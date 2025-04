Ligue 1 : comment regarder  Marseille vs Montpellier gratuitement ?

Marseille – Montpellier. Sur le programme, un choc de Ligue 1. Sur le terrain, un match déséquilibré entre un prétendant à l’Europe et une équipe qui s’accroche au bord du gouffre. Et ce samedi, le Vélodrome ne promet rien d’autre qu’une démonstration. Découvrez comment regarder Marseille vs Montpellier gratuitement ?/

Comment regarder Marseille vs Montpellier gratuitement ? Marseille, armé de sa soif de victoire, fait face à un Montpellier accablé, mais toujours prêt à lutter. Avec RTBF, plongez au cœur de cette confrontation en streaming gratuit et vivez chaque moment comme si vous étiez dans les tribunes, avec cette tension qui ne cesse de monter. Vous comment profiter du match en direct et sans tracas : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en Belgique

Regarder librement les matchs sur https://www.rtlplay.be Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le Vélodrome se prépare à vivre un samedi sans grand suspense. Marseille, en embuscade derrière le PSG, n’a qu’un objectif : continuer d’enchaîner les victoires pour garder sa place de dauphin. Et face à eux, Montpellier, lui, arrive affaibli, décimé, en manque de repères. 17e du classement, la team semble déjà avoir pris la direction de la relégation. Une équipe qui peine, qui souffre et qui traverse une saison chaotique. Le contraste est brutal.



À l’efficacité chirurgicale de Greenwood répond l’errance offensive de Nordin. À la solidité défensive de l’OM s’oppose une arrière-garde montpelliéraine décimée par les blessures. Ce n’est pas une affiche, c’est une sentence annoncée.

Pronostic du match : Marseille en route pour une victoire éclatante

Marseille VS Montpellier : le match qui ressemble à tout sauf à un duel. Sur le papier, on coche « Ligue 1« . En vrai ? C’est un face-à-face à sens unique. D’un côté, l’OM, 52 points, 2e au classement, 16 victoires, 57 buts, une défense qui tient la route, et surtout une équipe qui veut recoller au PSG en effaçant les accros récents. L’envie est là, la pression aussi — et quand Marseille a faim, ça se voit sur le terrain.

De l’autre côté ? Montpellier, 17e, au bord du gouffre avec 4 victoires pour 21 défaites. Une dynamique catastrophique, une équipe qui encaisse plus qu’elle ne construit et un moral en miettes Leur seul secteur vraiment complet ? L’infirmerie. Gueguin, Jullien, Omeragic, Tchato, Dzodic, Ngosso, Issoufou… absents à la pelle. Ils laissent derrière eux une arrière-garde bricolée, sans repères ni confiance.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 332 tirs pour l’OM, dont 155 cadrés. En face, Montpellier en a tenté 281, pour seulement 110 cadrés. Une attaque tranchante contre une autre qui tente, espère, mais ne pèse pas. Même sur les corners, Marseille reste devant (143 contre 138), mais à ce stade, c’est presque anecdotique quand on regarde la dynamique.

Ce qui compte, c’est la dynamique : trois défaites sur les cinq derniers matchs pour Montpellier, pendant que l’OM affiche une série V-D-D-D-V qui, malgré les accrocs, confirme leur capacité à faire mal au bon moment.

Le pronostic ?

Un score large en faveur de l’OM. Greenwood, déjà à 16 buts en 2291 minutes, devrait encore frapper. Maupay et Henrique pourraient bien être dans tous les bons coups. À moins que Montpellier ne sorte un plan miraculeux de nulle part. Mais soyons honnêtes : les miracles, ce n’est pas au Vélodrome qu’ils se produisent.

Streaming gratuit : Les meilleures options pour suivre Marseille – Montpellier

Marseille vs Montpellier : le match qui risque de faire beaucoup de bruit, mais pas pour les bonnes raisons. D’un côté, l’OM, solide dauphin du PSG, affiche une forme éclatante avec une attaque plus tranchante qu’un couteau de boucher. De l’autre, Montpellier traûne ses blessures et ses absences comme une malédiction.

Marseille se présente clairement comme le gros favori du match, un poids lourd en pleine forme contre une équipe en crise. C’est l’occasion parfaite pour se détendre, surtout si vous êtes curieux de voir un massacre. Et pour ça, pas besoin de sortir la carte bancaire : RTBF, Xoilac TV et 90phut TV vous offrent le match gratuitement. Un accès simple, direct et sans tracas.

La RTBF garantit une expérience de visionnage parfaite avec des commentaires passionnants et des analyses pointues. Vous aurez une immersion totale dans l’ambiance du match, avec une image stable et fluide, parfaite pour suivre chaque phase du jeu. Si vous n’êtes pas en Belgique, il suffira d’utiliser un VPN pour le streaming pour ne rien manquer de cette retransmission impeccable.

Côté Xoilac TV et 90phut TV, les options sont tout aussi alléchantes. Ces sites offrent un streaming gratuit avec une vitesse au rendez-vous pour une expérience assez proche du direct. Pas d’abonnement, pas de contraintes, juste du football pur. Si les blocages géographiques vous préoccupent, pas de panique. Grâce à NordVPN, vous pouvez franchir toutes les barrières.

Où que vous soyez, vous pourrez vous connecter comme si vous étiez en Belgique, au Vietnam ou ailleurs et accéder au contenu sans aucune restriction.

Regarder Marseille vs Montpellier gratuitement – FAQ

Quand se joue le match Marseille vs Montpellier ?

Le match se déroulera le samedi 19 avril 2025. Le coup d’envoi est fixé à 21h05

Où se déroule la rencontre ?

Le choc se tiendra au Stade Orange Vélodrome à Marseille

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn