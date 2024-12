Les camions électriques chinois à l’assaut du marché mondial de la logistique !

Après avoir dominé le marché des voitures électriques, la Chine se lance à la conquête du secteur des camions électriques. Si le marché mondial reste encore marginal, l’industrie chinoise ambitionne de l’élargir grâce à des solutions innovantes. Cette expansion rencontre néanmoins des défis technologiques et géopolitiques qui risquent de freiner sa croissance.

L’expansion rapide de la Chine sur le marché des camions électriques

Les entreprises chinoises sont désormais des acteurs majeurs sur ce marché. En 2023, elles représentaient déjà 70 % des ventes mondiales. Cela dit, les camions représentaient encore une fraction du marché des poids lourds électriques, moins de 1 %. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit toutefois une adoption croissante dans la prochaine décennie. Elle se fera stimuler par des progrès technologiques et des politiques favorables.

La Chine domine ainsi le secteur des camions électriques à une vitesse fulgurante. Ce succès repose sur un excellent rodage de la chaîne d’approvisionnement interne et des prix très compétitifs. Ces avantages permettent aux constructeurs chinois de percer sur les marchés émergents. Ils s’imposent notamment en Italie, en Espagne, au Mexique ou encore en Pologne. Malgré tout, les défis restent importants sur les marchés plus matures. La durabilité et la performance des camions chinois ont encore besoin d’amélioration.

Les obstacles technologiques et la menace géopolitique

L’équilibre entre autonomie et taille des batteries reste l’un des principaux défis pour l’industrie des camions électriques en Chine et ailleurs. Les modèles chinois sont encore en deçà de ceux des États-Unis en termes d’autonomie. On a une moyenne de 250 km contre 322 km pour les modèles américains. Cela dit, des innovations telles que les stations de remplacement de batteries pourraient remédier à ce problème. Des entreprises comme CATL travaillent déjà sur ces solutions.

Outre les défis technologiques, les tensions commerciales et géopolitiques représentent un frein majeur. Les droits de douane qu’impose l’Union européenne et les États-Unis sur les véhicules électriques venant de Chine pourraient bientôt s’appliquer aux camions. Face à ce risque, plusieurs entreprises comme BYD et Windrose ont choisi de délocaliser leur production. Elles l’ont fait par exemple en Californie ou au Mexique afin de contourner ces barrières commerciales.

