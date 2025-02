UFC : Comment regarder Du Plessis vs Strickland 2 gratuitement ?

Deux hommes, un titre et une revanche qui a des airs de dernier chapitre. À Sydney, le 9 février 2025, Dricus du Plessis et Sean Strickland s’apprêtent à livrer une bataille pour le trône des poids moyens. Leur premier combat a marqué les mémoires, mais cette revanche, nourrie par des mois de rivalité et de promesses inachevées, pourrait bien embraser l’octogone comme jamais auparavant. L’inévitable arrive. Suivez le guide pour regarder Du Plessis vs Strickland 2 gratuitement.

La rivalité entre Dricus Du Plessis et Sean Strickland n’est pas qu’une simple histoire de sport. C’est un duel où l’ego, la technique et l’instinct animal s’entrechoquent. Lorsque ces deux titans se sont rencontrés à L’UFC 297, ils ont offert une masterclass de MMA, récompensée par le titre de “combat de la Nuit”. Un an plus tard, ils sont prêts à tout recommencer, avec encore plus d’enjeux et de passion.



Depuis leur dernier face-à-face, les deux combattants ont évolué. Du Plessis est devenu une figure incontournable. Il domine ses adversaires avec une maîtrise impressionnante. Strickland, lui, a retravaillé ses faiblesses. Il revient plus affûté que jamais. Cette revanche n’est pas un simple combat pour une ceinture : c’est un point d’exclamation dans la rivalité entre deux des meilleurs poids moyens de leur génération.

Du Plessis vs Strickland 2 : quand le passé frappe à la porte du présent

Le Qudos Bank Arena de Sydney vibre déjà d’impatience. Le rematch tant attendu entre Dricus du Plessis et Sean Strickland n’est plus une question de “si”, mais de “quand”. D’un côté, le style explosif et imprévisible de du Plessis. De l’autre, la froide intensité de Strickland, ancien roi des middleweights.

Dès les premières secondes, on s’attend à une pression insoutenable. Du Plessis, surnommé « Stillknocks », entre dans la cage auréolé de dix victoires consécutives. Son style explosif, un mélange d’instinct brut et de technique, en a terrassé plus d’un. Il pourrait tenter un crochet, testant la défense de Strickland. Mais, l’ancien roi des 185 livres, un combattant au mental d’acier et au style chirurgical imposera sans aucun son rythme avec son jab percutant et sa maîtrise des angles. Froid et calculateur, il excelle à casser le rythme et à frustrer ses adversaires. Et lorsque le combat ira au sol, chaque seconde deviendra un jeu d’échecs impitoyable.

Du Plessis, avec son jiu-jitsu redoutable, tentera d’étrangler l’espoir de son rival. Strickland, lui, fera appel à son incroyable défense pour inverser la situation et regagner l’ascendant. Et si Strickland parvient à entraîner du Plessis dans les eaux profondes des rounds tardifs, les spectateurs pourraient être témoins d’un véritable test de volonté. La foule, en transe, poussera chaque combattant à puiser dans des réserves qu’il ne pensait pas avoir.

Qui aura l’endurance, le mental et la technique pour triompher ? Une seule certitude : personne n’oubliera cette nuit.

Le combat de l’année à votre portée

Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, l’UFC 312 débarque à Sydney pour un show qui s’annonce déjà légendaire. Tous les regards sont braqués sur le Main Event : Dricus du Plessis, le champion sud-africain, défend sa ceinture face à Sean Strickland. Leur premier affrontement avait laissé la planète MMA sans voix, avec une victoire serrée de du Plessis. Cette revanche ? C’est une bombe à retardement.

Dès les premières secondes, nous pourrions assister à des échanges explosifs. Du Plessis, connu pour sa fougue et ses finitions spectaculaires, pourrait surprendre avec un high kick parfaitement placé. Mais Strickland, plus calculateur, pourrait ralentir le rythme, imposer sa boxe et chercher à briser le moral du champion. Les enjeux sont gigantesques : une victoire pour du Plessis solidifierait son règne. En revanche, une défaite signerait l’une des plus grandes surprises de l’année.

Et le meilleur dans tout ça ? nous avons un moyen de vivre chaque seconde de cette soirée mémorable… sans dépenser un centime. Canal Goat, la chaîne brésilienne spécialiste des grands combats, diffusera tout en direct. Grâce à NordVPN, il suffit de se connecter à un serveur au Brésil pour accéder à cette diffusion de qualité exceptionnelle.

De plus, le VPN pour le streaming vous propose un essai gratuit de 30 jours. Une chose est sûre : il n’y a rien à perdre, seulement tout à gagner.

Regarder Du Plessis vs Strickland 2 gratuitement : FAQ

Quand et où se déroule l’UFC 312 ?

L’UFC 312 aura lieu le dimanche 9 février 2025 à la Qudos Bank Arena, située à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

À quelle heure commence l’événement ?

Carte préliminaire : début à 02h du matin

Carte principale : début à 04h du matin

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Voici la liste des combats qui vous attendent :

Carte principale

Dricus Du Plessis (Afrique du Sud) VS Sean Strickland (États-Unis) : Championnat des poids moyens

Zhang Weili (Chine) VS Tatiana Suarez (États-Unis) : Championnat des poids pailles féminins

Justin Tafa (Australie) VS Talisson Teixeira (Brésil) : Poids lourds

Jimmy Crute (Australie) VS Rodolfo Bellato (Brésil) : Poids lourds-légers

Jake Matthews (Australie) VS Francisco Prado (Argentine) : Poids welters

Carte préliminaire

Jack Jenkins (Australie) VS Gabriel Santos (Brésil) : Poids plumes

Cody Haddon (Australie) VS Aleksandre Topuria (Géorgie) : Poids coqs

Tom Nolan (Australie) VS Viacheslav Borshchev (Russie) : Poids légers

HyunSung Park (Corée) VS Nyamjargal Tumendemberel (Mongolie) : Poids mouches

Quillan Salkilld (Australie) VS Anshul Jubli (Inde) : Poids légers

Wang Cong (Chine) VS Bruna Brasil (Brésil) : Poids mouches féminins

Jonathan Micallef (Australie) VS Kevin Jousset (France) : Poids welters

Rongzhu (Chine) VS Kody Steele (États-Unis) : Poids légers

