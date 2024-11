Mike Tyson vs Jake Paul : où et comment regarder le match ?

Le rendez-vous est pris ! La légende de la boxe, Mike Tyson, retrouve les gants pour affronter le phénomène YouTube, Jake Paul. C’est le combat que personne n’avait imaginé et pourtant il est là. Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder Mike Tyson vs Jake Paul gratuitement.

On ne pensait pas revoir un jour « Iron Mike » dans un ring. Et pourtant, après 20 ans de retraite, Mike Tyson est de retour, prêt à remonter sur le ring pour un véritable combat. Et pas avec n’importe qui : Jake Paul, le YouTubeur devenu boxeur.

Ce choc intergénérationnel se déroulera au cœur du Texas, dans l’immense AT&T Stadium d’Arlington. Pour ceux qui rêvaient de voir un tel face-à-face, l’attente touche à sa fin. Préparez-vous à une soirée hors norme, car ce duel s’annonce déjà comme un des combats les plus intrigants du XXIe siècle !

Date : Vendredi 15 novembre 2024 au samedi 16 novembre 2024

Heure en France : Début de la carte dès 1h00, combat entre Mike Tyson, et Jake Paul vers 4h30

Lieu : AT&T Stadium, Arlington, Texas

Où regarder Mike Tyson vs Jake Paul gratuitement ?

Pour vivre cet événement en direct et sans interruption, c’est Netflix qui a l’exclusivité de la diffusion. Une première pour la plateforme de streaming qui fait ici une incursion dans l’univers des sports de combat ! Abonnés Netflix, vous pourrez suivre ce face à face en direct et même en profiter en plusieurs langues.

La carte complète de l’événement : une soirée de combats à ne pas manquer

Avant d’assister à l’entrée en scène de Tyson et Paul, plusieurs autres combats prometteurs chaufferont l’ambiance :

Katie Taylor vs Amanda Serrano – Super-légers, pour plusieurs titres mondiaux

Mario Barrios vs Abel Ramos – Poids welter

Neeraj Goyat vs Whindersson Nunes – Super-moyens

Shadasia Green vs Melinda Watpool – Super-moyens féminins

Lucas Bahdi vs Armando Casamonica – Super-légers

Bruce Carrington vs Dana Coolwell – Poids plumes

Les amateurs de boxe auront donc de quoi se régaler avant l’apothéose de la soirée. Chaque match est une montée en tension vers le moment que tout le monde attend : l’entrée de Mike Tyson.

Quelles sont les règles qui encadreront cette rencontre ?

Ce soir, ce n’est pas une exhibition ni un spectacle arrangé qui nous attend. Non, cette fois, les règles sont claires et elles nous promettent un duel intense où chaque coup sera compté.

Voici ce qu’il faut savoir :

Catégorie de poids : Poids lourds

Poids lourds Durée des rounds : 8 rounds de 2 minutes

8 rounds de 2 minutes Type de gants : 14 onces

14 onces Protection : Pas de casque

Pas de casque KOs : Autorisés

Ce sont des règles faites pour maximiser l’action et l’intensité. Tyson, malgré son âge, devra utiliser toute son expérience pour contenir l’agressivité d’un Paul déterminé. La puissance contre la technique, l’expérience contre la fougue : le duel s’annonce brutal, intense !

