MotoGP : comment regarder Grand Prix d’Espagne gratuitement ?

On est au cœur de l’Andalousie. La chaleur, l’odeur de gomme, les cris, les couleurs, le grondement des moteurs qui nous arrache le ventre. Le Grand Prix d’Espagne, ce n’est pas un événement, c’est une immersion. Jerez ne ment jamais. C’est une piste qui sent la légende, le bitume brûlé et les rêves fracassés. On y a vu Marc Márquez danser entre les lignes, Bagnaia imposer sa loiToutes nos astuces pour regarder Grand Prix d’Espagne gratuitement.

Comment regarder Grand Prix d’Espagne gratuitement ? Le Grand Prix d’Espagne 2025 débarque à Jerez, et cette année, pas besoin de casser la tirelire : la RTBF vous l’offre en clair, gratuitement ! Une chance unique de vivre chaque virage, chaque chute, chaque dépassement… en direct. Brut. Authentique. Comme si vous y étiez. Voici le plan parfait pour vivre la course à fond, sans débourser un centime : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Chaque année, on nous vend le MotoGP comme un ballet de précision. Mais à Jerez ? C’est un rodéo sous amphétamines. Treize virages. Zéro pitié. Un circuit qui ne pardonne rien et récompense tout. Et cette année, on ne fait pas les choses à moitié : 40 ans de grand spectacle, 40 ans que le circuit promet « du propre » et 40 ans qu’on repart avec des courses pleines de coups de théâtre et de genoux frottés jusqu’à l’os. On dit que Jerez est technique. Traduction : tout le monde finit par se faire avoir. Mais c’est ça qui est beau.

Le Grand Prix d’Espagne, c’est un mélange de génie, de panique et de « OH MON DIEU IL VA PAS OSER… AH SI ».

Quarante ans de MotoGP à Jerez. Quarante ans à entendre dire que “cette fois, c’est la bonne”. Pourtant, la réalité reste inchangée : des virages qui punissent l’arrogance, un soleil qui tape comme un uppercut et une foule qui ferait passer un concert de métal pour une veillée de Noël.

Le Circuito de Jerez – Ángel Nieto, c’est une carte postale déchirée. Trop chaud, trop intense, trop tout. Treize virages. Treize occasions de se faire faucher comme un bleu. C’est l’arène où la MotoGP ne triche pas. Et pourtant, chaque année, les meilleurs viennent s’y brûler les pneus, voire plus. Pourquoi ? Parce qu’ici, chaque virage est une roulette russe. Les légendes écrivent leur nom en lettres de gomme.

Bagnaia y a construit un empire ces trois dernières années, mais ne vous y trompez pas : ici, la mémoire est courte et la chute brutale. Márquez y a dominé, avant de s’y faire crucifier par ses propres ambitions. À Jerez, le palmarès ne protège de rien. Il faut mordre, résister, tout donner – ou dégager.

Qui a les crocs les plus acérés pour s’imposer dans cette fournaise andalouse ? Bagnaia vise le quadruplé, mais les hyènes rôdent : Martín veut sa revanche, Acosta n’attendra pas qu’on lui passe le flambeau et Quartararo, même au bord du gouffre, reste dangereux. Ce circuit, c’est une roulette russe à 300 km/h. Un mauvais choix, une prise de frein trop tardive et c’est terminé.

Alors non, ce n’est pas un Grand Prix “sympa”. C’est brutal, bruyant, imprévisible. Et c’est ce qui le rend irremplaçable. À Jerez, on ne vient pas pour regarder. On vient pour ressentir. Et parfois, pour encaisser.

Regarder le Grand Prix d’Espagne gratuitement ? C’est possible

20 Grand Prix wins in a row for Ducati 🏆🤯 (Jerez 2024 – COTA 2025)#MotoGP pic.twitter.com/uvuSi6DmB3 — Crash MotoGP (@crash_motogp) April 9, 2025

Le Grand Prix d’Espagne, c’est l’un de ces rares moments où la MotoGP révèle sa vraie nature : brutale, impitoyable, sans filtre. Un terrain de jeu pour pilotes possédés, pas pour amateurs en quête de belles images. Et pourtant, certains passent encore à côté…

Pendant ce temps-là, la RTBF diffuse tout. Oui, tout. Gratuitement. Sans pub étouffante, sans inscription à rallonge, sans restriction sur l’intelligence du spectateur. Du sport pur, en direct, en HD avec des commentateurs qui connaissent leur sujet. Analyse fine, ambiance maîtrisée, ton juste. C’est sobre, précis et respectueux de ceux qui savent pourquoi ils sont là : pour la course.

Mais pour ceux qui aiment l’exigence technique, ServusTV et ORF sont sur une autre fréquence. Plans embarqués calibrés, ralentis cliniques, angles multiples, le tout saupoudré de commentaires rigoureux qui n’ont pas besoin de s’exciter pour captiver. Ces chaînes dissèquent la course comme un moteur en révision. Chaque virage devient une étude de cas, chaque dépassement, un sujet de thèse.

Un VPN et vous voilà dans les gradins de Jerez

Le seul problème ? Ces chaînes sont bloquées en dehors de leur zone de diffusion. Fort heureusement, NordVPN fait sauter le rideau. Une localisation rapide, une sécurité renforcée et surtout : l’accès immédiat aux chaînes les plus exigeantes. Sans fuite de données, sans ralentissement, sans prise de tête. Juste la bonne chaîne, au bon moment, comme si vous y étiez grâce à ce VPN pour le streaming.

Regarder Grand Prix d’Espagne : FAQ

Quand et où se déroule le Grand Prix ?

Le Grand Prix de Jerez aura lieu le dimanche 28 avril 2025, sur le légendaire circuit de Jerez, en Espagne.

Quels sont les horaires à retenir ?

Vendredi 25 avril :

Essais Libres 1 : 10h45



Essais Libres 2 : 15h



Samedi 26 avril :

Essais Libres 3 : 10h10



Qualifications : à partir de 10h50



Course Sprint : à partir de 15h

Dimanche 27 avril :

Grand Prix de Jerez : départ à 14h00

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn