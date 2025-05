Si vous ne devez acheter qu’une voiture dans votre vie, voici la sélection des meilleurs modèles !

Vous vous demandez quelle serait la meilleure voiture si vous ne deviez en acheter qu’une seule dans toute votre vie ? On vous donne une liste des modèles à considérer !

Beaucoup recherchent la voiture parfaite, celle qui peut tout faire, du trajet quotidien aux escapades en montagne. Heureusement, certains modèles modernes sont si polyvalents qu’ils peuvent cocher toutes les cases d’un coup. Voici 10 des meilleurs véhicules si vous ne deviez investir que dans une seule voiture haut de gamme pour la vie.

Lamborghini Huracan Sterrato, la supercar tout-terrain

Avec un tarif d’environ 262 500 euros, le Huracan Sterrato est un ovni. Ce supercar V10 à la garde au sol relevée et aux pneus tout-terrain est prêt pour les chemins de terre comme pour les virées en centre-ville. Parmi les meilleures voitures pour ceux qui rêvent d’une vie pleine d’aventures, elle s’impose par son audace. Moins radical que ses cousins de piste, il est aussi plus vivable au quotidien. Il peut même encaisser les bosses avec le sourire.

Bentley Flying Spur, une des meilleures voitures pour une vie de luxe

Pour ceux qui veulent tout, cette auto à environ 247 500 euros propose luxe et silence. Mais ce n’est pas tout, car elle vous propose aussi 771 CV ! Vous rêvez de la meilleure voiture pour mener une vie raffinée sans compromis sur la puissance ? Alors, la Bentley Flying Spur est un choix évident. Son V8 hybride rechargeable donne accès à environ 50 km de conduite sans émission, et son confort est digne d’un palace.

Lucid Air Sapphire, l’électrique qui écrase tout

À 233 000 euros à peu près, la Lucid Air Sapphire affiche des performances de science-fiction. 1234 CV, 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et tout ça dans un écrin digne d’un salon cinq étoiles. Pour ceux qui veulent la meilleure voiture électrique possible afin d’élever leur vie à un autre niveau, elle est donc incontournable. C’est l’outsider qui bouscule les codes du segment, avec un raffinement à l’américaine et une autonomie inouïe.

Porsche Taycan Turbo GT, le VE qui fait peur aux thermiques

Vendue autour de 216 000 euros, la Taycan Turbo GT est la réponse de Porsche à ceux qui pensent qu’un VE ne peut pas être excitant. Elle a tout pour figurer parmi les meilleures voitures électriques si vous ne deviez vous acheter qu’un véhicule dans votre vie. Elle pulvérise en outre le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. D’autant plus qu’elle détient le record du Nürburgring pour une berline.

Porsche 911 Turbo, la meilleure voiture pour pimenter votre vie

Pour environ 185 500 euros, la 911 Turbo reste la reine des voitures “à tout faire”. Conduite quotidienne, road-trips ou alors sessions sur circuit, elle excelle partout. On comprend pourquoi on la cite habituellement comme la meilleure voiture si on veut conjuguer efficacité, élégance et plaisir de vie. Avec ses 640 CV et sa transmission intégrale intelligente, elle combine efficacité redoutable ainsi qu’élégance discrète.

Audi RS6 Avant GT, le break qui fait tourner les têtes

À près de 119 000 euros, l’Audi RS6 Avant Performance est déjà redoutable. Mais sa version GT pousse le bouchon encore plus loin. Rarement une voiture n’a autant combiné look de course, praticité et meilleure proposition pour une vie de famille à haute vitesse. Elle s’inspire par ailleurs des voitures de course IMSA des années 80. Ce modèle arbore ainsi une livrée délirante, un double aileron et une production limitée.

BMW M5 Touring, la voiture idéale pour une vie à grande vitesse

Proposée à environ 116 500 euros, la nouvelle M5 Touring marie les performances d’une supercar avec l’espace d’un break. C’est sans doute l’une des meilleures voitures pour mener une vie rythmée sans renoncer au confort ou à l’autonomie. Son système hybride rechargeable permet de rouler plus de 50 km en électrique. Il libère également jusqu’à 717 CV lorsque nécessaire.

Lexus LC 500, le grand tourisme à ciel ouvert

Le coupé LC 500 est une sculpture roulante vendue à environ 94 000 euros, avec un V8 atmosphérique qui chante fort et juste. Ce n’est pas seulement une belle GT. Pour certains, elle représente la meilleure voiture pour savourer la vie cheveux au vent. Disponible en version cabriolet, il mise sur l’élégance et le plaisir de conduite quotidien. Quoique, sa banquette arrière est également symbolique !

Cadillac CT5-V Blackwing, la berline des puristes

Facturée à environ 92 200 euros, la Cadillac CT5-V Blackwing évoque l’âge d’or des sportives allemandes. Elle s’équipe d’un énorme V8 compressé de 668 CV et, surprise, une boîte manuelle en option. Les amateurs de sensations fortes la considèrent comme l’une des meilleures voitures pour retrouver le goût d’une vie sans filtres. Avec le pack Precision (+8 400 euros), elle se transforme d’ailleurs en bête de circuit sans sacrifier le confort.

Acura Integra Type S, la meilleure voiture pour une vie sportive

Avec un prix d’environ 50 300 euros, la nouvelle Acura Integra Type S prouve qu’on peut encore s’amuser avec une traction haut de gamme. Si vous cherchez une des meilleures voitures pour concilier plaisir de conduite et vie urbaine, elle coche toutes les cases. Elle s’inspire en outre de la Honda Civic Type R. Cette voiture en reprend effectivement l’esprit tout en ajoutant une touche de raffinement.

