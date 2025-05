Regarder UFC Blanchfield vs Barber gratuitement, sans coupure ni compromis

Vous cherchez du spectacle ? Mettez Netflix sur pause. Ce soir, l’UFC vous offre son dernier épisode de Flyweights en folie. Erin Blanchfield, aussi froide que la glace, se mesure à Maycee Barber, une tornade d’adrénaline. Le show s’annonce explosif et, spoiler alert, ça ne finira pas bien pour l’une des deux. Attendez-vous à un affrontement de haute voltige, sans compromis. Et oui, il existe des moyens de regarder UFC : Blanchfield vs Barber gratuitement.

Erin Blanchfield, avec son palmarès de 13-2, est l’arme froide de la division. Une experte du contrôle qui n’a pas besoin d’un KO pour faire suffoquer ses adversaires à petit feu.

En face, Maycee Barber, qui se surnomme The Future depuis cinq ans. Elle frappe fort, elle gagne, mais combien de ses performances marquent vraiment les esprits ? Combien de ses combats finissent sans laisser un goût d’insatisfaction ? Elle rêve de la place de numéro 1, mais a encore l’air de chercher sa route.

Blanchfield vs Barber : un combat de stratégie où le contrôle prime sur la puissance

Ce duel entre Erin Blanchfield et Maycee Barber va au-delà d’une simple confrontation physique, c’est une bataille tactique.

Avec une moyenne de 1,86 takedown par round et une défense des frappes à 60 %, Erin Blanchfield est une tacticienne redoutable. Elle est capable de minimiser les risques tout en imposant son rythme. Ce contrôle au sol est sa signature : Blanchfield réussit à maintenir ses adversaires sur le dos pendant plus de 50 % du combat, une statistique qui montre sa capacité à dicter le tempo et réduire l’impact de l’agression adverse.

En face, Maycee Barber, surnommée « The Future », est plus agressive. Elle cherche à finir ses combats rapidement avec des frappes puissantes. Avec une moyenne de 5,24 frappes significatives par minute, elle a l’avantage en matière d’offensive, mais sa défense reste perfectible, avec un pourcentage de 57 %. Bien qu’elle ait une grande capacité à encaisser et à réagir, sa vulnérabilité se manifeste lorsqu’elle fait face à des combattantes plus stratégiques, capables de la contrer au sol ou de limiter son agressivité. Barber a aussi tendance à fatiguer après les premiers rounds, un facteur que Blanchfield pourrait exploiter.

Si cette dernière parvient à l’amener dans la deuxième moitié du combat, elle pourrait progressivement diminuer l’intensité de Barber et trouver une ouverture pour un finish ou une victoire par décision.

Le résultat de ce combat semble pencher en faveur de Blanchfield, qui, en contrôlant le rythme et en évitant l’agression rapide de Barber, pourrait imposer sa stratégie au sol. En réduisant l’espace et en évitant les échanges en pied-poing, Blanchfield pourrait l’emporter par décision unanime, après avoir neutralisé l’offensive de Barber pendant toute la durée du combat.

Programmtion complète de l’événement

Carte principale :

Erin Blanchfield (États-Unis) VS Maycee Barber (États-Unis) : poids mouches féminins

Mateusz Gamrot (Pologne) VS Ľudovít Klein (Slovaquie) : poids légers

Billy Ray Goff (États-Unis) VS Seokhyeon Ko (Corée du Sud) : poids welters

Dustin Jacoby (États-Unis) VS Bruno Lopes (Brésil) : poids mi-lourds

Zachary Reese (États-Unis) VS Duško Todorović (Serbie) : poids moyens

Carte préliminaire :

Jafel Filho (Brésil) VS Allan Nascimento (Brésil) : poids mouches

Jeremiah Wells (États-Unis) VS Andreas Gustafsson (Suède) : poids welters

Ketlen Vieira (Brésil) VS Macy Chiasson (États-Unis) : poids coqs féminins

Ramiz Brahimaj (États-Unis) VS Oban Elliott (Pays de Galles) : poids welters

Kurt Holobaugh (États-Unis) VS Jordan Leavitt (États-Unis) : poids légers

MarQuel Mederos (États-Unis) VS Bolaji Oki (Belgique) : poids légers

Rayanne Dos Santos (Brésil) VS Alice Ardelean (Roumanie) : poids pailles féminins

L’UFC : Blanchfield vs Barber fait partie de ces soirées qu’on vit avec toute l’intensité d’un fan de MMA. Ce combat ne se résume pas à un affrontement de style. C’est une rencontre où chaque choix tactique pourrait décider de l’issue du match.

Pour vous faire vivre ce combat dans toute sa splendeur, Canal Goat vous propose une expérience sans égal : une diffusion en direct en ultra HD. L’image est d’une clarté saisissante, accompagnée d’un son cristallin qui vous plonge dans l’action, comme si vous étiez aux premières loges du combat.

Les commentateurs, véritables spécialistes du sport, vous guident à travers l’analyse tactique de ce duel. Ils vous expliquent chaque mouvement, chaque choix stratégique pour avoir une lecture détaillée du combat. Rien n’est laissé au hasard. L’ambiance est également électrique, avec une communauté engagée qui partage tous les moments en temps réel. Vous vous sentez connecté, comme si vous étiez dans la salle, vibrant avec les autres passionnés du sport.

Et cerise sur le gâteau : Vous pouvez regarder UFC : Blanchfield vs Barber gratuitement.

Seul ombre au tableau : la chaîne est géobloquée en dehors de sa zone de diffusion. Mais pas de panique : avec NordVPN, vous contournez facilement ces barrières. En quelques clics, vous accédez à plus de 7400 serveurs dans 118 pays.

Avec ce VPN pour le streaming, finies les frontières, vous êtes prêt à vivre le combat dans toute sa splendeur, sans aucune limite, ni interruption. Tandis que d’autres cherchent encore un stream, vous êtes déjà installé, avec une vue imprenable et en haute définition.

Regarder UFC : Blanchfield vs Barber gratuitement – FAQ

Quand a lieu le combat Blanchfield vs Barber ?

Le combat aura lieu le dimanche 1er juin 2025.

Carte préliminaire : à partir de 01h du matin

Carte principale : à partir de 03h du matin

Où se déroule l’événement ?

Le combat se tiendra à l’UFC Apex, à Las Vegas, Nevada.

