Le samedi 23 septembre, l’UFC Apex à Las Vegas deviendra l’arène d’un affrontement éblouissant qui promet d’embraser la scène des poids légers. Rafael « Ataman » Fiziev et Mateusz « Gamer » Gamrot se préparent à croiser le fer lors d’un combat en trois rounds. Alors que l’horizon se teinte de lumières vives en prévision de ce duel épique, suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Fizieve vs Gamrot gratuitement.

Le monde du MMA retient son souffle en anticipation d’un affrontement qui promet d’être mémorable. Gamrot et Fiziev, deux poids légers classés parmi les meilleurs du monde, vont s’affronter en combat principal du Fight Night qui aura lieu le 23 septembre 2023. Cet affrontement entre deux contenders du top 10 de la division des poids légers s’étendra sur cinq rounds.

Que ce soit pour l’un ou pour l’autre, ce combat représente une opportunité cruciale pour s’approcher du top 5 de la division des poids légers. Les deux combattants ont précédemment tenté de briser ce plafond de verre, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à le faire. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Fiziev vs Gamrot gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night : Fiziev vs Gamrot gratuitement ? Ne laissez pas filer l’opportunité d’assister à l’explosion d’action de l’UFC Fight Night : Fiziev vs Gamrot, le tout en direct et gratuitement sur MatchTV. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Fiziev vs Gamrot : le duel des titans

Fiziev et Gamrot, occupant respectivement les 6e et 7e places au classement de la division des poids légers, s’affronteront avec acharnement le 23 septembre 2023 à l’UFC Apex de Las Vegas, États-Unis. Leur objectif est clair : décrocher une victoire cruciale qui les rapprochera d’une éventuelle opportunité de se battre pour le titre de champion.

Rafael Fiziev, combattant de MMA originaire d’Azerbaïdjan, évolue dans la division des poids légers depuis huit ans. Avec un total de 14 combats à son actif, dont 12 victoires et seulement 2 défaites, il a démontré une remarquable capacité à performer dans l’octogone.

Parmi ses atouts notables, on peut citer sa puissance de frappe, sa technique de combat solide et sa détermination sans faille. Fiziev incarne la nouvelle génération de combattants de MMA prêts à tout pour gravir les échelons et atteindre le sommet de leur discipline.

Quant à Mateusz Gamrot, ce combattant originaire de Pologne se distingue dans la division des poids légers de l’UFC. Avec une impressionnante décennie d’expérience en tant que professionnel, il totalise 25 combats à son actif. C’est un véritable prédateur de l’octogone, engrangeant 22 victoires à son palmarès, ne pliant que deux fois face à la défaite, sans qu’aucun match nul ne vienne ternir son parcours.

L’un de ses atouts majeurs se réside dans sa polyvalence. Sa panoplie technique étonnante marie une précision redoutable en striking à une maîtrise solide des subtilités du grappling. Telle une pièce d’échecs en mouvement, il excelle dans l’art de l’adaptation stratégique.

Alors, qui des deux combattants parviendra à écrire un nouveau chapitre dans sa carrière lors de cette confrontation tant attendue ? Pour le savoir, il ne faudra pas manquer cette confrontation épique.

Vivez l’action en direct de l’UFC Fight Night : Fiziev vs Gamrot sur les chaînes étrangères !

L’UFC Fight Night est un rendez-vous très attendu par la communauté des amateurs de MMA. D’ailleurs, le combat à venir entre Fiziev et Gamrot promet d’être tout simplement renversant. Pour ceux qui souhaitent suivre ce combat en direct ou en différé, MatchTV est la destination incontournable.

En outre, cette chaîne sportive, extrêmement populaire en Russie, ne se limite pas à l’UFC. Elle propose une couverture exhaustive d’un large éventail d’événements sportifs internationaux, tels que la Formule 1 et la Ligue des champions. Cela en fait une destination de choix pour les passionnés de sport.

Cependant, il est important de noter que MatchTV est soumise à des restrictions géographiques. Autrement dit, l’accès à sa plateforme est bloqué si vous n’avez pas une adresse IP locale. Pour contourner cette limitation et profiter du streaming sans entrave, il est fortement recommandé d’utiliser un VPN pour le streaming.

Si vous souhaitez lever les restrictions imposées par cette chaîne, vous pouvez opter pour un service VPN tel que NordVPN. Avec ses serveurs répartis dans de nombreux pays, dont la Russie, vous pourrez obtenir une adresse IP locale en toute simplicité, vous permettant ainsi de profiter pleinement de l’action sans aucune entrave. De plus, grâce à ses protocoles de cryptage avancés et à l’utilisation d’algorithmes militaires, elle garantit une sécurité en ligne optimale.

Actuellement, NordVPN offre un essai gratuit de 30 jours, vous permettant ainsi de tester ses fonctionnalités sans aucun engagement de votre part.

Regarder l’UFC Fight Night: Fiziev vs Gamrot gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Fiziev vs Gamrot ?

La nuit de combat débutera à l’UFC Apex de Las Vegas, États-Unis, le samedi 23 septembre à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 24 septembre à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

R. Fiziev (Kirghizistan) vs M. Gamrot (Pologne) – Poids légers

B. Mitchell (États-Unis) vs D. Ige (États-Unis) – Poids plumes

M. Rodriguez (Brésil) vs M. Waterson-Gomez (États-Unis) – Poids pailles

B. Battle (États-Unis) vs A. Fletcher (États-Unis) – Poids mi-moyens

R. Ramos (Brésil) vs C. Jourdain (Canada) – Poids plumes

Matchs préliminaires :

D. Argueta (États-Unis) vs M. Johns (États-Unis) – Poids coqs

T. Means (États-Unis) vs A. Fialho (Portugal) – Poids mi-moyens

J. Malkoun (Australie) vs C. Brundage (États-Unis) – Poids moyens

M. Usman (Nigéria) vs J. Collier (États-Unis) – Poids mi-lourds

Mizuki (Japon) vs H. Goldy (États-Unis) – Poids pailles

T. Vidal (Brésil) vs M. Rendon (Mexique)