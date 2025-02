UFC : Comment regarder Cejudo vs Song Yadong gratuitement ?

Ce soir, le feu va s’allumer à la Climate Pledge Arena. Henry Cejudo, l’ancien champion olympique, revient pour tenter de redorer son blason. Face à lui, Song Yadong dont les frappes explosives ont déjà mis tout le monde KO. Leur rencontre sera inoubliable et les enjeux monstrueux. Qui aura le dernier mot dans cette bataille à mort ? Suivez le guide pour regarder Cejudo vs Song Yadong gratuitement.

Nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend ce soir, à Seattle. Deux combattants de haut niveau s’affronteront dans un match qui s’annonce spectaculaire. Henry Cejudo, l’un des meilleurs lutteurs olympiques de sa génération, revient après une pause marquée par des échecs à son retour.

Mais il n’est pas seul : face à lui, Song Yadong, le jeune combattant chinois dont la carrière ne cesse de prendre de l’ampleur. Avec son explosivité et son style de frappes dévastatrices, Yadong représente une menace sérieuse. L’intensité sera maximale. Qui saura gérer la pression, tirer parti de ses forces et ne pas se laisser submerger par l’enjeu ?

Cejudo vs Song Yadong : qui imposera son style ?

Il y a des combats qui ont ce petit quelque chose de spécial. Cejudo, à 38 ans, revient sur le devant de la scène après une longue absence. Son jeu de lutte est l’un des plus impressionnants que l’UFC ait jamais vu.

Song Yadong, à 27 ans, a encore de nombreuses choses à prouver. Sa dernière défaite contre Petr Yan l’a clairement marqué, mais il reste un combattant en pleine progression. Sa force réside dans son striking puissant et ses transitions fluides entre les différents styles de combat. Il n’hésite pas à prendre des risques pour aller chercher la victoire. Mais peut-il vraiment rivaliser avec l’expérience de Cejudo ? Ce combat contre Cejudo pourrait bien être le test ultime pour savoir s’il peut atteindre les sommets de la division.

Alors que faut-il attendre d’un tel affrontement ? Si Cejudo utilise son expérience en lutte pour contrôler l’octogone, Yadong devra absolument éviter de tomber au sol. Ses frappes puissantes pourraient bien être son atout, mais s’il laisse trop d’espace au vétéran pour imposer son rythme au sol, il pourrait bien s’incliner. La clé sera dans le déplacement, l’agilité et la gestion de l’espace.

Ce qui nous attend, c’est une véritable bataille stratégique. Cejudo pourrait tenter de contrôler l’issue du match avec ses takedowns et son grappling, mais Yadong aura tout intérêt à garder le combat debout. C’est un duel où chaque erreur pourrait coûter cher. Si Yadong arrive à imposer son rythme avec une explosion de puissance en striking, Cejudo pourrait être dans l’incapacité de réagir. En revanche, si ce dernier parvient à l’amener au sol, il pourrait bien le contrôler et finir le travail.

Programmation complète de l’événement :

Carte principale :

Cejudo vs Song Yadong : Bantamweight

Brendan Allen vs Anthony Hernandez : Middleweight

Jean Silva vs Melsik Baghdasaryan : Featherweight

Rob Font vs Dominick Cruz : Bantamweight

Curtis Blaydes vs Rizvan Kuniev : Heavyweight

Edson Barboza vs Steve Garcia : Featherweight

Carte préliminaire :

Ion Cutelaba vs Ibo Aslan : Light Heavyweight

Ketlen Vieira vs Macy Chiasson : Women’s Bantamweight

Modestas Bukauskas vs Rafael Cerqueira : Light Heavyweight

Ricky Simon vs Javid Basharat : Bantamweight

Adam Fugitt vs Billy Ray Goff : Welterweight

Mansur Abdul-Malik vs Nick Klein : Middleweight

Andre Fili vs Melquizael Costa : Featherweight

Canal Goat : une expérience de visionnage unique

On se prépare à assister à un combat qui pourrait bien redéfinir les carrières de deux des plus grands combattants du moment : Henry Cejudo et Song Yadong. Et devinez quoi ? Ce choc, nous allons le vivre ensemble, gratuitement, grâce à Canal Goat et dans les meilleures conditions possibles. On parle ici d’une expérience de visionnage ultra fluide, sans coupures, avec une image de qualité HD et un son immersif. Nous serons propulsés dans l’action comme si nous étions là, dans l’Octogone.



Ajoutez à cela, les commentaires qui vont enrichir votre expérience. Les experts de Canal Goat ne se contentent pas de décrire l’action, ils nous font vivre le combat. Chaque mouvement est analysé, chaque attaque est expliquée, chaque minute est décortiquée. Vous n’allez rien manquer. Vous allez comprendre les stratégies, ressentir l’intensité du combat à travers des commentaires qui créent une véritable connexion avec ce qui se passe dans l’arène.



Mais attention, la chaîne est géobloquée en France. Pas de panique ! Vous avez la solution à portée de main : un VPN pour le streaming. Avec un outil comme NordVPN, vous pouvez contourner cette restriction géographique et accéder à tout le spectacle sans aucune limite. En quelques secondes, choisissez un serveur situé en Brésil et accéder librement à Canal Goat.

Et ce n’est pas tout ! Avec ses vitesses de connexion ultra-rapides, vous ne verrez aucune interruption dans la diffusion de ce combat. L’expérience sera fluide et parfaitement synchronisée avec les commentaires en direct des experts. Cerise sur le gâteau : le service panaméen utilise un cryptage AES-256 pour protéger vos données. Pas de fuites de données, pas d’espions, juste vous et le match.

Regarder Cejudo vs Song Yadong gratuitement : FAQ

À quelle heure commence l’événement UFC Fight Night : Cejudo vs Song Yadong ?

Carte préliminaire : Dimanche 23 février 2025 à 00h00 AM (heure locale).

Carte principale : Dimanche 23 février 2025 à 03h00 AM (heure locale).

Où se déroule l’événement UFC Fight Night ?

L’événement aura lieu à la Climate Pledge Arena à Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis.

