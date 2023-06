L’UFC, Ultimate Fighting Championship, est l’un des sports les plus passionnants et les plus intenses au monde. Chaque combat est une bataille pour la survie et où les combattants donnent tout pour décrocher le titre de champion. Si vous êtes un amateur de combat libre à la recherche d’adrénaline, découvrez comment regarder UFC 289: Nunes vs. Aldana gratuitement.

Plus qu’une compétition, l’UFC est devenu une véritable institution pour les amateurs de sports de combat offrant des duels épiques et des moments inoubliables. La variété des styles de combat, la rivalité intense entre les challengers et la tension palpable dans l’octogone rendent chaque rencontre unique et inoubliable. Sans oublier les athlètes incroyablement talentueux et les moments de suspense qui vous tiennent en haleine jusqu’à la fin.

Et ce samedi 10 juin au Rogers Arena à Vancouver, nous aurons la chance de suivre l’un des événements les plus attendus de l’année, l’UFC 289. Le combat principal de la soirée opposera deux des meilleures combattantes dans la catégorie poids coqs : Amanda Nunes et Irene Aldana. Les deux guerrières donneront tout pour décrocher le titre mondial UFC Women et marquer l’histoire de l’UFC.

Comment regarder UFC 289 : Nunes vs. Aldana gratuitement ? Il est possible de regarder gratuitement tous les combats de l’UFC, y compris le combat opposant Nunes vs. Aldana en direct sur Match TV. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Nunes vs. Aldana : un combat explosif à ne pas manquer !

Le monde de l’UFC est en ébullition à l’approche du combat tant attendu entre Amanda Nunes et Irene Aldana. La championne en titre, surnommée « La Lionne », est une véritable légende de l’octogone, avec un palmarès à faire pâlir d’envie tous ses concurrents. Jusqu’à ce jour, Nunes affiche 20 victoires et seulement quatre défaites. Sa force de frappe dévastatrice et sa technique redoutable ont fait trembler les plus grands noms de l’UFC, tels que Ronda Rousey, Holly Holm et Germaine de Randamie.

Toutefois, son challenger Irene Aldana, surnommée « La Mexicaine volante », compte également faire valoir ses talents de combattante et offrir un spectacle époustouflant aux fans de sport de combat. De plus, cette combattante redoutable peut se targuer d’un palmarès de 12 victoires et seulement six défaites. Elle a d’ailleurs remporté ses trois derniers combats par KO et se place comme l’une des meilleures boxeuses de l’UFC.

Côté statistique, les pronostics penchent en faveur de la championne brésilienne, Amanda Nunes. Avec une fiche impressionnante de 13 victoires par KO ou TKO, Nunes est connue pour sa puissance de frappe dévastatrice et sa maîtrise du combat au sol. Elle a par ailleurs une expérience considérable dans l’octogone la rendant presque intouchable.

Cependant, Irene Aldana n’est pas une adversaire à prendre à la légère. Cette combattante talentueuse et agressive n’a pas peur de prendre des risques. Si elle parvient à garder Nunes à distance et à éviter ses coups puissants, elle pourrait créer une surprise.

Dans les cas, avec des styles de combat différents, la rencontre entre Nunes et Aldana s’annonce déjà comme un affrontement explosif et imprévisible. Leur duel promet d’être un véritable feu d’artifice, avec des coups puissants, des prises spectaculaires et une rivalité intense qui ne laissera personne indifférent.

Quand aura lieu l’UFC 289 ?

L’UFC 289 aura lieu le samedi 10 juin 2023 au Rogers Arena à Vancouver. L’évènement commencera à partir de 21 h (heure française).

Plongez dans l’arène de l’UFC 289 Nunes vs. Aldana en direct sur les chaînes étrangères

Si vous êtes un fan de sports de combat et que vous souhaitez regarder l’UFC 289 Nunes vs. Aldana en direct, vous pouvez le faire gratuitement sur la chaîne Match TV. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour une soirée de combats intenses. Des coups puissants et de moments de pure adrénaline seront également au rendez-vous

Cette chaîne de sport incontournable en Russie diffuse en outre une variété d’événements sportifs internationaux en direct. On cite notamment les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Cependant, pour accéder à la plateforme, vous devrez utiliser un VPN pour le streaming. Cette solution vous permettra de vous connecter à un serveur russe. Vous pourrez ainsi profiter de tous les contenus disponibles sur la chaîne. Et cela, tout en protégeant votre vie privée et votre sécurité en ligne.

Avec un VPN comme NordVPN vous pourrez masquer votre adresse IP et contourner les restrictions géographiques. Cette solution assure également la protection de votre connexion en ligne et la confidentialité de vos données personnelles. Ceci grâce à ses protocoles de sécurité avancés.

Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de l’événement sportif en toute sérénité. De plus, la solution panaméenne offre actuellement un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux abonnés.