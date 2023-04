Giro 2023 direct : Comment regarder le Tour d’Italie gratuitement ?

Le Giro d’Italia, l’une des plus grandes courses cycliste du monde, est de retour en 2023 pour une nouvelle édition qui promet du spectacle. Cette course regroupe les meilleurs coureurs du monde entier pendant trois semaines à travers les magnifiques paysages d’Italie. Suivez le guide pour suivre le Giro 2023 en direct gratuitement.

D’ailleurs, il suscite un réel engouement avec un parcours exceptionnel qui promet des moments de pur plaisir et d’émotions intenses. Une chose est sûre : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un événement sportif majeur de l’année 2023.

Comment regarder le tour d’Italie en direct gratuitement ? La chaîne sportive italienne Rai 2 propose la diffusion du Giro 2023 en direct et gratuitement tous les jours à partir de 12h. Voici comment contourner les restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Suisse

Profitez pleinement des courses sur rts.ch/sport Essayer NordVPN gratuitement

Le Giro d’Italia : une course mythique du cyclisme

Depuis 1909, le Giro d’Italia est une des compétitions majeures l’UCI World Tour.

Cette course italienne, longtemps considérée comme la plus difficile après le Tour de France, attire les meilleurs coureurs du monde entier. Et l’édition 2023 ne manquera pas de nous offrir un maximum d’adrénaline.

Comme à l’accoutumée, le parcours comprend des étapes variées, du plat, de la montagne et du contre-la-montre. Encore une fois, les coureurs devront donc se montrer polyvalents et stratégiques pour s’imposer.

De plus, il ne faut pas oublier que le parcours du Giro d’Italia est également redoutable : montagnes escarpées, cols abrupts, routes sinueuses et étroites… Les coureurs devront faire preuve de courage et de ténacité pour affronter les quelque 3 500 km du circuit.

Quant aux fans de cyclisme, ils pourront admirer les prouesses des professionnels sur les routes escarpées des Alpes et des Dolomites ainsi que sur les plaines verdoyantes de la Toscane et de la Campanie.

En plus de la compétition proprement dite, le Giro 2023 sera également l’occasion de découvrir les richesses et les beautés du patrimoine culturel italien. Les villes étapes, comme Rome, Milan, Florence ou encore Venise, offriront des décors spectaculaires pour les courses, mais également pour les spectateurs qui pourront profiter de souvenirs inoubliables.

Enfin, l’enjeu sera également de taille pour les coureurs, qui auront à cœur de remporter la victoire finale du Giro 2023. Le tenant du titre Egan Bernal ou encore des coureurs tels que Tadej Pogacar sont déjà annoncés sur la ligne de départ, ce qui promet du spectacle et des surprises tout au long de cette course cycliste prestigieuse.

Les chaînes étrangères pour regarder le Giro 2023 en direct gratuitement

Le Tour d’Italie 2023 débutera le 6 mai à Budapest et se déroulera tout au long du mois. Cette édition comptera 21 étapes, qui vont à travers l’Italie et la Suisse. 22 équipes participeront à la compétition avec un total de 176 coureurs. Si vous ne pouvez pas être en Italie pour assister en personne à la course, le streaming est la meilleure option pour suivre toute l’action en temps réel.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés à une chaîne sportive payante, les chaînes étrangères gratuites qui diffusent en direct l’évènement est une excellente alternative. En effet, dans certains pays, vous avez la possibilité de suivre le Giro 2023 via les chaînes de télévision nationales avec une excellente qualité de streaming.

Pour ne pas manquer une seule étape de ce championnat, la deuxième chaîne sportive italienne Rai 2 (rai.it) propose sa retransmission en clair sur ordinateur, tablette ou smartphone. La compétition est diffusée tous les jours à partir de 12h.

Outre le Giro 2023, cette chaîne permet également de suivre d’autres événements sportifs en direct ou en replay gratuitement et légalement sans avoir besoin d’abonnement. Entre autres, les utilisateurs peuvent visionner des compétitions sportives en streaming gratuit comme la Formule 1 ou l’UEFA Champions League. Si vous ne parlez pas italien, il est possible de traduire le site en français avec Google Chrome pour une meilleure expérience de navigation.

Il est également possible de suivre la compétition sur la chaîne italienne Rai Play (raiplay.it/dirette) et sur chaîne suisse RTS (rts.ch/sport), qui est francophone.

Toutefois, il est important de noter que ces chaînes étrangères sont souvent soumises à des restrictions géographiques en raison de différents accords de licence. Pour contourner ces blocages, vous devez disposer d’une adresse IP locale. D’où l’intérêt d’un VPN gratuit ou payant.

Pourquoi utiliser des VPN pour regarder le Giro 2023 en direct gratuitement ?

Il peut être compliqué de regarder le Giro 2023 en streaming en France puisque les chaînes qui possèdent les droits de diffusion sont souvent payantes. Cependant, il est possible de suivre les compétitions sportives internationales sur des chaînes étrangères.

Toutefois, bien que ces plateformes gratuites présentent de nombreux avantages, elles sont souvent soumises à des restrictions géographiques. En effet, seules les personnes disposant d’une adresse IP locale peuvent accéder aux contenus proposés. Pour contourner ce blocage, il est nécessaire d’utiliser une solution VPN pour le streaming.

