Après Citroën et DS, l’une des marques de Stellantis rappelle 45 000 véhicules en urgence

L’affaire des airbags Takata n’en finit plus de faire des vagues chez Stellantis ! Après avoir mobilisé Citroën et DS, voici qu’Opel entre en scène car la marque rappelle en urgence 45 000 véhicules en France.

Le célèbre équipementier japonais continue de hanter les constructeurs automobiles, forçant les propriétaires de plusieurs modèles à garder leur voiture au garage. Un nouveau coup dur pour le groupe, qui pensait peut-être en voir le bout. L’été s’annonce chaud sur les réseaux de concessions !

Stellantis et l’airbag maudit : Opel rejoint la danse du rappel

L’affaire Takata, ce feuilleton anxiogène pour le groupe Stellantis, connaît un nouveau rebondissement. Alors que Citroën et DS commençaient timidement à entrevoir le bout du tunnel, c’est au tour d’Opel d’annoncer l’immobilisation immédiate et la marque rappelle plus de 45 000 véhicules en France.

Le spectre de l’airbag défectueux, responsable d’un accident mortel dans une Citroën C3 en 2024, hante désormais un nouveau label du géant automobile. La liste des modèles concernés chez Opel est longue, transformant ce rappel en vaste chantier pour le constructeur à l’éclair.

Un « Stop Drive » qui tombe comme un couperet

La mesure est radicale : Opel active le protocole « Stop Drive ». Concrètement, des courriers recommandés vont enjoindre aux propriétaires de cesser de rouler avec leur véhicule jusqu’à son passage en atelier.

Si la marque avait déjà entamé des remplacements de coussins gonflables de manière plus discrète, elle durcit maintenant le ton pour 46 370 voitures en France. Seul l’airbag du conducteur est dans le collimateur. Celui du passager, provenant d’un autre fournisseur, est épargné.

Pourquoi un rappel si tardif ?

On pourrait s’étonner de cette annonce soudaine. La communication de Stellantis apporte un éclairage rassurant : « Aucune défaillance n’a été identifiée chez Opel à ce jour ». Cette mesure relèverait donc d’une « stratégie proactive d’évaluation des risques ». Ce n’est pas à cause d’une urgence absolue comme ce fut le cas pour Citroën.

Cette fois, le groupe insiste sur un point crucial. Les pièces de rechange sont immédiatement disponibles, évitant ainsi les attentes interminables qui ont marqué les précédents rappels.

La chasse à l’airbag défectueux concerne une large palette de modèles produits entre 2002 et 2018. Cela va de l’Astra H à la Mokka X en passant par la Cascada cabriolet. Pour vérifier si votre voiture est sur la liste, un réflexe s’impose.

Il faut se rendre sur l’outil numérique dédié aux rappels sur le site d’Opel. Puis, muni de votre numéro de série (VIN, case E de la carte grise). Les données étant mises à jour progressivement, vous devriez renouveler la vérification sous quelques jours si rien n’apparaît initialement.

Un retour au garage qui s’annonce (pour une fois) bien organisé

Contrairement au lancement chaotique du rappel pour les C3, Stellantis promet une opération fluide pour Opel. Le nombre de véhicules est plus faible tout comme le stock de pièces. Même avec un réseau de concessions moins dense que celui de Citroën, le groupe assure que les propriétaires seront pris en charge rapidement. Ils auront même la possibilité de bénéficier d’un véhicule de prêt si nécessaire. Une lueur d’espoir dans un dossier qui en avait bien besoin.

