Zeekr présente le 007 GT : un break électrique qui casse les codes de la mobilité !

Le marché européen des véhicules électriques pourrait bientôt accueillir un nouveau concurrent de taille. Je parle du Zeekr 007 GT, un nouveau break électrique chinois. Il se distingue par une autonomie impressionnante et un design élégant. Cette nouvelle venue suscite déjà l’intérêt des consommateurs et des experts du secteur.

Autonomie et performances du break 007 GT de Zeekr

Ce break électrique chinois est conçu sur la plateforme PMA2+. La marque l’a d’ailleurs déjà utilisée pour la berline 007. Selon les données que CarNewsChina a rapportées, cette voiture chinoise revendique une autonomie de 825 km selon le cycle chinois CLTC. Cela correspondrait en fait à environ 700 km en cycle WLTP, plus représentatif des conditions européennes.

Cette performance du break Zeekr 007 GT est rendue possible grâce à une batterie de 100 kWh. Cet élément permet ainsi d’offrir une densité énergétique élevée. De plus, le véhicule s’équipe d’une architecture électrique de 800 V, ce qui permet une recharge ultra-rapide. Il serait donc possible de passer de 10 % à 80 % de charge en seulement 13 à 16 minutes. On peut ainsi espérer que les longs trajets deviennent plus faciles et que le temps d’immobilisation se réduise.

Un design soigné et une arrivée envisagée en Europe

Esthétiquement, le break électrique Zeekr 007 GT adopte les codes du « shooting brake ». Il combine alors l’élégance d’une berline avec la praticité d’un break. Ses lignes fluides et son profil dynamique lui confèrent une allure moderne et sportive. La voiture est ainsi plus que susceptible de séduire une clientèle européenne exigeante.

La marque Zeekr est, par ailleurs, relativement jeune, puisqu’elle a vu le jour en 2021. Malgré cela, elle a déjà établi sa présence dans plusieurs pays européens. Elle s’est notamment imposée grâce à des modèles tels que la berline 001 et les SUV X et 7X. L’introduction du break électrique 007 GT sur le marché européen semble donc envisageable, mais on attend encore d’avoir une confirmation officielle. En tout cas, il pourrait devenir une alternative sérieuse aux breaks déjà présents en Europe.

