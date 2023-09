Si vous êtes un fervent amateur de sports de combat à la recherche d’une bonne dose d’adrénaline, l’UFC 293 est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Suivez le guide pour regarder UFC 293 gratuitement ?

La nuit du dimanche 10 septembre réserve aux amateurs de sports de combat un événement incontournable : l’UFC 293, qui sera diffusé en direct depuis Sydney, en Australie. Cette 6ème édition de l’UFC en Australie promet une expérience de MMA exceptionnelle, avec des combats qui s’annoncent aussi épiques que mémorables.

Que vous soyez un fan de longue date ou un novice, découvrez comment regarder UFC 293 gratuitement.

Comment regarder l’UFC 293 gratuitement ? Afin de regarder l’Ultimate Fighting Championship gratuitement sur la chaîne russe MatchTV, vous devez disposer d’une adresse IP locale. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru

UFC 293 : une nuit d’éclats et de gloire dans la cage

L’UFC 293 se tiendra le 9 septembre à la Qudos Bank Arena, située au cœur de Sydney, en Australie. Cette soirée de combat promet d’être électrisante, avec des combattants venant du monde entier se disputant la gloire dans l’Octogone.

Le point culminant de la soirée sera le combat principal. Il met en vedette le champion des poids moyens, Israel Adesanya, contre le cinquième de la division, Sean Strickland.. Il est à noter que le combat initial prévu pour Adesanya était contre son rival de longue date Dricus Du Plessis.

Toutefois, des circonstances imprévues ont entraîné un changement d’adversaire, transformant ainsi le duel entre Adesanya et Strickland en un affrontement à ne pas manquer. Les enjeux sont élevés et l’excitation est palpable pour cette confrontation inattendue.

Le combat co-principal de la soirée promet une confrontation époustouflante dans la division des poids lourds, mettant aux prises Tai Tuivasa et Alexander Volkov. De plus, les passionnés de MMA auront également droit à un spectacle de choix avec le duel entre deux experts des poids mouches, Manel Kape et Felipe dos Santos, un combat qui s’annonce tout simplement spectaculaire.

Avec une telle carte de combats, l’UFC 293 se positionne comme un événement incontournable pour les aficionados des sports de combat du monde entier. Cet événement propose une diversité de styles et de compétitions de haut niveau.

La carte complète de l’UFC 293

La soirée de l’UFC offre une palette diversifiée de combats à ne pas manquer pour les amateurs de sports de combat.

Découvrons sans plus tarder la carte complète de cet événement exceptionnel :

Combats principaux :

I. Adesanya (Nigéria) vs S. Strickland (États-Unis) – Poids moyens

T. Tuivasa (Australie) vs A. Volkov (Russie) – Poids lourds

M. Kape (Angola) vs F. dos Santos (Brésil) – Poids mouches

J. Tafa (Australie) vs A. Lane (États-Unis) – Poids lourds

T. Pedro (Australie) vs A. Turkalj (Suède) – Poids mi-lourds

Combats préliminaires :

C. Ulberg (Nouvelle-Zélande) vs D. Jung (Japon) – Poids mi-lourds

J. Jenkins (Australie) vs C. Mariscal (Brésil) – Poids plumes

J. Mullarkey (Australie) vs J. Makdessi (Canada) – Poids légers

N. Haqparast (Allemagne) vs L. Quiñones (États-Unis) – Poids légers

B. Diamond (Nouvelle-Zélande) vs C. Radtke (États-Unis) – Poids mi-moyens

S. Young (Nouvelle-Zélande) vs G. Miranda (Brésil) – Poids plumes

K. Jousset (France) vs K. Crosbie (Irlande) – Poids mi-moyens

Line-up de l’évènement

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 10 septembre 2023 à 2 h du matin, suivis des combats principaux à 4 h du matin à Qudos Bank Arena à Sydney.

Suivez toutes les actions de l’UFC 293 grâce aux chaînes étrangères

L’UFC 293, l’un des événements majeurs de l’UFC en 2023, est incontournable pour les amateurs de MMA. Cependant, si vous ne pouvez pas accéder aux chaînes sportives payantes pour suivre l’action en direct, ne vous inquiétez pas, il existe une solution : les chaînes étrangères. Certaines d’entre elles diffusent gratuitement les combats de l’UFC en direct.

Parmi ces options, la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv) se distingue en proposant une diffusion légale des combats de l’UFC sans frais supplémentaires.

Mais ce n’est pas tout, MatchTV offre également un large éventail d’autres compétitions sportives en streaming gratuit, couvrant tout, de la Formule 1 à l’UEFA Champions League. De plus, si vous ne maîtrisez pas la langue russe, ne vous inquiétez pas, car Google Chrome peut vous venir en aide en traduisant le site en français.

Cependant, il est important de noter que MatchTV est géobloquée. C’est là qu’un VPN pour le streaming entre en jeu. Cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques en modifiant votre adresse IP pour simuler une connexion locale. Ainsi, vous pourrez accéder à l’intégralité du contenu de la chaîne, y compris les combats de l’UFC en streaming gratuit, où que vous soyez. De plus, les VPN offrent des avantages en termes de sécurité en cryptant votre trafic Internet et en protégeant votre vie privée en ligne.

De plus, des fonctionnalités de sécurité de pointe sont proposées par des fournisseurs réputés tels que NordVPN. Ces fonctionnalités comprennent le chiffrement AES-256 bits, la fonction kill switch, le tunneling divisé ou encore la double connexion VPN.