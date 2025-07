Renault Triber : 7 places dans l’encombrement d’une Clio, c’est possible

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur la nouvelle Renault Triber !

La nouvelle Renault Triber continue de séduire par son concept malin et son impressionnante polyvalence. Ce modèle compact, pensé avant tout pour la famille, combine dimensions contenues et habitabilité record. Son look rafraîchi et son offre technologique font d’elle une solution très actuelle sur le segment des petits monospaces.

Son style extérieur s’impose dès le premier regard. Une calandre plus expressive, des projecteurs LED redessinés, un logo Renault nouvelle génération et des lignes modernisées. La face avant, plus dynamique qu’auparavant, s’accompagne par ailleurs d’une signature lumineuse contemporaine. Elle propose également de nouveaux choix de couleurs qui valorisent la carrosserie.

L’arrière de la Renault Triber n’est pas en reste. Le design gagne en présence grâce à des blocs optiques revus et un pare-choc retravaillé. Ces éléments soulignent d’ailleurs l’aspect robuste et familial du modèle.

Mais la vraie force de cette voiture de Renault reste son habitacle ultra-modulable. On peut effectivement passer en quelques secondes de cinq à sept places. Comptez aussi la possibilité d’opter pour un immense coffre de 625 L en mode deux rangées.

Les sièges amovibles Easy-Fix de la Renault Triber donnent en outre une flexibilité unique. D’autre part, l’ambiance intérieure bénéficie d’une présentation moderne. On y retrouve par exemple un tableau de bord bi-ton, une sellerie inédite ainsi qu’un nouvel éclairage LED soigné.

High-tech et sécurité au rendez-vous

Cette nouvelle génération soigne aussi la technologie embarquée. On retrouve notamment dans la Renault Triber un écran central tactile de 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ajoutez à cela un affichage conducteur numérique, la recharge smartphone par induction ou encore la caméra 360° et le régulateur de vitesse.

Et n’oublions pas la climatisation à toutes les rangées. Cette option représente un gage de confort pour chaque occupant. L’aménagement du poste de conduite a également été repensé pour plus d’ergonomie et de convivialité.

rethink space with the bold new #Renault #Triber in amber terracotta chrome diamond logo, wide grille, up to 7 seats with 100+ configurations, 625L boot space, and 23L of interior storage.



discover more: https://t.co/TXGEQ0rQPW pic.twitter.com/LQ1K2nrnN1 July 28, 2025

Côté sécurité, la Renault Triber frappe fort avec six airbags de série et un système de surveillance de pression des pneus. Mais aussi, contrôle de stabilité, aide au démarrage en côte et, segment unique, des capteurs de stationnement avant. Elle s’équipe par ailleurs d’un bloc essence 1,0 L de 71 CV (associé à une boîte manuelle ou automatique).

