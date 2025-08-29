Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz : regardez le choc gratuitement, sans CB ni abonnement

Le troisième tour de l’US Open s’annonce brutal : Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz. Bonne nouvelle : vous pouvez suivre ce choc sans rien payer, grâce à une astuce simple. Suivez le guide!

L’affiche a le goût d’un choc… mais tout le monde connaît déjà le dénouement attendu. D’un côté, Luciano Darderi, 23 ans, 34e mondial, encore frais sur le circuit. Il est porté par ses premiers coups d’éclat et un style accrocheur. De l’autre, Carlos Alcaraz, 22 ans, n°2 mondial, 22 titres en poche et une dynamique qui fait trembler la planète tennis.

Entre les deux, un gouffre : l’italien affiche un honorable 25 victoires pour 19 défaites cette saison, mais l’espagnol caracole avec un ahurissant 54-6 et déjà 6 trophées 2025. Darderi progresse, Alcaraz domine. Le contraste est violent : David arrive sans fronde, Goliath tient déjà l’arène.

Pourtant, un troisième tour d’un Grand Chelem n’est jamais une simple formalité. Et si le favori venait à douter ? Peu probable, mais le danger reste dans l’air. Ce soir, Flushing Meadows veut du spectacle, et Alcaraz sait comment le livrer.

Troisième tour US Open : Darderi veut exister, Alcaraz écrit l’histoire

Soyons clairs : sur le papier, c’est un massacre annoncé. Alcaraz n’est pas seulement plus fort, il est carrément sur une autre planète. Sa saison parle d’elle-même : 54 victoires, 6 défaites, 6 titres, une domination physique et mentale qui laisse ses adversaires étouffés avant même l’échauffement. Son dernier passage à Cincinnati s’est soldé par un titre, avec une démonstration contre Sinner en finale. Bref, l’espagnol arrive à New York en mode carnassier.

Darderi, lui, progresse, c’est vrai. Ses derniers matchs à l’US Open l’ont vu sortir Hijikata et Spizzirri, avant de céder face à Kecmanovic à Winston-Salem. Mais son bilan reste fragile : 25-19 cette saison, 50-47 en carrière. Du positif, mais rien qui pèse face à un Alcaraz déjà auréolé de 263 victoires ATP pour seulement 62 défaites. La comparaison pique : là où Darderi se bat pour prouver qu’il existe, Alcaraz joue pour écrire l’histoire.

Alors oui, l’italien a du cœur, il a un revers solide et une fougue qui plaît. Mais face à un Alcaraz capable de briser le service d’un Opelka de 2,11 m, de retourner Zverev et d’étrangler Rublev en trois jours, il va vite comprendre que l’US Open ne fait pas de cadeaux. On ne parle pas ici de tenir un set, mais d’éviter la noyade.

Pronostic sans détour : victoire sèche d’Alcaraz en trois sets. La vraie question n’est pas “qui va gagner ?”, mais “combien de temps Darderi va tenir avant de plier sous la machine espagnole ?

US Open 2025 : Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz en direct, sans payer un centime

Le troisième tour de l’US Open 2025 nous offre une affiche qui sent la poudre : Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz. Un choc attendu, déséquilibré sur le papier, mais qui promet des étincelles sur le court. Et la meilleure nouvelle ? Vous pouvez suivre ce duel gratuitement grâce aux chaînes étrangères.

La RTS (Radio Télévision Suisse) propose la diffusion gratuite du tournoi, avec des commentaires en français. Une opportunité en or pour vivre chaque coup de raquette, chaque balle de break et chaque moment de tension, directement depuis votre canapé. Avec RTS, pas besoin d’abonnement coûteux : le spectacle est accessible en un clic.

Le petit hic ? La géolocalisation ! Si vous êtes en dehors de la Suisse, impossible d’accéder à RTS à cause des restrictions géographiques. Résultat : écran noir, frustration et FOMO total. Mais heureusement, il existe une astuce imparable pour contourner le blocage et profiter de ce Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz comme si vous étiez à Genève.

Quel VPN choisir pour voir le match sans limites ?

C’est là qu’intervient le VPN pour le streaming, votre véritable passe-partout numérique. En masquant votre adresse IP, il vous permet de vous connecter comme si vous étiez en Suisse et d’accéder à RTS en quelques secondes.

NordVPN est une valeur sûre : plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, une vitesse fulgurante et un protocole maison (NordLynx) qui rend le streaming aussi fluide qu’un coup droit d’Alcaraz. Avec sa technologie SmartPlay, vous contournez les blocages géographiques sans effort et profitez du match dans une qualité HD impeccable.

En résumé, pendant que Darderi tentera de survivre face au rouleau compresseur espagnol, vous aurez la garantie de ne rien rater du spectacle, gratuitement et en direct.

Luciano Darderi VS Carlos Alcaraz : FAQ

Quand se joue le match ?

Le match aura lieu vendredi 29 août 2025 à 17 h 30, dans le cadre du troisième tour de l’US Open.

Où se déroule le match ?

Le choc se tiendra à Flushing Meadows, New York, sur le prestigieux court central du Grand Chelem américain.

