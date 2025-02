UFC : Comment regarder Cannonier vs. Rodrigues gratuitement ?

Ce soir, quand la cage se refermera, plus de fuite possible. Deux monstres de puissance, un octogone comme arène, et un verdict qui ne tiendra qu’à un fil. Cannonier contre Rodrigues, c’est un duel sans retour, une explosion de force brute et de talent pur. Qui frappera en premier ? Qui tombera ? Nous, on sait une chose : ce combat va marquer l’histoire… et nous serons là pour le vivre. Découvrez comment regarder UFC Cannonier vs. Rodrigues gratuitement.

Comment regarder Cannonier vs. Rodrigues gratuitement ? Cannonier vs Rodrigues, c’est plus qu’un combat. C’est un choc des générations, un test ultime. Qui s’imposera ? Qui mordra la poussière ? Rendez-vous sur Canal Goat pour ne rater aucune miette de ce face à face de l’année. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Les mots ne suffisent plus. Les promesses, les stratégies, les ambitions… tout disparaît quand la porte de la cage se ferme. Jared Cannonier sait que ce combat est peut-être son dernier ticket pour rester parmi l’élite. Il n’a plus droit à l’erreur.

En face, Gregory Rodrigues veut tout arracher. Trois victoires d’affilée, une montée qui donne le vertige, une envie d’écrire son nom dans les annales de l’UFC. Mais Cannonier n’est pas un homme qu’on efface si facilement. Ce soir, il ne s’agit pas seulement d’une victoire. C’est une question d’héritage, de fierté, de vérité. Qui ressortira debout ? Qui sortira brisé ? Une seule certitude : la cage ne ment jamais.

Cannonier vs Rodrigues : un choc qui va faire vibrer l’octogone

Nous le savons tous : chaque carrière a un point de bascule. Ce moment où une victoire change le destin, où une défaite enterre des espoirs. Ce combat est ce moment. Jared Cannonier, 40 ans, plus rien à prouver mais tout à perdre. Son poing peut éteindre n’importe qui, mais ses récentes défaites ont mis en doute sa place parmi l’élite. Si ce soir il s’effondre, il pourrait voir ses rêves de titre s’éloigner à jamais.

Ancien poids lourd redescendu jusqu’en middleweight, Cannonier a conservé une force de frappe colossale. Son crochet du droit est un véritable couperet, capable d’éteindre n’importe quel adversaire sur un seul coup. Son style est précis, explosif, calculateur : il ne jette pas de coups inutiles, il attend l’ouverture parfaite pour frapper fort. Mais attention à son endurance ! Passé le deuxième round, il a parfois du mal à maintenir le rythme. Si Rodrigues impose un combat intense et explosif, le vétéran pourrait manquer de jus.

De l’autre côté, Gregory Rodrigues. La jeunesse, la hargne, la montée fulgurante. Il a faim, il sent que ce combat est sa porte d’entrée dans un autre monde. S’il terrasse Cannonier, plus personne ne pourra l’ignorer. Ce combattant est un marathonien de la douleur. Il absorbe, avance, casse. Ses enchaînements boxe-Muay Thai sont propres, puissants et il peut switcher en grappling à tout moment. Sur le papier, s’il amène Cannonier au sol, la partie est finie. Mais c’est un pari dangereux. Cannonier n’est pas un simple nom à cocher sur un palmarès. S’il trouve son moment, une explosion suffira à éteindre Rodrigues. L’un doit gagner pour grandir, l’autre doit gagner pour survivre.



Le suspense est là : Cannonier peut éteindre Rodrigues en un instant, mais s’il ne trouve pas l’ouverture rapidement, Rodrigues risque de l’engloutir sous son volume.

Canal Goat : l’accès ultime au combat de l’année

Un duel sous haute tension nous attend ce soir. Cannonier n’a plus le luxe de l’erreur. Il joue gros. Très gros. Un faux pas, et c’est sa place dans l’élite qui vacille. S’il veut prétendre à une dernière chance pour le titre, il doit frapper fort, marquer les esprits. Et on sait ce dont il est capable : une puissance phénoménale, un style agressif. Mais Rodrigues est jeune, insaisissable et prêt à faire tomber la montagne. Il a faim, terriblement faim. Il veut choquer le monde, s’imposer, briser la hiérarchie. une détermination inébranlable.

Et la meilleure nouvelle ? On peut voir ce combat gratuitement, dans les meilleures conditions ! Pas d’abonnement, pas de lien pirate. Canal Goat est LA chaîne de référence au Brésil pour le MMA nous propose un accès direct, avec des images nettes et une ambiance de feu. Sa promesse ?

Un direct en qualité HD sans coupure, ni décalage

Des ralentis et replays ultra-fluides pour ne rien manquer

Des commentateurs passionnés qui connaissent le MMA sur le bout des doigts

Une immersion totale avec des angles de caméra dignes des plus grandes productions

Mais il y a un hic : la chaîne est bloquée en France. Alors, comment ne rien rater de cet évènement. Une seule réponse : un VPN pour le streaming.

NordVPN : le meilleur moyen de voir l’action sans limites

Les grandes affiches, c’est souvent payant. Trop payant. Et pourtant, le choc Cannonier vs Rodrigues mérite d’être vu. Heureusement, nous avons LA solution.

Avec Canal Goat, plus de barrières ! Ici, pas de censure, pas de restrictions, juste du pur spectacle en haute définition. Mais comment en profiter en toute liberté ? Grâce à NordVPN et son réseau de plus de 7 000 serveurs ultra-rapides à travers 118 pays.





Le service optimise chaque connexion pour que vous puissiez streamer en HD sans lag. La technologie NordLynx et la répartition intelligente de la charge garantissent une vitesse de pointe. Oubliez les coupures et la mise en mémoire tampon : ce combat, vous le verrez comme si vous y étiez.

Regarder UFC Cannonier vs. Rodrigues gratuitement : FAQ

Où se déroule l’événement ?

L’événement se tiendra au UFC APEX, Las Vegas, Nevada, USA.

À quelle heure commence le combat ?

Carte préliminaire : Samedi 15 février 2025 à 22h

Carte principale : Dimanche 16 février 2025 à 01h

Quels sont les combats annoncés pour l’UFC Fight Night 251 ?

L’UFC revient en force avec UFC Vegas 102, aussi connu sous le nom de UFC Fight Night 251. Voici la programmation complète de cet évènement.

Carte principale

Jared Cannonier (USA) vs. Gregory Rodrigues (Brésil) : Middleweight

Calvin Kattar (USA) vs. Youssef Zalal (Maroc) : Featherweight

Edmen Shahbazyan (USA) vs. Dylan Budka (USA) : Middleweight

Ismael Bonfim (Brésil) vs. Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan) : Lightweight

Rodolfo Vieira (Brésil) vs. Andre Petroski (USA) : Middleweight

Connor Matthews (USA) vs. Jose Delgado (USA) : Featherweight

Carte préliminaire

Angela Hill (USA) vs. Ketlen Souza (Brésil) : Women’s Strawweight

Rafael Estevam (Brésil) vs. Jesus Aguilar (Mexique) : Flyweight

Gabriel Bonfim (Brésil) vs. Khaos Williams (USA) : Welterweight

Vince Morales (USA) vs. Elijah Smith (USA) : Bantamweight

Valter Walker (Brésil) vs. Don’Tale Mayes (USA) : Heavyweight

Julia Avila (USA) vs. Jacqueline Cavalcanti (Brésil) : Women’s Bantamweight

