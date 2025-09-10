Renault Clio VI : les dessous du restylage et une motorisation qui fait débat !

A tous les amateurs de citadines, la nouvelle Renault Clio VI dévoile un design audacieux à l’heure actuelle ! Son nez est pointu et ses phares agressifs! Mais c’est sous le capot que le débat enfle.

C’est fini le 100% électrique, place à l’hybride 160 ch et au thermique 115 ch ! Entre traditionalistes et écolos, la polémique est lancée. Prêt à découvrir une citadine qui assume ses choix ?

Renault Clio VI : Une grosse innovation design à Munich

La star du salon IAA de Munich n’est autre que la nouvelle Renault Clio de sixième génération, présentée dans toute sa splendeur. Plus grande, plus audacieuse, et résolument moderne, cette citadine iconique opère une rupture stylistique radicale.

Fini la timidité : devant, une calandre agressive aux motifs en diamant, des phares acérés et des lignes sculptées « comme une cuillère de mousse au chocolat » selon les designers. Même les poignées arrière sont cachées pour un look coupé sportif. Du grand art !

https://twitter.com/Soares_afns/status/1965153448774844432

Un intérieur élégant et hyper connecté !

À l’intérieur, la Clio adopte l’ADN des récents modèles électriques de Renault, comme la R5. On a deux écrans numériques de 10,1 pouces, un système Google intégré et une finition soignée avec des matériaux premium (Alcantara en version Esprit Alpine).

Ces détails font de l’habitacle un petit bijou de modernité. La console centrale s’inspire même des couvercles de iPad. Tandis que les bandeaux lumineux et les textiles étendus aux portes ajoutent une touche d’élégance.

Une voiture qui comporte de l’espace

Avec 67 mm de longueur et 39 mm de largeur en plus, la Renault Clio VI gagne en générosité sans rogner sur son style. Le coffre reste à 391 litres, mais son accès est facilité par une hauteur de chargement abaissée de 40 mm. De quoi concilier design dynamique et quotidien pratique – un pari réussi pour Renault.

Contrairement aux idées reçues, la Renault Clio VI ne passe pas à l’électrique. Elle mise sur un trio cylindres essence turbo de 115 ch en entrée de gamme, et une hybride 1.8 litre de 160 ch (déjà vue sur la Dacia Bigster) émettant seulement 89 g/km de CO2. Une offre pragmatique pour satisfaire tous les usages.

Quand est-ce qu’elle sera disponible en Europe ?

Sinon, mauvaises nouvelles: si la France pourra disposer de la Clio dès 2026, l’Irlande devra patienter jusqu’en 2027 pour la version droite. Les prix restent mystérieux, mais une chose est sûre : cette Clio audacieuse vaut le détour… et l’attente !

