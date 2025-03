Northvolt tombe en faillite : l’Europe perd son champion de la batterie électrique

Northvolt, autrefois fleuron de l’industrie européenne des batteries pour véhicules électriques, a déclaré faillite. Cette annonce a ébranlé les ambitions du continent en matière de transition énergétique. Malgré des investissements massifs et des partenariats stratégiques, l’entreprise suédoise n’a pas réussi à surmonter ses défis financiers.

Les raisons derrière la faillite de Northvolt

D’anciens cadres de Tesla ont fondé Northvolt en 2016. Ils avaient pour but de rivaliser avec les géants asiatiques de la batterie électrique. Je parle surtout des sociétés chinoises comme CATL et BYD. L’entreprise avait réussi à lever plus de 15 milliards de dollars auprès de grands investisseurs. Citons comme exemple Goldman Sachs, BlackRock ainsi que des constructeurs européens comme Volkswagen et BMW. Malheureusement, plusieurs facteurs ont conduit à sa chute.

Le premier facteur qui a causé la faillite de Northvolt est l’augmentation des coûts de production. À cela s’ajoutent les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Cela a alourdi la dette de la société de façon considérable : elle a atteint 8 milliards de dollars en novembre 2024.

D’autre part, on a la concurrence féroce des marques asiatiques. Ces derniers bénéficient en fait de subventions gouvernementales importantes. Ils ont contribué à cette faillite, car leur présence a rendu difficile la compétitivité de Northvolt sur le marché mondial. L’entreprise a tenté une restructuration à plusieurs reprises. Elle a également demandé une protection sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Malgré ses efforts, elle n’a pas réussi à obtenir les financements requis pour poursuivre ses activités.

Quelles conséquences pour l’industrie européenne ?

L’industrie des batteries en Europe cherche à ne plus dépendre des fournisseurs asiatiques. La faillite de Northvolt représente ainsi un coup dur pour l’ensemble de la filière. Cette chute a fait disparaître plus 5 000 emplois et a causé l’arrêt des opérations à Skellefteå, en Suède. L’Europe devra donc investir davantage dans son secteur des batteries pour VE. Tom Johnstone, président intérimaire de Northvolt, a appelé l’Europe à renforcer son soutien à l’industrie pour assurer sa souveraineté technologique.

La faillite de Northvolt met également en lumière les défis auxquels les startups européennes font face avec la domination des marques asiatiques. Pour pouvoir concurrencer efficacement, une stratégie coordonnée et des investissements substantiels sont de mise. La Commission européenne prévoit de simplifier les règles d’aide d’État. Elle planifie aussi d’allouer 1,8 milliard d’euros au secteur des batteries au cours des deux prochaines années.

