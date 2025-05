Profitez des packs XR HTC Vive à prix cassé jusqu’au 30 juin

À l’approche de l’été, HTC Vive lance une série d’offres promotionnelles sur ses casques de réalité virtuelle et accessoires. Une campagne attractive pour amateurs de jeux, professionnels et passionnés de XR, disponible jusqu’au 30 juin 2025.

L’été s’annonce immersif avec HTC Vive qui propose une série de promotions exceptionnelles sur ses casques XR et leurs accessoires. Du VIVE Focus Vision au VIVE XR Elite, en passant par le Pro 2, les utilisateurs peuvent bénéficier d’offres attractives et de jeux offerts. Ces packs sont disponibles jusqu’au 30 juin 2025 sur les sites officiels et chez des revendeurs partenaires. Une occasion parfaite pour plonger dans l’univers de la réalité virtuelle à prix réduit.

Des packs exclusifs pour le VIVE Focus Vision

Le dernier casque XR de HTC Vive, le VIVE Focus Vision, lancé en septembre 2024, bénéficie d’une offre groupée notable. Conçu autant pour le gaming que pour les applications professionnelles, ce casque mise sur une résolution combinée 5K, un champ de vision de 120° et un mode DisplayPort optimisé pour le PCVR. Les utilisateurs de SteamVR y trouvent un allié sérieux. Jusqu’à la fin juin, le casque est vendu avec un kit de streaming filaire (valeur de 189€) et trois jeux PCVR récents (Metro Awakening, Arizona Sunshine 2, After the Fall), sans coût supplémentaire. Ce pack complet est proposé à 1 199€, une proposition pensée pour les passionnés exigeants et les early adopters en quête de performance.

Le VIVE XR Elite : une remise stratégique sur un casque modulable

Primé à de multiples reprises, le VIVE XR Elite conserve sa position de référence dans la catégorie des casques tout-en-un. Capable de basculer entre VR et MR, son format modulaire — transformable en lunettes immersives — séduit les utilisateurs en quête de polyvalence. Deux offres se détachent : la première inclut le casque avec le kit Ultimate Tracker 3+1 et des TrackStraps à 1 368€ au lieu de 1 668€ (soit -300€). La seconde, plus accessible, propose le casque seul avec trois jeux VR AIO (Arcaxer, Yuki, Green Hell VR) à 799€ au lieu de 999€. Ces remises s’inscrivent dans une logique d’élargissement du public visé, entre loisirs immersifs et usages professionnels.

Le VIVE Pro 2 et les accessoires à prix cassés

Pensé pour les amateurs de visuels ultra-précis, le VIVE Pro 2 Full Kit profite lui aussi d’une réduction significative. Ce pack inclut casque, deux contrôleurs et deux stations de base. Le prix passe à 799€, soit une économie de 500€. Pour ceux qui possèdent déjà une configuration partielle, le casque seul est proposé à 449€, avec 250€ de réduction. Côté accessoires, le VIVE Tracker 3.0 chute à 109€. Le kit Ultimate Tracker 3+1 et la Base Station 2.0 voient leur prix baisser respectivement de 100€ et 70€. Une stratégie tarifaire claire : rendre l’écosystème HTC Vive plus accessible sans rogner sur les performances.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