Cette solution vous permet de vous connecter à un serveur étranger qui dispose des droits de diffusion des événements que vous souhaitez suivre en temps réel et en direct. Et ce n’est pas tout ! Un VPN offre également des avantages non négligeables en termes de sécurité en cryptant votre trafic internet et en protégeant votre confidentialité en ligne.

Entre autres, NordVPN utilise le chiffrement AES-256 bits pour assurer votre anonymat sur internet et rendre vos données en transit indéchiffrables. La solution met également à votre disposition des options de sécurité avancées telles que le Kill switch, le split tunneling et le double VPN pour une sécurité optimale.

Les meilleures VPN pour regarder le Giro 2023 en direct gratuitement

Le Giro d’Italia est l’une des courses cyclistes les plus prestigieuses au monde, attirant des millions de téléspectateurs passionnés chaque année. Si vous cherchez à regarder cette compétition en clair gratuitement, vous aurez besoin d’un VPN fiable pour contourner les restrictions géographiques et accéder aux diffusions en ligne. Voici notre top 3 des meilleures VPN pour suivre l’événement depuis n’importe où dans le monde.

NordVPN

Si vous cherchez à regarder gratuitement le streaming du Giro 2023, NordVPN est la solution idéale. Ce service vous permet de changer votre adresse IP facilement et d’accéder aux contenus qui seraient normalement bloqués dans votre région. De plus, avec ses 5 600 serveurs répartis dans 60 pays, vous pouvez profiter du streaming en temps réel des rencontres du Giro 2023.

En outre, NordVPN est un service VPN de confiance qui offre une sécurité renforcée et anonyme à toute épreuve. Il dispose de plusieurs fonctionnalités avancées telles que le cryptage AES 256 bits, la protection contre les fuites DNS et le double VPN pour garantir une navigation anonyme et sécurisée sur Internet.

Enfin, la solution vous assure une connexion rapide et stable pour vous offrir la meilleure expérience de visionnage possible. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des courses et ne manquer aucun moment important. Avec NordVPN, vous pouvez regarder le tour d’Italie en toute tranquillité, sans vous soucier de la qualité de votre connexion internet.

Surfshark

Surfshark est un excellent choix pour les amateurs de cyclisme qui souhaitent regarder le Giro 2023 en direct et gratuitement. Grâce à ses serveurs situés dans le monde entier, vous pouvez facilement accéder aux contenus étrangers et bloqués en France. Ainsi, vous pouvez regarder toutes les étapes du Giro sans aucune restriction géographique.

En utilisant cette solution, vous pouvez également profiter d’une navigation en toute sécurité sur Internet. En effet, ce service utilise un cryptage de pointe pour protéger vos données personnelles et garantir votre sécurité même lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics. Vous pouvez ainsi naviguer en toute confiance, même lorsque vous êtes en déplacement.

Enfin, vous pouvez installer votre VPN sur un nombre illimité d’appareils. Entre autres, vous pouvez l’utiliser en simultané sur votre ordinateur portable, votre tablette, votre téléphone portable et même sur votre télévision connectée. De plus, il est facile à installer et à configurer, ce qui en fait une option pratique pour tous les utilisateurs, même les moins expérimentés en matière de technologie.

Cyberghost VPN

CyberGhost est une solution très prisée pour visionner gratuitement des courses du Giro en streaming.

Cette solution met à votre disposition un vaste réseau de plus de 6 000 serveurs dans plus de 90 pays offrant des connexions ultrarapides et une sécurité de pointe. Vous pouvez ainsi regarder la compétition sans aucune latence ou interruption.

En outre, la solution vous permet de vous connecter à sept appareils simultanément et de naviguer sur le Web de manière totalement anonyme, sans laisser de trace. Pour vous garantir une confidentialité maximale, CyberGhost utilise un chiffrement de niveau AES 256 bits et un système de protection contre les fuites DNS. La bande passante est également illimitée. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre connexion, même lorsqu’elle passe par un serveur situé dans un autre pays.

Calendrier officiel de la compétition

Voici le calendrier officiel de la compétition :

Sam. 06/05 : Costa dei Trabocchi Tudor ITT Fossacesia Marina – Ortona

Dim. 07/05 : Teramo – San Salvo

Lun. 08/05 : Vasto – Melfi

Mar. 09/05 : Venosa – Lago Laceno

Mer. 10/05 : Atripalda – Salerno

Jeu. 11/05 : Napoli – Napoli

Ven. 12/05 : Capua – Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Sam. 13/05 : Terni – Fossombrone

Dim. 14/05 : Savignano sul Rubicone – Cesena (Technogym Village) Tudor ITT

Mar. 16/05 : Scandiano – Viareggio

Mer. 17/05 : Camaiore – Tortona

Jeu. 18/05 : Bra – Rivoli

Ven. 19/05 : Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana

Sam. 20/05 : Sierre – Cassano Magnago

Dim. 21/05 : Seregno – Bergamo

Mar. 23/05 : Sabbio Chiese – Monte Bondone

Mer. 24/05 : Pergine Valsugana – Caorle

Jeu. 25/05 : Oderzo – Val di Zoldo

Ven. 26/05 : Longarone – Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo)

Sam. 27/05 : Tarvisio – Monte Lussari Tudor ITT

Dim. 28/05 : Roma – Roma