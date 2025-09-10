Cupra : la Tindaya passe de concept car à un véhicule produit en série

Préparez-vous à voir débarquer sur les routes la Cupra Tindaya, ce SUV shooting brake au design ultra-agressif présenté comme concept à l’IAA 2025 de Munich. La marque confirme sa production en série pour 2030 !

Avec ses lignes sculpturales, son style volcanique et son intérieur audacieux, elle promet de secouer le marché. Reste à savoir si elle conservera son âme rebelle… ou si la réalité rattrapera le rêve.

Cupra Tindaya : le concept car qui prépare l’avenir agressif de la marque

Voici la Cupra Tindaya, un concept car spectaculaire qui mélange shooting brake et SUV pour créer un crossover de 4,7 mètres au design hyper-agressif. Présenté comme un manifeste stylistique pour la marque espagnole, ce véhicule préfigure un modèle de production attendu autour de 2030.

Son nom s’inspire d’une montagne volcanique des Canaries, et son style audacieux – avec ses lignes tranchantes, ses vitres détachables et son intérieur 2+2 – prouve que Cupra ne compte pas rester dans l’ombre.

Cupra, une success story européenne

Depuis son indépendance en 2018, Cupra enchaîne les succè, et la marque espère que ce sera de même avec la Tindaya. Près d’un million de véhicules vendus et une croissance record en Europe ont été enregistré depuis ce temps.

La marque prépare déjà le lancement de sa citadine électrique Raval début 2025, sœur jumelle de la VW ID.Polo et Skoda Epiq. La Tindaya s’inscrit dans cette dynamique offensive, symbolisant l’ambition d’une marque qui mise sur le design et l’innovation pour séduire.

Un concept mystérieux et stratégique

Par contre, aucun détail technique sur cette auto n’a été dévoilé. La Cupra Tindaya pourrait être électrique ou hybride. Cupra préfère garder ses options ouvertes pour 2030. L’accent est mis sur le design.

Sa façade est menaçante et son habitacle minimaliste avec son joyau central (un triangle glassé contrôlant ambiance et conduite) et sièges suspendus s’inspirant du fauteuil Eames. Même le toit dispose de panneaux amovibles !

Les ambitions internationales et la confiance imparable de la marque face à la concurrence

Malgré le report de son entrée aux États-Unis, Cupra vise le Moyen-Orient et reste sereine face à l’offensive chinoise. Son interim CEO, Markus Haupt, rappelle ses atouts : réseau de concessions, service après-vente et technologies du groupe VW. La Tindaya incarne cette stratégie : un design audacieux pour une marque qui refuse de suivre – elle veut mener la danse.

