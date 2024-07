Avec plus de 21000 véhicules livrés en juin, NIO bat les records

Le constructeur chinois de véhicules électriques haut de gamme NIO a dévoilé ses résultats de livraison pour juin 2024. Avec 21 209 véhicules livrés, NIO a connu une augmentation impressionnante de 98,1 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de NIO en juin comprennent 11 581 SUV électriques smart haut de gamme et 9 628 berlines électriques smart haut de gamme. Ces chiffres illustrent la popularité croissante des véhicules de NIO et son solide positionnement sur le marché. En outre, cette performance marque un nouveau record mensuel pour la société mondialement connue.

Au deuxième trimestre de 2024, NIO a livré un total de 57 373 véhicules. Cette réalisation représente une augmentation spectaculaire de 143,9 % par rapport à l'année précédente. Ce record trimestriel témoigne de la demande croissante pour les véhicules électriques NIO et de la capacité de l'entreprise à répondre efficacement à cette demande.

Bilan des livraisons cumulées

En cumulant les chiffres de livraison, NIO a atteint un total de 537 020 véhicules livrés au 30 juin 2024. Ce seuil significatif reflète la croissance continue de NIO et son expansion rapide sur le marché global des véhicules électriques.

Le 25 juin 2024, NIO a publié son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2023. Ce rapport détaille les initiatives de développement durable ainsi que les réalisations de la société au cours de l'année écoulée. De ce fait, l'entreprise met en avant son engagement pour la durabilité et la responsabilité d'entreprise. En l'occurrence, NIO confirme sa position de leader dans l'industrie des VE.

Avec des livraisons record en juin et un solide engagement pour la durabilité, NIO continue de dominer le marché des véhicules électriques haut de gamme. L'augmentation impressionnante des ventes trimestrielles et mensuelles souligne la popularité croissante des produits NIO et leur positionnement stratégique dans l'industrie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.