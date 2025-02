Célébrez les 11 ans de NordVPN avec une promo anniversaire NordPass !

Nos données en ligne sont-elles vraiment à l’abri ? Pas si sûr… Mais aujourd’hui, nous avons une solution en or pour reprendre le contrôle ! NordVPN fête ses 11 ans et nous réserve une super promo anniversaire NordPass ! Une opportunité rêvée pour naviguer librement, sécuriser nos connexions et protéger nos proches en ligne. Mais attention, l’offre s’envole le 19 mars !

Nous avons tous vécu cette étrange coïncidence : une discussion anodine avec un proche et quelques minutes plus tard, une publicité surgit sur notre écran, pile dans le thème. Comme si quelqu’un écoutait nos moindres mots. Effrayant, non ? Ce n’est pas de la science-fiction : nos données circulent, s’échangent et se revendent. Nos identités numériques sont exposées et chaque jour, nous laissons derrière nous des traces invisibles, mais précieuses…

Et si on vous disait que cette intrusion silencieuse pourrait prendre fin aujourd’hui ?

NordVPN, le géant de la sécurité en ligne, fête ses 11 ans avec une offre qui pourrait bien changer la donne : la promo anniversaire NordPass. Une opportunité en or pour protéger votre vie numérique avant qu’il ne soit trop tard.

56% de réduction + 3 mois offerts pour l’abonnement Premium pendant 2 ans

+ pour l’abonnement 53% de réduction sur l’abonnement Family pendant 2 ans

Attention : l’offre expire le 19 mars. Après, il n’y aura plus de seconde chance

Promo anniversaire NordPass : ne laissez pas vos mots de passe à la merci des hackers

Nos mots de passe sont les clés de nos vies numériques : e-mails, comptes bancaires, réseaux sociaux… Un mot de passe trop simple ou une mauvaise gestion des accès, et c’est la porte ouverte aux cybercriminels. Mais soyons honnêtes : qui n’a jamais réutilisé le même mot de passe par facilité ? Qui peut prétendre se souvenir de dizaines de codes complexes ?

C’est là que NordPass Premium change la donne.

Stockage ultra-sécurisé avec un chiffrement de bout en bout

Clés d’accès : connectez-vous sans mot de passe, en toute sécurité

Authentification à deux facteurs intégrée pour une protection renforcée

Surveillance des fuites de données : soyez alerté en cas de compromission

Accès rapide et sécurisé : connectez-vous avec votre empreinte digitale ou Face ID

Simplicité : remplissage automatique et accès instantané sur tous vos appareils.

NordPass Family : Protégez toute votre famille avec une seule solution

Saviez-vous que toutes les 39 secondes, une cyberattaque a lieu ? Et pourtant, la plupart des internautes continuent d’utiliser des mots de passe faibles et répétés. Pourquoi ? Parce que c’est compliqué de tout retenir. Mais, ça c’était avant.

Avec NordPass Family, bénéficiez d’un gestionnaire de mots de passe intelligent et ultra-sécurisé qui protège toute votre famille en un seul abonnement. Fini les risques, fini les prises de tête :

En un clic, stockez, générez et partagez vos mots de passe en toute sérénité

Détectez les fuites de données avant même qu’elles ne vous affectent, pour vous protéger en temps réel.

Profitez de la même protection sur tous vos appareils : PC, Mac, smartphone, navigateur… et même hors ligne !

Et surtout… 6 comptes premium pour toute la famille à un tarif exclusif !

Le temps presse…

Chaque seconde qui passe, des milliers de données personnelles sont volées à travers le monde. Chaque jour, des comptes sont piratés. Qui sera la prochaine cible ? Nous ? Nos proches ?

La seule façon de sortir du radar, c’est d’agir maintenant.

NordVPN nous donne les moyens de reprendre le contrôle, et sa promo anniversaire NordPass est l’occasion rêvée de le faire à prix réduit.

Mais rappelons-le : après le 19 mars, il sera trop tard. Profitez de l’offre avant qu’elle ne disparaisse !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn