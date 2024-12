Les véhicules électriques lourds face aux taxes : un nouveau poids fiscal !

Le marché des véhicules électriques prend de l’ampleur, surtout en Europe, avec la volonté de réduire l’empreinte carbone des transports. En revanche, une nouvelle proposition fiscale inquiète à la fois les constructeurs et les consommateurs. Le Sénat a voté de nouvelles taxes, plus précisément un malus écologique sur le poids des véhicules électriques les plus lourds.

Un malus au poids pour les VE, une nouveauté qui surprend

L’un des amendements proposés dans le projet de loi de finances vise à introduire un malus écologique spécifique. Il concerne les voitures électriques trop lourdes. Certes, on les perçoit généralement comme écologiques. Malheureusement, leur poids excessif peut poser divers problèmes environnementaux. Ces derniers se rapportent surtout à la production de matériaux, à l’usure des routes et à la consommation d’énergie. Pour ces raisons, les sénateurs ont mis en place de nouvelles taxes pour les véhicules électriques lourds.

Afin d’éviter d’affecter les véhicules légers, ils ont prévu un abattement de 700 kg. Ainsi, les taxes s’appliquent uniquement aux modèles pesant plus de 2300 kg. Parmi les modèles visés, on retrouve des voitures comme la Tesla Model X ou l’Audi e-tron. Cette mesure aurait pour effet de pousser les constructeurs à repenser la conception de leurs véhicules. Ils seraient plus enclins à les rendre plus légers et plus efficaces, tout en réduisant leur impact environnemental.

Avis sur les taxes sur les véhicules électriques lourds sur l’industrie

La proposition de taxer les voitures électriques avec un poids élevé soulève un débat important. D’un côté, on la voit comme un moyen d’encourager une approche plus responsable de la part des consommateurs et des fabricants. De fait, les batteries de grande capacité sont essentielles pour garantir une bonne autonomie. Malgré cela, elles sont habituellement responsables de l’augmentation du poids des véhicules.

D’un autre côté, certains constructeurs, notamment ceux spécialisés dans les modèles premium, craignent que ce malus ne freine l’adoption des VE. Le secteur des véhicules électriques, lourds ou légers, est pourtant un secteur clé pour atteindre les objectifs climatiques de la France. En ce qui concerne les consommateurs, les avis sont partagés. Certains saluent l’idée de promouvoir des véhicules plus légers, tandis que d’autres s’inquiètent des hausses de prix qu’entraîne ce malus.

