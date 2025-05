BYD et NIO ont développé de nouveaux moteurs à plus de 600 chevaux surpassant Tesla et Xiaomi

Les deux géants chinois BYD et NIO ont conçu chacun de leur côté un nouveau moteur qui dépasse les 600 CV. La course à l’innovation dans l’électromobilité prend alors une nouvelle ampleur.

BYD et NIO viennent de dévoiler des moteurs électriques de nouvelle génération. Ils affichent des puissances hors normes et des vitesses de rotation inédites. Leurs performances vont bousculer sérieusement la hiérarchie sur le segment des véhicules électriques sportifs, jusqu’ici dominé par Tesla.

Nouveau moteur BYD surpuissant avec une efficacité jamais-vue

La dernière trouvaille du leader chinois des véhicules électriques s’annonce déjà comme un cauchemar pour Tesla. Il a dévoilé un moteur électrique atteignant 778 CV (580 kW) pour une vitesse de rotation de 30 511 tours/minute. C’est du jamais vu à ce niveau de compacité.

Ce moteur de BYD, aussi révolutionnaire que ceux de NIO, s’appuie par ailleurs sur un pack technologique unique. D’une part, des aimants N50EH à haut rendement (+18 % de magnétisme, –44 % de pertes). D’autre part, des bobinages courts à dix couches qui réduisent la perte de cuivre de 21 %. Ajoutez à cela des lamelles d’acier au silicium ultrafines pour limiter la perte par effet Joule.

L’efficacité thermique se retrouve en outre décuplée grâce à un refroidissement direct par fluide réfrigérant. C’est aussi possible grâce à un module de puissance en carbure de silicium 1500 V. On obtient alors plus de couple et une accélération record (0 à 100 km/h sous la barre de 1,8 s en version tri-moteur). Cette technologie place BYD au niveau des meilleurs, y compris face à NIO, dont les nouveaux moteurs visent aussi l’excellence.

Notez qu’ils ont déjà annoncé une intégration dans les futurs modèles sportifs. BYD entend ainsi démocratiser des performances de supercar dans des modèles familiaux. Le tout à moins de 100 000 euros.

NIO, la technologie à la conquête du premium avec la ET9

En face, NIO riposte avec une stratégie très premium, incarnée par sa berline ET9. Ce modèle inaugure un tout nouveau système électrique 900 V. Ce dernier se fait propulser par deux moteurs synchrones permanents. Ces blocs peuvent atteindre 30 000 tours/minute. Aussi, comme ceux de BYD, les moteurs de NIO délivrent plus de 600 CV, plus précisément 697 CV (520 kW).

Avec la technologie 925V W-Pin, on peut en outre s’attendre à une efficacité énergétique de haut vol. Comptez également sur une longévité importante. Ils ont effectivement annoncé 300 000 cycles de puissance pour les deux blocs.

La ET9 ne se contente pas de la performance brute. Elle démocratise également les batteries échangeables et une recharge ultra-rapide. Le modèle de NIO, avec ses deux nouveaux moteurs aussi puissants que ceux de BYD, vise alors les acheteurs de berlines haut de gamme. Cette berline se veut d’ailleurs plus légère et compacte, et dispose d’un intérieur premium ainsi que de technologies embarquées étendues. Elle fait donc de NIO l’un des challengers les plus sérieux au leadership occidental dans l’électrique de luxe.

