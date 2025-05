Le Renault Boreal, un SUV disponible à l’international mais pas en France ?

Le constructeur automobile français Renault prépare un nouvel SUV dénommé Boreal, mais il n’envisage pas de le vendre en France.

Renault vient de nous dévoiler son nouvel SUV au nom évocateur : Boreal. Ce véhicule a pour objectif principal de séduire les marchés du monde entier… sauf l’Europe. Oui, vous avez bien lu : ils ne prévoient pas de commercialiser ce modèle en France.

Un SUV mondial au look statutaire… mais interdit d’Europe

Ce véhicule est le premier modèle d’une offensive mondiale lancée sous le nom d’International Game Plan 2027. Ce plan de Renault prévoit le lancement de huit nouveaux véhicules hors d’Europe, dont le Boreal. La liste comprend en outre cinq modèles sur les segments C et D, très porteurs à l’international. Le Boreal, un SUV technologique et statutaire, ouvrira donc le bal. Ils prévoient d’abord une commercialisation progressive dans plus de 70 pays, à commencer par l’Amérique latine.

Vous vous demandez sans doute : et la France dans tout ça ? Malheureusement, ce cousin du futur Dacia Bigster ne franchira pas nos frontières. Officiellement, Renault a conçu le Boreal sur une plateforme modulaire RGMP. Cette dernière est destinée aux marchés comme le Brésil, l’Inde ou encore l’Afrique du Nord.

Pourtant, son design prometteur et ses motorisations hybrides laissent rêveur. Pourquoi ne pas aussi laisser les clients européens en profiter ? Apparemment, Renault préfère réserver certaines innovations à des marchés qu’ils jugent plus stratégiques.

La Renault Boreal ne sera donc pas disponible en France

La marque française soigne la symbolique. Après Austral et Rafale, voici Boreal, un nom inspiré des aurores boréales et du vent Borée dans la mythologie grecque. Selon le constructeur, ce nom reflète en fait une envie d’évasion et d’aventure. Il s’inscrit également dans une nouvelle logique d’appellation évoquant les éléments et les grands espaces. Boreal, le SUV de Renault représente ainsi une belle promesse… à laquelle les Européens ne pourront pas goûter.

Sur le site de Renault Brésil, on découvre déjà une gamme bien différente de la nôtre. On y trouve par exemple des modèles comme l’Oroch ou le Kardian, inconnus chez nous. Le Renault Boreal s’ajoutera à cette liste de véhicules exotiques, avec un style probablement inspiré du pick-up concept Niagara. Côté moteur, on attend un bloc essence 1.3 TCe et des versions hybrides, dans une logique d’électrification globale. Somme toute, un SUV séduisant, mais réservé à ceux qui vivent sous d’autres latitudes.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn