Renault change la donne dans la logistique avec un camion de 600 km d’autonomie

La marque Renault vient de présenter son futur camion électrique qu’elle prévoit de commercialiser en 2026. La fabrication de ce modèle ambitieux se déroule en France à l’usine de Bourg-en-Bresse. Il se distingue par son autonomie impressionnante de 600 km. Avec ce projet, le constructeur français franchit un grand pas dans l’électrification des transports lourds.

Une avancée majeure pour Renault et l’industrie du camion électrique

Renault confirme ses ambitions dans le domaine de la mobilité électrique avec cette innovation. En plus d’être 100 % électrique, ce véhicule est fabriqué localement. Il témoigne donc l’engagement de l’entreprise en faveur de l’industrie française. Ce modèle sortira en 2026 et offrira une autonomie de 600 km. En d’autres termes, une autonomie bien supérieure aux capacités actuelles des camions électriques.

L’autonomie figure parmi les principaux challenges pour les camions électriques, et Renault l’a bien compris. Ce nouveau poids lourd relève brillamment le défi grâce à une batterie de 800 kWh. Elle lui permet de parcourir des trajets longue distance tout en limitant l’impact environnemental. De plus, Renault précise que son modèle sera une extension de l’E-Tech T. Cette version est déjà présente sur le marché. La prochaine sera améliorée afin de répondre aux besoins des transporteurs.

Le transport électrique, un secteur rempli de concurrents féroces

L’annonce du nouveau camion électrique de Renault s’inscrit dans un contexte de forte concurrence. C’est notamment le cas avec Volvo Trucks, son partenaire au sein du groupe Volvo. Il devrait lancer un modèle similaire dès 2025. Par ailleurs, Mercedes et Tesla continuent de repousser les limites de l’autonomie et des performances des poids lourds électriques. Mercedes, avec son eActros 600, et Tesla, avec le Semi, font figure de leaders dans cette course à l’innovation.

En revanche, avec son usine située en France, Renault et son camion électrique misent sur un avantage géographique et industriel. Ceci renforce sa position sur le marché européen. Ce modèle va aussi contribuer à accélérer la transition énergétique du secteur. Le diesel domine encore largement le domaine des poids lourds. Heureusement, de plus en plus de solutions électriques sont désormais envisageables.

Renault Trucks passe la seconde à Blainville-sur-Orne pour la production de camions électriques 🚚 pic.twitter.com/wkoqD5Gew9 — France Bleu Normandie (@fbleubnormandie) November 25, 2024

