GAC arrive en Europe avec l’AION V et UT présentés au Salon de l’IAA de Munich !

Le constructeur chinois GAC arrive en force au salon de l’IAA de Munich avec son AION V et UT, des SUV 100% électrique qui promettent une autonomie généreuse, un design audacieux et… des prix ultra-agressifs !

Prêt à bousculer les idées reçues sur les véhicules asiatiques, ce newcomer vise rien de moins que les Tesla et Volkswagen locaux. Accrochez-vous, la concurrence européenne va devoir se réveiller !

GAC Aion débarque en Europe : Le choc des prix et de l’innovation

La marque chinoise GAC Aion, septième meilleure vente de véhicules électriques en Chine l’an dernier, s’apprête à conquérir le marché européen. Après une apparition remarquée à la Milan Design Week, le constructeur a officialisé son offensive lors du salon IAA de Munich 2025. Au programme : deux modèles phares dont l’UT et le V. Ils sont conçus pour secouer les segments les plus compétitifs du Vieux Continent.

L’Aion UT : La Mini Cooper électrique à prix cassé

Positionné comme une alternative audacieuse à la Mini Cooper E, l’Aion UT mise sur un design moderne et une tech impressionnante. Avec 260 km d’autonomie et 134 chevaux, il cible les urbains en quête de mobilité verte accessible. Sa grande écran centrale rappelle davantage une Tesla qu’une citadine low-cost. Elle coûte moins de 30 000 € ! Il y a de quoi faire pâlir la concurrence.

L’Aion V : Le SUV qui défie Tesla et Volkswagen

Véritable fer de lance, l’Aion V affiche une autonomie WLTP de 510 km et une recharge ultra-rapide : 10 à 80 % en 24 minutes ! Avec un tarif débutant à 35 990 €, il s’attaque frontalement au Tesla Model Y et au Volkswagen ID.4. Sécurité maximale (5 étoiles Euro NCAP), habitacle spacieux et batterie « anti-inflammation » : le SUV cumule les arguments chocs.

Une stratégie européenne agressive et réfléchie

Avec 366 000 véhicules électriques vendus en Chine en 2024, GAC mise sur une expansion rapide en Europe. Le groupe mise sur un marketing percutant et une proposition de valeur irrésistible : garantie longue durée (8 ans/160 000 km), assistance pan européenne offerte 3 ans avec Allianz Partners, et des services dédiés aux VE. Son objectif est de séduire des familles en quête de smart mobility.

L’avenir s’écrit en vert et connecté

Enfin, GAC ne cache pas ses ambitions. Il compte incarner une mobilité bas carbone, intelligente et accessible. Avec sa philosophie « In Europe, for Europe », la marque promet des expériences de conduite durables sans compromis. Reste à convaincre des consommateurs encore méfiants envers les marques chinoises. Mais avec de tels atouts, GAC a toutes les cartes en main pour réussir son pari.

