Les meilleures voitures d’occasion: TOP 10

Meilleures voitures d’occasion : TOP 10

Participants à notre revue :

Renault Duster 2012-2018

Opel Astra 2016-2021

Nissan Leaf 2011-2017

KIA Cee’d 2012-2018

Skoda Yeti 2009-2017

Lexus IS 2013-2020

BMW 4 Gran Coupe 2014-2021

Ford Focus 2011-2018

SEAT Leon 2013-2020

Honda CR-V 2012-2018

Renault Duster 2012-2018

Renault Duster est connu pour son design, ses performances tout-terrain, son niveau de sécurité et de fiabilité. C’est l’un des VUS 4×4 les plus populaires et possède toutes les caractéristiques nécessaires d’une voiture moderne.

La voiture a commencé sa production en série en 2010 et a immédiatement été reconnue dans le monde entier. C’est le résultat du travail de deux géants de l’automobile : Renault et Nissan, et la plateforme Nissan B0 a été prise pour la base. Les deux tiers de tous les composants de ce modèle ont été empruntés à d’autres modèles de fabricants français et japonais.

La voiture a un extérieur moderne et des dimensions compactes pour sa catégorie, ce qui la rend « à l’aise » dans la circulation urbaine. La longueur de la carrosserie est de 4 315 mm et l’empattement est de 2 673 mm. La garde au sol est de 205 mm, ce qui est suffisant pour franchir des obstacles importants.

L’un des trois moteurs peut être utilisé comme groupe motopropulseur. La version de base est équipée d’un moteur essence de 1,6 litre avec un système d’injection distribuée qui développe une puissance de 102 ch. Dans la version à traction avant, la voiture est équipée d’une boîte de vitesses à 5 rapports, et dans la version à transmission intégrale, d’une boîte de vitesses à 6 rapports.

Opel Astra 2016-2021

La cinquième génération de la voiture a été présentée en 2015 à Francfort. La nouvelle génération a conservé ses proportions, mais elle est devenue plus lumineuse, plus légère et plus avancée technologiquement à tous égards.

Extérieurement, la voiture est très similaire au concept Monza. La partie avant est équipée d’un équipement d’éclairage élégant ; des phares matriciels à LED sont disponibles en option. Le concept est complété par un pare-chocs original de forme aérodynamique, et à l’arrière se trouvent des feux pointus et un hayon compact. L’aspect dynamique est donné par les nervures sur les côtés et le toit « flottant » à chute active avec des montants arrière sombres.

Des changements non moins spectaculaires ont eu lieu à l’intérieur. Presque tout à l’intérieur a été mis à jour, y compris les matériaux de finition. La nouvelle version est équipée d’un volant à trois branches et d’un large ensemble de commandes, d’un tableau de bord analogique avec un grand écran.

Le moteur de base est un moteur essence 1 litre avec turbocompresseur et injection directe, d’une puissance de 105 ch. Il fonctionne en combinaison avec une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses ou une boîte de vitesses robotisée à cinq vitesses, qui permet à la voiture d’accélérer jusqu’à 100 km/h en 12,7 secondes maximum.

Nissan Leaf 2011-2017

Il s’agit de la première voiture électrique produite en série, et elle est toujours très demandée aujourd’hui. Tous les représentants de la première génération étaient équipés de moteurs de 107 ch et une batterie d’une capacité de 24 kWh. Le kilométrage maximum avec une seule charge de batterie était de 175 kilomètres.

En 2013, une nouvelle version de la voiture a été lancée avec trois options de finition, une option de charge rapide et une réserve de marche de 200 kilomètres, obtenue grâce à un contrôle intelligent de la centrale électrique et de la batterie.

La version de base 2013 était équipée de vitres électriques avant et arrière, d’une climatisation, de rétroviseurs électriques et de la technologie Bluetooth. La version avancée, Visia+, a ajouté des jantes en alliage, des verres de sécurité et un régulateur de vitesse. La version était disponible avec une caméra de recul, des phares et des essuie-glaces automatiques, et la Tekna avait un intérieur en cuir, des roues de 17 pouces et un système audio Bose Hi-Fi, ainsi que des sièges et des rétroviseurs chauffants.

