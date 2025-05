La Toyota Corolla Hatchback FX 2026 s’offre un look rétro avec ces nouvelles jantes !

Avec ses jantes blanches et d’autres détails renversants, la Toyota Corolla Hatchback FX saura ravir les collectionneurs et amateurs de modèles iconiques en 2026.

La Toyota Corolla Hatchback revient en 2026 avec des jantes blanches toutes neuves. Ce look inédit rend hommage à ses racines des années 80. Baptisée édition FX, cette version spéciale fait un clin d’œil à la légendaire Corolla FX16 de 1987. Elle adopte cependant un design moderne et sportif avec ses caractéristiques uniques.

Un style inspiré du passé avec une touche de modernité

La première chose qui saute aux yeux avec cette voiture à essence, c’est son look distinctif. La Toyota Corolla Hatchback 2026 se munit effectivement de jantes en alliage blanches de 18 pouces. Ces dernières s’inspirent des iconiques voitures de rallye des années 80. Elles constituent le détail rétro par excellence et sont un mix parfait entre nostalgie et audace.

Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui embellissent l’édition FX. à cela s’ajoute effectivement un aileron arrière ventilé noir. En complément des jantes, ce dernier confère à la Toyota Corolla Hatchback 2026 une allure dynamique et sportive. La palette de couleurs inclut par ailleurs Ice Cap (blanc), Inferno (orange brûlé) et Blue Crush Metallic. Au Canada, néanmoins, seule la version blanche sera disponible. À l’arrière, un badge spécial sur le hayon vient compléter cet hommage visuel aux modèles passés.

Outre les jantes, que contient cette Toyota Corolla Hatchback ?

À l’intérieur, l’édition FX combine sportivité et luxe subtil. D’une part, les sièges en suède accompagnés de surpiqûres orange lui procurent un look premium. D’autre part, des détails comme les inserts orange sur le volant et le levier de vitesses ajoutent une touche de contraste dynamique.

La Toyota Corolla Hatchback 2026 inclut en outre des technologies embarquées. Cela comprend d’abord un système audio JBL à huit haut-parleurs. On retrouve également un tableau de bord numérique de 7 pouces. Un chargeur de téléphone sans fil, de série, complète l’équipement.

Sous le capot, la Corolla FX conserve son moteur 2.0 L de 169 CV. Ce dernier est donc inchangé par rapport à la version standard. Côté performances, elle ne rivalise pas avec la GR Corolla de 300 CV. Malgré tout, la Toyota Corolla Hatchback FX de 2026 vous satisfera si vous voulez un véhicule stylé et fiable. Seulement 1 600 unités sont par ailleurs disponibles aux États-Unis et 150 au Canada.

