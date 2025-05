Regarder UFC Burns vs Morales gratuitement : le choc que personne ne doit manquer

Gilbert Burns s’accroche. Trois défaites de suite, une carcasse de 38 ans qui grince, et un nom qui pèse moins lourd à chaque sortie. On l’aime pour ce qu’il a été, mais l’octogone n’a pas de pitié pour les ex-grands. Face à lui, Michael Morales, 25 ans, invaincu, insolent, arrogant ? Non : clinique. Et surtout, absolument terrifiant. Suivez le guide pour regarder UFC : Blanchfield vs Barber gratuitement.

Statistiquement, Morales frappe plus vite, plus fort, plus souvent. 5,42 frappes significatives par minute, contre 3,17 pour Burns. Une allonge de 79 pouces contre 71. C’est un différentiel de guerre. Burns, lui, compense par l’expérience, le sol, le mental. Mais combien de fois peut-on encaisser sans finir allongé, les yeux dans le vide ?

Ce combat, c’est une exécution programmée… ou un dernier baroud d’honneur.

Une chose est certaine : si Burns ne sort pas un chef-d’œuvre tactique, il va plier. Morales ne veut pas juste gagner, il veut éteindre. L’Equatorien monte en puissance comme un volcan : discret, puis destructeur. Burns, lui, joue sa dernière carte. C’est la fin d’un cycle contre le début d’un règne.

Burns vs Morales : qui règnera sur le Welterweight ?

Ce combat, c’est un puzzle à haut risque. D’un côté, Gilbert Burns, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, plus de 500 combats grappling/MMA confondus dans les jambes. De l’autre, Michael Morales, prototype du welterweight nouvelle génération : longiligne, explosif, précis, invaincu et impassible.

Sur le papier, la logique est claire : Morales est plus jeune de 13 ans, avec 20 cm d’allonge en plus. Il balance 5,42 frappes significatives par minute, là où Burns plafonne à 3,17. Surtout, l’Équatorien encaisse très peu. Dans ses cinq combats UFC, il n’a jamais été sérieusement mis en danger. Entre autres, face à Neil Magny, pourtant vétéran rusé et physique, il a plié l’affaire en un round avec un TKO clinique et une précision à 60 % sur ses frappes. Une démonstration froide, sèche et autoritaire.

Le combat se décidera dans la gestion de la distance. Morales cherchera à imposer son jab rapide et à maintenir Burns à distance, tandis que Burns, plus tactique, tentera de réduire l’écart pour exploiter son jeu au sol. Une transition rapide pourrait tout changer, où l’expérience de Burns pourrait l’emporter.



Mais attention à ne pas le sous-estimer. Burns, c’est l’anti-stats. Il frappe moins, mais il cogne là où ça fait mal. Il tente moins de takedowns, mais quand il en place un, il y a souvent un étranglement à la clé. Son pourcentage de réussite en soumission n’est pas délirant sur le papier (0.46 par combat), mais c’est parce qu’il ne force pas. Il attend le moment parfait. Et ça, Morales n’a jamais eu à le gérer.

Verdict ? Morales domine sur les statistiques. En revanche, si Burns survit au début de l’affrontement et réussit à amener le combat là où il excelle, l’expérience pourrait effacer la jeunesse et la vitesse de Morales.

Calendrier complet

Voici la programmation complète de l’événement avec tous les combats à ne pas manquer :

Carte principale

Gilbert Burns (Brésil) VS Michael Morales (Équateur) : poids welters

Rodolfo Bellato (Brésil) VS Paul Craig (Écosse) : poids mi-lourds

Sodiq Yusuff (Nigéria) VS Mairon Santos (Brésil) : poids légers

Dustin Stoltzfus (États-Unis) VS Nursulton Ruziboev (Ouzbékistan) : poids moyens

Julian Erosa (États-Unis) VS Melquizael Costa (Brésil) : poids plumes

Carte préliminaire

Gabe Green (États-Unis) VS Matheus Camilo (non précisé) : poids légers

Jared Gordon (États-Unis) VS Thiago Moisés (Brésil) : poids légers

Luana Santos (Brésil) VS Tainara Lisboa (Brésil) : poids coqs féminins

Elise Reed (États-Unis) VS Denise Gomes (Brésil) : poids pailles féminins

Hyunsung Park (Corée du Sud) VS Carlos Hernandez (États-Unis) : poids mouches

Tecia Pennington (États-Unis) VS Luana Pinheiro (Brésil) : poids pailles féminins

Regarder UFC : Burns vs Morales gratuitement – FAQ

Quels sont les horaires précis pour regarder les combats ?

Carte préliminaire : le samedi 17 mai 2025 à 22 h

Carte principale : le dimanche 18 mai 2025 à 01 h du matin

Où aura lieu UFC : Burns vs Morales ?

L’événement se tiendra à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

