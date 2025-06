Renault Espace restylé : un nouveau design qui cache des innovations étonnantes !

Avec son look modernisé et affirmé, le Renault Espace restylé pour 2025 affiche un design musclé qui ne passe pas inaperçu.

Le Renault Espace bénéficie d’un restylage, et seulement deux ans se sont écoulés après son lancement. Ce SUV familial adopte une face avant encore plus agressive qui s’inspire en fait du Rafale. On attend les premières livraisons avant l’été, avec un prix de départ fixé à 45 000 euros.

Un design repensé qui va marquer les esprits

La nouvelle face avant calque son style sur celle du Rafale. Ceci donne au SUV un air beaucoup plus agressif. Cette évolution esthétique du Renault Espace restylé ne se limite toutefois pas qu’à l’apparence. Elle vise également à séduire davantage face à la concurrence du Peugeot 5008. Le constructeur mise sur ce nouveau look pour booster ses ventes et affirmer sa personnalité sur le segment des SUV familiaux.

Les lignes du véhicule se durcissent et la signature lumineuse évolue pour donner plus de caractère à l’ensemble. Ce restylage précoce de l’Espace nous montre ainsi les ambitions de Renault. On voit effectivement à quel point la marque souhaite maintenir son modèle dans la course face aux nouveautés du marché. Je parle surtout du récent Peugeot 5008 qui réalise de meilleurs scores commerciaux en France.

Des équipements high-tech pour ce Renault Espace restylé

L’habitacle de ce SUV de Renault bénéficie par ailleurs de plusieurs améliorations notables pour 2025. Il devient la première Renault dotée de la reconnaissance du conducteur grâce à une caméra intégrée dans le montant de pare-brise. Cette technologie aide à personnaliser automatiquement les réglages du Renault Espace restylé selon le profil du conducteur.

Les sièges évoluent en outre pour fournir un meilleur maintien et un confort accru lors des longs trajets. Le système d’infodivertissement conserve, quant à lui, ses doubles écrans de 24 pouces au total. Il est toujours alimenté par Google Automotive. Parmi les nouvelles options du Renault Espace restylé, on retrouve le toit en verre opacifiant Solarbay. Il améliore l’ambiance lumineuse dans l’habitacle et préserve l’intimité des passagers.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn