectée.

Skoda insiste sur l’importance du Vision 0 comme précurseur d’un modèle de série attendu dans les prochaines années. Probablement la future Octavia électrique. Au-delà du design, c’est toute la philosophie de la marque qui se projette dans ce break innovant. Je parle bien sûr de la praticité, de la fiabilité et de son côté écoresponsable.

