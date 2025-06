Škoda Elroq RS : la fusion parfaite entre énergie électrique et performance sportive

Škoda dégaine une nouveauté électrique, qui est l’Elroq RS 2025. Ce SUV compact a tout pour bousculer les codes de la performance zéro émission.

Le Škoda Elroq RS épate par ses 250 kW de puissance système et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,4 s. Avec ces performances, ce nouveau venu devient officiellement la voiture la plus rapide que la marque tchèque ait jamais produite. Et le plus impressionnant, c’est sans doute son autonomie de plus de 540 km selon le cycle WLTP.

Des performances qui font trembler la concurrence

Ce SUV s’équipe de deux blocs électriques qui développent une puissance totale de 250 kW. Les moteurs du Škoda Elroq RS supportent également la transmission intégrale. Grâce à cette configuration bicéphale, il peut avant tout égaler les performances de l’Enyaq RS. De plus, le véhicule a tout pour devenir un véritable monstre d’efficacité.

Quant à la batterie de 84 kWh bruts (79 kWh nets), elle fait bien plus qu’optimiser l’autonomie. Elle confère aussi à l’Elroq RS de Škoda une recharge rapide jusqu’à 185 kW. La batterie peut ainsi passer de 10 à 80 % en environ 26 min. Pour les recharges à domicile, comptez 8 h pour une charge complète avec une borne de 11 kW.

Škoda Elroq RS, un style qui ne passe pas inaperçu

Les détails extérieurs noirs et les jantes exclusives jusqu’à 21 pouces soulignent l’apparence dynamique de la voiture électrique. La marque a particulièrement soigné l’esthétique avec onze couleurs disponibles. Parmi elles, une finition mate grise exclusive que Škoda a réservée à l’Elroq RS. Les éléments distinctifs RS comme les badges sur les ailes avant et la bande réfléchissante pleine largeur à l’arrière montrent en outre ses ambitions sportives.

À l’intérieur, la sélection design exclusive RS Lounge combine un revêtement en microfibre Suedia perforée et non perforée avec du cuir artificiel. Elle intègre également un décor effet carbone et des coutures contrastées vert citron. Comptez aussi un volant sport RS à trois branches chauffant et des sièges sport avant chauffants. Et on finit avec l’éclairage d’ambiance pour une atmosphère premium.