KIA Cee’d 2012-2018

La génération précédente avait l’air assez ennuyeuse, mais après la mise à jour, le modèle KIA Cee’d a sensiblement changé. Elle reçoit une calandre en « nez de tigre », qui rend la voiture plus impressionnante, ainsi que des phares avec feux de position à LED. L’avant de la voiture est devenu plus bas et les proportions du coupé sont déterminées par le montant A, la large ligne de toit et le becquet à l’arrière de la voiture, conférant à l’extérieur un caractère sportif.

La nouvelle génération est plus longue et plus basse que son prédécesseur, ce qui améliore la maniabilité de la voiture. Pour améliorer la dynamique de conduite, le système Flex Steer a été utilisé, il dispose de trois modes : confortable, normal et sport. Cela permet au conducteur de modifier le niveau d’assistance de direction et la force du retour.

Les moteurs de la Kia Ceed sont devenus plus économiques et cela est particulièrement vrai pour le moteur diesel de 1,6 litre développant 126 ch. La version équipée de ce moteur est devenue l’un des modèles les plus populaires de la gamme, car elle peut compter sur les coûts d’exploitation les plus bas.

Skoda Yeti 2009-2017

L’une des étapes importantes de l’histoire du constructeur automobile Skoda. Ce modèle était le prédécesseur du Karoq et est devenu un multisegment véritablement compétitif dans la gamme du constructeur automobile. Il s’agit d’une bonne voiture familiale qui, depuis sa première apparition, est restée une concurrente de crossovers tels que la Peugeot 2008, la Kia Soul et le Nissan Qashqai.

La version essence à traction avant est devenue plus populaire, mais si vous devez conduire davantage tout-terrain, choisissez un diesel à transmission intégrale. La gamme de moteurs de ce modèle comprend des groupes motopropulseurs électriques bien connus de Volkswagen Corporation. La gamme de moteurs à essence comprend : 1,2 litre (105 ch), 1,4 litre (122 ch) et 1,8 litre (152-160 ch). Les moteurs diesel sont représentés par des unités 1.6 TDI (105 ch) et 2.0 TDI en trois options de puissance (110, 140 et 170 ch).

Lexus IS 2013-2020

Il existe sept niveaux de finition avec un choix de deux moteurs, mais le véritable favori est l’IS 300h F Sport, grâce à son design intérieur époustouflant, son extérieur agréable et sa superbe maniabilité.

La Lexus IS a un intérieur plus spacieux, un montant de carrosserie plus large et un empattement plus long. Les passagers disposent de plus d’espace pour les jambes sur les sièges arrière et le coffre leur permet de transporter des bagages plus volumineux. La plupart des versions sont équipées de sièges arrière rabattables et d’un siège conducteur offrant un bon maintien et un ajustement confortable, ce qui distingue cette génération de la précédente.

Des matériaux haut de gamme sont utilisés dans la décoration intérieure. Pour contrôler le climatiseur, des interrupteurs tactiles sont fournis, vous n’avez donc besoin que d’une légère pression pour allumer le système. Dans la nouvelle version, IS a reçu l’option d’un entraînement hybride essence-électrique offrant un excellent respect de l’environnement et une consommation de carburant écologique.

BMW 4 Gran Coupe 2014-2021

La BMW 4 est bien plus élégante que la Série 3 et plus pratique que le Coupé Série 4. Dans une certaine mesure, la BMW 4 Gran Coupé imite la plus grande Série 6, mais cette version a quatre portes, un look plus élégant et plus d’espace dans l’habitacle. Quand on regarde la Gran Coupé, on dirait qu’il s’agit d’une berline, mais son design cache l’arrière d’une berline. La porte du coffre ouvre jusqu’à 480 litres d’espace de chargement.

Les passagers arrière bénéficient d’une plus grande hauteur sous plafond, grâce à une ligne de toit 12 mm plus haute et 112 mm plus longue que celle du Coupé Série 4. Dans le même temps, la longueur, la largeur et l’empattement de la voiture restent inchangés.

Les acheteurs disposent de 7 options de groupes motopropulseur. Pour les amateurs de classiques, les moteurs essence conviennent : des moteurs quatre cylindres turbo 420i et 428i (d’une puissance de 181 et 242 ch) et un moteur six cylindres 435i d’une puissance de 302 ch.

La gamme comprend également des modèles 435d xDrive de 309 ch et 430d avec 254 ch avec traction arrière ou transmission intégrale.

Ford Focus 2011-2018

La Ford Focus est l’un des exemples les plus réussis de l’industrie automobile moderne, disponible en versions berline, bicorps et break. Depuis 2011, le monde a fait connaissance avec la troisième génération du modèle. Dans la troisième génération, la voiture est équipée de groupes motopropulseurs de 1,6 litre d’une capacité de 105 et 125 ch, ainsi que d’un moteur de 2 litres d’une capacité de 150 ch. Les voitures d’occasion sont le plus souvent vendues avec ces moteurs.

La boîte de vitesses de la troisième génération peut être une manuelle à cinq ou six vitesses, ainsi qu’une robotique à six rapports. La nouvelle génération est devenue plus confortable et les options incluent un volant chauffant, un assistant de stationnement, un système de freinage automatique en cas d’obstacle devant, un contrôle de voie, etc. La voiture présente une bonne maniabilité, assurée par une suspension à jambes de force MacPherson à l’avant et Control Blade à multibras à l’arrière.

SEAT Leon 2013-2020

SEAT Leon est une voiture du constructeur espagnol SEAT. Dans la troisième génération la plus récente (2013-2020), elle comporte plusieurs modifications : un break, un bicorps à 3 et 5 portes et la plus large gamme de moteurs disponibles. Les modèles sont disponibles avec des moteurs essence et diesel 1 l, 1,2 l, 1,4 l, 1,5 l, 1,6 l, 1,8 l, 2 l, de puissance différente de 110 à 300 ch, avec traction avant et boîte de vitesses présélective mécanique et robotisée.

Visuellement, la SEAT Leon est similaire à la Golf Estate. Le salon est très spacieux. Même si le conducteur et le passager avant reculent leur siège le plus possible, les passagers arrière, quelle que soit leur taille, disposeront toujours de suffisamment d’espace pour se sentir à l’aise. La SEAT Leon est idéale pour la conduite en ville et comme voiture familiale. Elle a un très grand coffre. Les avantages du modèle sont un volant confortable, une bonne maniabilité, une dynamique, une excellente visibilité et un panneau de commande pratique.

Honda CR-V 2012-2018

Le Honda CR-V est un VUS pleine grandeur qui semble trop traditionnel pour être considéré à la mode. Il est davantage apprécié pour son côté pratique, son équipement décent et son confort. La voiture a cinq places, mais elle possède un intérieur très spacieux ainsi qu’un coffre à bagages spacieux. Les plus rentables à l’achat sont les voitures d’occasion de 4ème génération (production 2012-2018). Cette génération est disponible avec un moteur essence de 2 litres développant 150 ch avec traction avant et transmission intégrale, boîte de vitesses manuelle, ainsi qu’une version à traction intégrale avec une boîte automatique, moteur essence 2,4 litres, transmission intégrale travaillant en tandem avec un variateur.

Après un restylage en 2014, la voiture est devenue moins bruyante et plus franchissable. La configuration de base comprend un verrouillage centralisé avec télécommande, un entraînement électrique et des rétroviseurs chauffants, une climatisation à 2 zones et des sièges avant chauffants. La sécurité est assurée par 8 airbags, prétensionneurs de ceintures de sécurité avant, systèmes de sécurité active : EBD, ABS, contrôle de stabilité, direction assistée adaptative. Surveillance de la pression des pneus, systèmes d’aide à la conduite.

