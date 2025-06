Skoda annonce la couleur avec le retour de la Favorit en version hatchback électrique

La Skoda Favorit fait son grand retour sur le devant de la scène automobile, réinterprétée en concept hatchback 100 % électrique.

Cette nouvelle vision mêle design rétro subtilement modernisé, technologies de pointe et clins d’œil assumés au modèle de 1987. Comment Skoda a-t-elle su réussir ce pari avec la Favorit en version hatchback électrique ? Explorons ce concept-car qui a tout pour séduire les nostalgiques comme les curieux.

Un hommage moderne au modèle originel de 1987

Cette nouvelle version se démarque principalement par l’habileté de ses designers à conjuguer passé et avenir. D’une part, la voiture conserve les lignes simples et fonctionnelles du modèle Bertone d’origine. D’autre part, la Skoda Favorit version hatchback électrique adopte désormais des proportions plus généreuses. Elle s’apparente à un petit crossover pour répondre aux tendances actuelles.

Skoda a, en outre, retravaillé certains détails. La voiture électrique dispose par exemple d’une ceinture de caisse épurée et de portes à ouverture inversée avec poignée intégrée. Ajoutez à cela une signature lumineuse inédite. Ces éléments témoignent du respect pour les codes historiques tout en modernisant le tout pour en faire un objet résolument dans l’air du temps.

La marque a également soigné la technologie. La hatchback Favorit de Skoda se tourne résolument vers l’électrique. Il laisse donc derrière lui le petit moteur essence d’origine. De cette manière, le constructeur a pu imaginer des performances inespérées pour la dernière génération. En parallèle, il maximise l’espace intérieur grâce à une structure surélevée adaptée aux batteries modernes.

Design de la version hatchback électrique de la Skoda Favorit

Côté style, la Favorit électrique affiche des LED ultra-fines à l’avant et à l’arrière, surmontées d’un badge illuminé. L’intégration de matériaux translucides sur les optiques apporte en outre une touche de sophistication. Elle s’inspire des contraintes imposées au designer Bertone sur le modèle original.

Certains éléments lumineux de la hatchback électrique Skoda Favorit sont, par ailleurs, escamotables. Cela renforce donc l’effet de personnalisation et de surprise. La carrosserie adopte, quant à elle, une posture compacte et “friendly”, fidèle à l’ADN Simply Clever de la marque.

Enfin, l’intérieur n’est pas en reste pour ce concept électrique. Pensé pour le quotidien, il associe pragmatisme, digitalisation et habitabilité. En même temps, il multiplie les solutions astucieuses qui ont fait le succès historique du modèle. Pari réussi pour Skoda, qui livre ici une relecture enthousiasmante d’une icône populaire.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn