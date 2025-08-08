Vrai ou fake news ? Une Seat IBIZA plus rapide qu’une voiture de Formule 1 ?!

Un buzz improbable agite les réseaux sociaux : une modeste Seat Ibiza jaune aurait été plus rapide qu’une formule 1. Dépassant les performances des monoplaces d’une voiture de course cela paraît incroyable ! Si l’anecdote, relayée par un influenceur automobile facétieux, fait sourire, les experts rappellent que la citadine espagnole plafonne à 230 km/h!

De ce fait, même dans sa version sportive elle ne peut normalement pas réaliser cette performance. La Guardia Civil d’Espagne a d’ailleurs confirmé qu’aucun radar ne peut mesurer une telle vitesse. De ce fait, comment cette histoire a été façonné ?

Une rumeur automobile qui défie les lois de la physique

L’Espagne a connu sa légende urbaine du moment. Il s’agit d’une modeste Seat Ibiza jaune plus rapide qu’une voiture de Formule 1. Et c’est normal qu’elle ait pris ce surnom, car elle a été flashée à 415 km/h !

C’est la vitesse de pointe d’une Bugatti Chiron ! Relayée par l’influenceur @FastCarsOnly, cette information farfelue a pourtant fait le tour des réseaux sociaux avant que la Guardia Civil espagnole ne rétablisse la vérité. En fait, aucun radar ibérique ne peut même mesurer une telle vitesse. De ce fait, cette information semble difficile à croire. Par conséquent, si cette news est vrai, il y a de quoi donner des sueurs froides aux ingénieurs de SEAT .

Une citadine transformée en fusée… sur papier

Comparons ce qui est comparable. En effet, la version la plus sportive de l’Ibiza, la Cupra, atteint péniblement 230 km/h en vitesse de pointe. Cela veut dire que pour franchir la barre mythique des 400 km/h, il faudrait multiplier par cinq sa puissance actuelle (115 chevaux).

Et cette démarche implique de redessiner complètement son aérodynamisme et lui greffer des pneus spéciaux. Pourtant, « C’est techniquement impossible« , a tranché sans appel Miguel Ángel, ingénieur chez SEAT, interrogé par El Debate concernant cette nouvelle.

La Guardia Civil met les points sur les i

Pour suivre, face à cette fameuse Seat Ibiza plus rapide qu’une voiture de Formule 1 qui prenait de l’ampleur, les autorités espagnoles ont dû sortir l’artillerie lourde. Ils ont communiqué que : » Nos radars les plus performants ne dépassent pas les 300 km/h de capacité de mesure« , explique le lieutenant García de la Guardia Civil. Et avec un peu d’humour, il a ajouté que : « Si une Ibiza roulait vraiment à cette vitesse, elle décollerait avant d’être flashée » .

L’influenceur derrière le canular assume… et s’amuse

Contacté, @FastCarsOnly a finalement avoué avoir inventé cette histoire pour « égayer les classements des excès de vitesse les plus fous ». Son post, accompagné d’un montage photo grossier, a pourtant été partagé plus de 15 000 fois ce qui n’est pas rien. Et le fautif a également dit : « Je ne pensais pas que les gens y croiraient vraiment », confie-t-il, mi-amusé, mi-gêné.

Morale de l’histoire : méfiance avec les virales

Au final, cette anecdote rocambolesque rappelle avec humour un principe de base. Sur Internet, le sensationnel prime souvent sur le vérifiable. Entre une Seat Ibiza jaune plus rapide qu’une voiture de Formule 1 et des radars surpuissants, cette histoire avait tout pour devenir virale.

Heureusement, il n’y a rien de vrai là-dedans, car une telle vitesse peut provoquer un accident et des morts. Mais reste que SEAT pourrait peut-être s’en inspirer pour une future campagne pub : « La Ibiza, tellement rapide qu’elle dépasse les radars » ?

Entre canular et fantasme automobile, cette affaire prouve qu’en matière de vitesse, certaines légendes ont la peau dure… surtout quand elles sont peintes en jaune !

