La nouvelle Renault Clio 6 se dévoile : design, technologies… tout savoir sur cette citadine

Nul ne peut le nier : la citadine est un pilier essentiel de la vie urbaine pour le déplacement. Voilà pourquoi, en termes de confort et d’usage, elle doit être en mesure de répondre aux exigences croissantes. Et là, un modèle phare s’apprête à redéfinir les règles du jeu.

La Renault Clio 6 s’annonce comme une vraie promesse. La raison est simple : cette citadine gagne en modernité, en style et en technologie. Elle s’adapte aussi aux attentes d’aujourd’hui tout en conservant son ADN.

Une Clio plus dynamique que jamais avec un design expressif

La Renault Clio 6 change la donne. Plus longue, avec ses 4,10 mètres, elle affiche une silhouette affinée et des lignes plus tendues. La chute de son toit accentuée lui donne, par ailleurs, un vrai coup de nerf. Et sa nouvelle calandre, décorée de losanges, impose une vraie signature visuelle.

Mais ce n’est pas tout. Elle adopte aussi des bas de caisse bien marqués avec des élargisseurs d’ailes noirs, façon SUV. Et cela lui donne une allure plus dynamique sans perdre son gabarit urbain. À l’arrière, son hayon accueille un spoiler discret et des feux affinés. Le compact offre, avec tout cela, un design alliant style et efficacité.

Une technologie haut de gamme pour un vrai saut en modernité

L’intérieur fait un vrai bond en avant. Deux grands écrans de 10 pouces dominent le tableau de bord, directement inspirés du SUV Renault Boréal. Et sans levier de vitesse au centre, l’espace entre les sièges est bien plus dégagé. On entre ici dans un environnement plus clair, plus moderne et clairement amélioré.

La Renault Clio 6 se tourne plus vers un usage simple et pratique. Cela s’explique par sa connectivité renforcée, son ergonomie revue et ses commandes plus intuitives. Tout a été conçu pour répondre aux besoins actuels, sans fioriture. Sans conteste, c’est un vrai confort de conduite au quotidien, sans rien perdre de son style.

La Renault Clio 6 dispose d’un moteur plus performant

Sous le capot, la Renault Clio 6 dispose d’un moteur hybride 1.8 litre de 160 chevaux, déjà aperçu sur le Captur. Ce bloc lui permet de rouler, jusqu’à 80 % du temps, en mode électrique en ville. Ainsi, elle peut maintenir ses émissions de CO₂ sous les 100 g/km.

La citadine offre aussi un moteur essence micro-hybride de 115 chevaux, souple et économique, ainsi qu’une version GPL de 120 chevaux, conçue pour alléger le budget carburant. Chaque option vise un bon équilibre entre plaisir de conduite et faible impact environnemental.

