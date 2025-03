De la Chine à la France : La MG4 électrique sera réinventée !

Face à la férocité de la concurrence, MG prépare l’évolution de sa compacte électrique à succès, la MG4. Tandis que la version chinoise bénéficie d’une refonte complète, l’Europe misera sur un restylage plus mesuré. Le but est de moderniser sans tout révolutionner, afin de préserver l’attrait du modèle actuel auprès des conducteurs européens.

Une MG4 électrique restylée pour l’Europe

La MG4 s’est imposée comme l’un des modèles les plus accessibles du marché. Elle va bénéficier d’un restylage en France d’ici fin 2025. Contrairement à la version chinoise totalement repensée, le modèle européen conservera sa base technique. En même temps, il proposera des améliorations ciblées. L’objectif du chinois MG et c’est de préserver le succès du modèle actuel en le mettant à jour sans bouleversement radical.

Avec la MG4 électrique, MG mise donc sur une stratégie de continuité. Les ajustements s’orienteront principalement vers le confort et l’ergonomie. Parmi les changements attendus, on retrouvera une amélioration des matériaux intérieurs ainsi que des écrans plus grands. Les boutons physiques reviennent par ailleurs pour une meilleure expérience utilisateur. L’inspiration viendrait d’ailleurs du SUV MG S5. Ils offrent ainsi une meilleure ergonomie tout en gardant les performances et l’efficacité du modèle existant.

Une version chinoise totalement repensée

Pendant que l’Europe prépare un restylage mesuré, la Chine accueille une MG4 électrique entièrement transformée. Ce modèle adopte un design plus fluide et plus sobre, avec des optiques redessinées. On peut également s’attendre à une nouvelle signature lumineuse. Plus longue de 10 cm et avec un empattement élargi de 5 cm, elle se positionne en outre à mi-chemin entre une compacte et une berline familiale.

Sous le capot, cette MG4 chinoise embarque un moteur électrique de 120 kW (160 CV). Sa puissance est donc légèrement inférieure à la version actuelle. Un allègement global du véhicule compense ce petit changement. En revanche, cette version de la voiture chinoise ne devrait pas arriver en Europe à court terme. De fait, MG préfère réaliser une transition progressive avant d’introduire un modèle totalement renouvelé sur le marché européen.

