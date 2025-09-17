SEAT fait marche arrière sur l’électrique : une défaite ou une stratégie ?

Alors que tout le monde se rue vers l’électrique, SEAT fait figure de rebelle du garage ! La marque espagnole assume son choix : pas de voiture électrique pour l’instant, place au thermique abordable.

Une stratégie risquée ou un coup de génie commercial ? Entre leasing social inaccessibles et clients fidèles, SEAT joue perso. Défaite ou calcul malin ? La réponse est sous le capot… et dans les ventes !

Seat résiste à l’électrique : le thermique, un combat d’avant-garde ?

Alors que la majorité des constructeurs automobiles se précipitent vers l’électrification, Seat, la marque espagnole, fait de la résistance. Tel le fameux village d’Astérix, elle refuse de céder à la pression ambiante et maintient sa foi dans le moteur thermique.

Une position assumée, expliquée par Markus Haupt, son patron par intérim : « Seat est une marque d’entrée de gamme, et les tarifs doivent correspondre à ce positionnement ». Traduction : l’électrique, trop cher, n’est pas (encore) pour eux.

Cupra en knight rider électrique, Seat en gardienne de l’accessibilité

Si Seat campe sur ses positions, ce n’est pas par conservatisme aveugle, mais bien par stratégie économique. L’électrification est confiée à Cupra, la marque sœur au positionnement sportif et premium.

« Cupra doit porter l’électrification », confirme Haupt. Les investissements sont prioritairement fléchés vers cette dernière, où les marges sont plus élevées et le public plus réceptif. Seat, elle, reste le fer de lance de l’accessibilité.

Une stratégie qui porte ses fruits… et ses limites

Preuve que le choix paie : les ventes de Seat progressent de 7,5% avec 310 000 modèles écoulés en 2024, devant les 248 100 unités de Cupra. Des chiffres qui s’expliquent par des prix raisonnables dans un marché en tension.

En revanche, cette orientation exclut d’office Seat du leasing social, réservé aux modèles électriques. Un manque à gagner assumé, pour préserver son cœur de cible : les clients seeking affordability sans compromis.

L’avenir de Seat : thermique, mais pas que

Reste que Seat n’est pas totalement fermée à l’évolution. Markus Haupt évoque un possible nouveau modèle… sous conditions. Mais pour l’instant, l’arbitrage financier penche en faveur de Cupra et de son expansion internationale.

Seat mise sur la continuité — thermique, abordable, fidèle à son ADN. Une exception industrielle qui, en ces temps de transition électrique forcée, fait presque office de bouffée d’air… non climatisé.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn