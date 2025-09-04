Mini & Deus Ex Machina dévoilent deux concept cars JCW électriques et agressifs !

Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! Mini s’est associée au cultissime Deus Ex Machina pour sortir du garage deux concepts aussi audacieux que séduisants.

Surf ou circuit, électriques ou thermiques, ces JCW customisées assument leur look radical et leur esprit libre. Fun, style et performance : voici un duo qui n’a pas froid aux yeux et qui rappelle que l’automobile est avant tout une histoire de passion.

Mini surfe sur la vague du style avec deux concepts déjantés

À l’approche du salon automobile de Munich (IAA), Mini a dévoilé deux concepts automobiles plus séduisants les uns que les autres, nés d’une collaboration inattendue avec la marque de vêtements Deus Ex Machina.

Basés sur la sportive Cooper JCW, ces deux modèles uniques, baptisés « The Skeg » et « The Machina », explorent des univers distincts : la culture surf et l’héritage compétition. Preuve que la marque britannique, déjà réputée pour ses designs audacieux et personnalisables, n’a pas fini de nous surprendre.

The Skeg : l’appel du large électrique

Imaginez un bolide qui préfère les vagues à l’asphalte. The Skeg est basé sur la version électrique de la John Cooper Works, développant 255 chevaux. Inspiré par l’univers du surf, ce concept arbore des panneaux de carrosserie en fibre de verre, matériau de prédilection des planches, fixés par des rivets apparents pour un look résolument artisanal.

Un immense aileron arrière, censé répondre aux flux d’air comme une planche sur une vague, couronne l’ensemble. La peinture argent et jaune est rehaussée par deux sangles jaunes croisées sur le toit, évoquant le rangement d’une planche de surf.

Un intérieur qui respire le bord de mer

L’habitacle ne déroge pas à la thématique balnéaire. Les sièges baquets, recouverts de néoprène imperméable, sont idéaux pour accueillir un surfeur encore humide. Les poignées de portes sont remplacées par des lanières de tissu, et le volant arbore une sangle à la place d’un rayon.

Des rangements en fibre de verre sont prévus pour les combinaisons, et les panneaux de portes épousent le même matériau. L’ensemble est allégé de 15%, pour une sensation de liberté totale.

The Machina : la furie des circuits

Pour les amateurs de sensations fortes, The Machina puise son inspiration dans le monde du sport automobile. Basée sur la JCW thermique (228 chevaux), elle affiche une posture agressive avec des arches de roues élargies et une suspension réduite.

À l’avant, quatre phares additionnels rappellent les rallyes. Tandis que les projecteurs d’origine cèdent la place à des bandes LED. À l’arrière, un diffuseur et un aileron style Can-Am complètent cette silhouette de petite furie.

https://twitter.com/nicolasfastler/status/1963559870323478719

Un cockpit de pilote pur jus

On plonge ici dans l’univers de la compétition : cage de roll-bar apparente, sièges baquets ceinturés de harnais cinq points et de magnifiques plaques d’aluminium brut au sol.

De plus, il y a un levier de frein à main hydraulique, droit sorti des rallyes, qui promet de glisser en toute décontraction. L’ambiance rouge, blanc et noir est intense et immersive.

Une signature Mini : l’audace et le fun

Si ces deux concepts n’ont aucune chance d’être produits en série, ils démontrent avec brio que Mini cultive avec talent son esprit audacieux et ludique. La marque prouve que l’automobile peut être un formidable terrain de jeu.

La preuve, Mini peut intégrer un Union Jack dans les feux arrière ou de s’associer à une marque de mode pour imaginer des voitures à thème. Ces concepts ne sont pas que des exercices de style. Ils célèbrent l’art de vivre et la passion qui animent la communauté Mini.

L’essence même de la personnalisation

À travers The Skeg et The Machina, Mini réaffirme sa philosophie. Pour eux, une voiture est une extension de la personnalité de son conducteur. Que l’on soit plutôt vagues ou virages, la marque offre une palette infinie pour exprimer sa singularité.

Ces concepts ne sont pas simplement des show-cars. Ce sont des invitations à rêver, à customiser et à vivre des expériences uniques au volant de sa Mini. Rendez-vous à Munich pour les admirer !

