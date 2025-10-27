Le constructeur Nio annonce une nouvelle version de la Firefly avant Noël !

Le suspense est à son comble dans les allées de Nio ! Alors que les fêtes approchent, le constructeur chinois s’apprête à déballer son cadeau de Noël un peu en avance : une nouvelle version de sa citadine Firefly.

De nouveaux clichés espions lèvent un coin du voile sur cette petite électrique pétillante, qui promet de dynamiser les rues avec son design malin et son innovation phare : la fameuse batterie amovible. L’étincelle est là.

L’éclosion d’un véhicule qui se dévoile avant son grand rendez-vous de décembre

Dans la ruche trépidante de l’électrique chinoise, une nouvelle abeille ouvrière s’apprête à bourdonner. Son nom ? Firefly. Cette marque entrée de gamme, tout juste éclose sous l’aile du constructeur Nio, promet d’illuminer le paysage des citadines. Alors que le géant Onvo, autre rejeton de la famille, s’occupe des modèles familiaux, Firefly se concentre sur les petits et moyens véhicules, avec une mission : rendre la mobilité électrique accessible.

La preuve par l’image : de nouveaux clichés espions de sa première née, une compacte au style malicieux, ont fuité sur la toile, annonçant une présentation mondiale très attendue pour le 21 décembre 2025 prochain à l’occasion du Nio Day à Guangzhou. La date est déjà dans tous les carnets.

$NIO news:



➜ Firefly expansion: Firefly will launch in the UK by October 2025, and has also signed a dealership deal in Thailand, accelerating its global rollout. A new long-range 500–600 km version is coming, with backward-compatible upgrades planned.



➜ ONVO update: The… pic.twitter.com/VqB8HwbHp5 — NIO Today (@NioToday) October 27, 2025

Un design qui ne manque pas de relief

Sous son épais camouflage, la silhouette de la Firefly commence à se dévoiler. Ses proportions évoquent celles d’une Mini Cooper ou d’une BYD Dolphin, mais avec quelques signatures bien à elle. Les surbaux courts, à l’avant comme à l’arrière, lui confèrent un air dynamique et joueur.

Vu de profil, on ne peut manquer ses montants C généreusement épais, qui lui donnent une allure rassurante, ni ses jantes coiffées de cache-aérodynamiques. Les ingénieurs de Nio, jouant les artistes, ont même collé de faux phares sur la carrosserie pour brouiller les pistes, une preuve que le suspense reste entier sur le visage définitif de cette petite coquine.

Un Intérieur Connecté et Malin

Une fois à bord, l’ambiance est resolument moderne. Loin de l’austérité parfois reprochée à certains véhicules d’entrée de gamme, l’habitacle de la Firefly semble avoir été pensé pour le confort et la connectivité. Comme un écho aux temps modernes, un écran central géant, semblable à une tablette, trône au centre du tableau de bord.

Bonne nouvelle pour les traditionalistes : face au conducteur, un écran numérique pour les instruments fait de la résistance, une petite pique amicale adressée à Tesla et son minimalisme radical. Le volant à deux branches et le plancher plat complètent un tableau qui promet d’être à la fois spacieux et agréable.

La magie de la batterie amovible

Si les fiches techniques restent encore mystérieuses, une innovation de taille est confirmée. La Firefly adoptera la technologie phare de Nio, l’échange de batteries. Imaginez : plus besoin de brancher votre voiture pour la recharger. Il suffira de passer par une station dédiée pour obtenir une batterie pleine en quelques minutes.

Un réseau spécifique au réseau Firefly serait même en projet. Cette petite va donc bénéficier des atouts de sa grande famille. C’est une stratégie astucieuse pour se distinguer dans un marché déjà très concurrentiel.

Une ambition européenne sous tension

La stratégie de Firefly est clairement internationale. Après son lancement en Chine, où elle devrait naviguer entre 100 000 et 200 000 yuans. Sinon, la petite électrique a le vieux continent dans le viseur. Elle devrait en effet débarquer en Europe avec un prix plancher espéré sous la barre des 30 000 euros.

Cependant, le voyage pourrait être un peu plus cahoteux que prévu. Les récentes hausses de tarifs douaniers européens sur les véhicules électriques chinois pourraient en effet griffer son ticket d’entrée. Reste à savoir si la magie Firefly et son innovation sauront séduire malgré ce petit coup de frein fiscal. Le rendez-vous est pris pour le 21 décembre pour en savoir plus.

