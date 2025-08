Seat relance l’Ibiza et l’Arona : ces changements invisibles qui changent tout

Seat envisage de relancer l’Ibiza et l’Arona. Voici les différents changements qui viennent avec leur retour.

L’Ibiza et l’Arona de Seat s’apprêtent à faire leur grand retour cet automne avec un restylage qui ne passe pas inaperçu. Ces modèles phares de la marque espagnole bénéficient d’évolutions ciblées pour mieux répondre aux attentes actuelles. Cette mise à jour a tout pour prolonger leur succès sur le marché.

Quid du design des nouvelles Ibiza et Arona de Seat ?

Le relancement de ces modèles thermiques s’accompagne d’une refonte esthétique principalement visible à l’avant. Les deux voitures arborent désormais des boucliers revisités et des nouveaux feux à LED. Mais aussi, une signature lumineuse modernisée à l’arrière. Le tout apporte ainsi un souffle de jeunesse à leur silhouette. Ces ajustements renforcent l’allure de l’Ibiza et de l’Arona de Seat sans sacrifier leur identité.

À l’intérieur, la marque a mis l’accent sur une expérience utilisateur améliorée. De fait, on retrouve un système d’infodivertissement plus réactif et des interfaces modernisées. Le confort gagne également en qualité perçue grâce à des matériaux revus et un habitacle légèrement rafraîchi.

Motorisations hybrides légères et stratégie pragmatique

Le cœur de cette mise à jour concerne l’arrivée de motorisations micro-hybrides 48 V sur la Seat Ibiza et Arona. Les blocs thermiques 1.0 TSI de 110 CV et 1.5 TSI de 150 CV passent en version eTSI. Cette dernière est déjà éprouvée sur d’autres modèles du groupe Volkswagen. Ceci améliore la consommation et les émissions tout en obtenant le label « Eco » dans certains pays.

Ainsi, le constructeur ne choisit pas de basculer vers l’électrique. Seat mise plutôt sur cette hybridation légère pour prolonger la carrière de l’Arona et de l’Ibiza jusqu’en 2030. La marque privilégie donc la rentabilité et la simplicité technique. Pendant ce temps, sa cousine sportive CUPRA porte l’électrification haut de gamme.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn